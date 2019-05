–¿Por qué cree que Nerja resulta tan atractiva para quienes viven allí y para quienes la visitan?

–Nerja constituye una singularidad con respecto a toda la costa de Málaga. Se sitúa entre dos Parajes Naturales donde prácticamente el mar y la montaña se tocan, y en medio Nerja. Por eso, su entorno natural y paisajístico sumado al enclave del pueblo sobre un acantilado le da un carácter único en toda la Costa del Sol.

–¿Qué cree que le falta?

–Le falta apostar más por esos espacios naturales. El futuro turístico y el desarrollo empresarial de Nerja pasa por ellos. Es esa singularidad la que nos hace cada vez más competitivos en el sector del turismo activo que cada vez tiene más demanda. Le falta apostar por proyectos que pongan en valor pero que protejan y regulen esos recursos naturales. Sol y playa tiene toda la costa malagueña pero esa cantidad de actividades que podemos ofrecer en dos espacios tan diferentes como el mar y la montaña, deberíamos aprovecharlos mejor.

–¿Cree que Nerja ha vivido demasiado tiempo de su marca, de la que nació con Verano Azul?

–Nosotros hemos formado parte durante muchos años de esta imagen de sol y playa que ya está más que consolidada. Nerja es uno de los destinos más demandados en la Costa del Sol y fuera de ella, pero también sufrimos el problema de la estacionalidad. Yo diría más que cualquier otro municipio, por eso hay que apostar por nuevos segmentos que nos garanticen trabajo todo el año. Pero además es que tenemos el espacio adecuado para ello. Por eso no se sinceramente, a qué estamos esperando.

–¿Cree que no se ha abordado bien la gestión turística?

–Creo que se podrían haber hecho más cosas pero mal no se ha hecho sino la gente no seguiría viniendo y Nerja no sería lo que es.

–¿Teme que la falta depuradora pueda afectar a la llegada de visitantes?

–Una mala imagen en los medios de comunicación siempre tiene calado. Y estos muchas veces saben cómo darle esos tintes catastrofistas. Independientemente de esto, no debería estar ocurriendo eso. Podrá afectar a la gente que nunca ha venido a Nerja, estaban pensando en hacerlo y hayan visto las noticias, que encima algunas de ellas no eran muy rigurosas; y por otro, las que vienen cada año como muchos que repiten, y no se dejan enganchar fácilmente. Tenemos un problema pero no afecta de forma tan plena como pueda parecer.

–Resulta extraordinario que Nerja siga sin depuradora.

–Es lo que decía, los errores no son tanto por lo que se ha hecho sino por lo que no. No deberíamos estar esperando la depuradora, no deberíamos de ser los últimos. Ni nos planteamos que tuviésemos que estar manifestándonos por algo que es tan evidente que tenga una localidad como Nerja.

–¿Cuál debería de ser la prioridad del nuevo gobierno?

–Romper estacionalidad. Significa trabajar en todos los segmentos socioeconómicos de la localidad. Si la gente puede trabajar la economía es más estable. Esto repercute en los vecinos, comercios y hasta en el propio Ayuntamiento a la hora de hacer proyectos. Termino como empecé y es que tienen que poner en valor nuestros espacios naturales, desde el río Chíllar a los senderos pasando por nuestras calas vírgenes en Maro Cerro Gordo, las únicas de la Costa del Sol. Están tan abandonadas como nuestros fondos marinos. No estamos aprovechando el turismo subacuático que tanto se está demandando con prácticas como el buceo, snorkel o el kayak.