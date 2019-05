El alcalde en funciones de Málaga y ganador de las elecciones municipales celebradas ayer domingo, Francisco de la Torre, ha asegurado esta mañana que "sería de sentido común" hacer un gobierno el coalición con Ciudadanos. De la Torre ha hablado esta mañana por teléfono con el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, y asegura que éste le ha comunicado que los pactos dependerán de las decisiones que tome la formación presidida por Albert Rivera a escala nacional, regional y local. "Esperaremos la respuesta. Los resultados electorales aconsejan a Ciudadanos ir con el PP en lugar de ir en dirección contraria [refiriéndose a un posible apoyo al PSOE] por lo que un gobierno de coalición sería de sentido común", ha reiterado De la Torre.

El PP y Ciudadanos han ido juntos en los últimos cuatro años, aunque el pacto se rompió hace apenas dos meses por la imputación de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares en el caso Villas del Arenal. La justicia ha desestimado la imputación de Porras pero aún no se ha pronunciado sobre Pomares. Ciudadanos siempre ha dicho que no negociará con partidos que tengan imputados en sus listas, aunque De la Torre ha comentado esta mañana que "Cassá no me ha dicho nada de Pomares ni de líneas rojas". De la Torre ha afirmado que hay un pacto regional entre el PP y Ciudadanos que "no habla de investigados sino de imputación formal y es muy probable que con Pomares y Cardador pase lo mismo que con Porras".

No se han establecido plazos, aunque los ayuntamientos se constituyen el 15 de junio por lo que tendrá que haber los pactos oportunos antes de esa fecha. Teniendo en cuenta que Ciudadanos ha obtenido dos concejales, tanto De la Torre como Bendodo han considerado que sería lógico pensar que se le podrían dar dos concejalías a Ciudadanos.

La medida más urgente cuando se forme el Pleno del Ayuntamiento de Málaga será la aprobación de los presupuestos, "que fueron paralizados por Ciudadanos sin motivo", ha dicho el candidato popular. Por otra parte, De la Torre ha mostrado su "gratitud" a todos los votantes, ha afirmado que se siente "estimulado para trabajar más aún" y ha reconocido que le ha sorprendido el resultado a la baja de Ciudadanos y la no presencia de Vox porque sus encuestas indicaban lo contrario.