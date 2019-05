–¿Por qué tiene que entrar Vox al Ayuntamiento de Málaga?

–Porque hay una idea fresca, un planteamiento distinto al resto de las formaciones, donde pensamos que hay que beneficiar al malagueño, que actualmente no se está beneficiando del Ayuntamiento. Es una ciudad hecha para el turista pero no para el malagueño. Y porque hay que bajar impuestos y recortar gastos de donde sea.

–En las generales en la capital sacaron más de 41.000 votos. ¿Esto se puede extrapolar a las municipales?

–Sabemos que extrapolar unas nacionales a municipales no es del todo cierto. Sí somos conscientes de que el votante de Vox actualmente es votante de Vox. Entonces habrá, posiblemente una merma por un lado, pero también un crecimiento por otro. No sabemos cómo va a salir porque además no manejamos encuestas, pero yo no creo que haya mucha diferencia.

–Pero en unas elecciones locales, en las que además Francisco de la Torre tiene buena imagen, ¿no puede haber un retorno de votantes al PP?

–Puede haber, pero también hay detractores actuales del PP, no a lo mejor tanto por el alcalde pero sí por la lista que ha conformado. Es vox pópuli que hay mucha gente del PP que no comulga con la lista. No sabemos por dónde puede salir, es verdad que el sello de De la Torre es un sello, pero también tiene detractores y muchos que dicen que después de los años que lleva, tiene que entrar savia nueva.

–¿En sus cálculos cuántos concejales hay?

–Si valoramos las generales y hacemos ese cómputo, posiblemente tres. El objetivo es cuantos más mejor.

–Lo que está claro es que hará falta pactar para gobernar. ¿Sus votos van a servir para que De la Torre mantenga la Alcaldía?

–Igual que en la Junta hemos estado abiertos, en el Ayuntamiento de Málaga también estaremos abiertos. Siempre hemos dicho que con cualquier partido constitucionalista nos sentaremos para aclarar y ver los temas, que se llegue o no a un acuerdo es distinto.

"Con el rascacielos nos vamos a cargar la idiosincrasia de Málaga, para vanagloria de un político de turno"

–¿Qué exigirían al PP?

–Tendríamos que ver los programas. Se puede llegar a entendimientos, excepto quizá en muy concretos temas como la protección a la familia numerosa y monoparental, la bajada del IBI, la plusvalía en la bonificación del mortis causa. Hay que potenciar el trabajo tanto a los empresarios como a los autónomos, reducir impuestos a los comerciantes...

–¿De dónde sale ese dinero?

–De quitar todo lo que conlleva el enchufismo, de los cargos de confianza. En España se creó una figura que no se valora, que son los funcionarios, y se creó precisamente para no estar ligados a los partidos políticos. No entiendo por qué tengo que tener un asesor urbanístico, me voy a la cabeza de Urbanismo, y si ese señor no funciona lo cambiaremos.

–¿En cuánto habría que reducir esos cargos?

–Todos. Puedes tener uno o dos pero por tu condición de grupo político.

–¿Es de los que creen que el modelo de De la Torre está agotado?

–Sí, porque en la última legislatura si cogemos el programa creo que no ha cumplido nada. En estos cuatro años no ha legislado, se ha dedicado a hacerse fotos, a ir de un lado a otro, a vender humo de un rascacielos... que no es necesario, pero si hubiese que hacerlo, ¿por qué no nos lo llevamos a la zona de Sacaba y le damos valor a esa zona? Vamos a abrirnos al resto de Málaga.

–¿Por qué rechazan el hotel del puerto?

–Porque nos vamos a cargar la idiosincrasia de Málaga, es que ya la noria tiene muchos detractores. Montamos otra obra faraónica, ¿para vanagloria de quién? Del político de turno que se le ha ocurrido, porque que yo sepa la ciudadanía no ha dicho “vamos a hacer aquí un rascacielos”.

"Lo bueno es privatizar Limasa, introduciendo la libre competencia. Eso beneficia al ciudadano"

–¿Van ustedes a formar un bloque común con IU, Podemos y Málaga Ahora para rechazar ese proyecto en el Ayuntamiento?

–Dialogaremos con partidos que sean constitucionalistas, con los que no lo sean yo no voy a dialogar para nada. Nosotros respetamos la Constitución, yo los vi votar en la Junta por imperativo legal y eso, para mi, no es ser constitucionalista.

–¿Cuáles son los ejes del programa de Vox?

–Rebaja de presión fiscal, limpieza, revitalizar los distritos... y algunos proyectos como el del Guadalmedina, que ya no vale más dilatarlo. Llevamos el soterramiento del Metro por el cauce del río, se puede llevar perfectamente, hemos hecho un estudio y no hay problema, incluso quedaría una zona de aparcamientos a un precio irrisorio. El río se puede encauzar y en la parte de arriba hacerlo peatonal.

–Se avanza en la municipalización de Limasa, ¿gusta ese modelo en Vox?

–No. Pensamos que lo bueno es privatizar Limasa, además introduciendo la libre competencia. Eso beneficia al ciudadano, y que la empresa pueda ser distinta, es decir, por distritos. Eso sin conocer los datos reales de Limasa, una vez que estemos en el Ayuntamiento podemos cambiar de opinión, pero cuando tengamos los datos.

–¿Cree que Teresa Porras y Francisco Pomares deberían haber dimitido por Villas del Arenal?

–Eso está en tema judicial y ahí me voy a abstener siempre. Se debe de esperar a que los jueces dictaminen. La presunción de inocencia en este país se ha perdido de entrada. Si los jueces dirimen y condenan el ayuntamiento tendría que actuar y pedir responsabilidades, pero cuando el juzgado hable.

–¿Y cómo valora su inclusión en la lista?

–No voy a hacer valoración, el PP sabrá lo que lleva en sus listas.