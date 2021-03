El PSOE denuncia el cierre del área de hospitalización del Hospital de Estepona

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha lamentado este martes que el Hospital de Estepona "acumule un nuevo incumplimiento por parte de la Consejería de Salud con el cierre del área de hospitalización desde este martes que apenas se inauguró hace un mes por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, y otros responsables de la consejería y del ayuntamiento".

"No es más que un timo esa apertura en falso, es un timo a todos los esteponeros y a los seis municipios que se atienden en este hospital, así como al Ayuntamiento y a su alcalde", ha añadido Ruiz Espejo.

Al respecto, ha dicho que en aquella apertura ya denunciaron "que no se puede poner en marcha un hospital sin todos los servicios necesarios con garantías, en este no se abren las UCI ni las urgencias o no tiene laboratorio, con lo que, difícilmente, puede funcionar como hospital".

El socialista ha incidido en que "ha habido una mala planificación del gobierno de la Junta y los pacientes con Covid aquí atendidos deben ir al Hospital Costa del Sol hasta que se pueda abrir con todas las garantías".

"Por eso, vamos a exigir la apertura completa del hospital con todos los servicios necesarios, con una dotación de material y personal suficiente y recogiendo las exigencias de los profesionales sanitarios", ha anunciado, al tiempo que ha avanzado que los socialistas solicitarán información sobre el primer mes de funcionamiento y sobre cuál es la previsión para apertura completa.

Ruiz Espejo ha afirmado que los socialistas exigen "una planificación más correcta, que se vuelvan a abrir los centros de salud, que se pueda volver a la asistencia presencial en atención primaria y que se dote de personal y de material suficiente a todos los centros y hospitales para poder atender con garantías a la población", ha concluido.

Por su parte, la portavoz socialista Emma Molina ha criticado "las irregularidades existentes en el proyecto del Hospital de Estepona, que incluye el cierre del área de hospitalización". "Se abrió hace un mes aparentemente de forma provisional, ahora tenemos una apertura en falso, con personal de urgencias del Hospital Costa del Sol en plena tercera ola y sin dotación económica", ha dicho.

"A los pacientes que ha habido aquí se les ha tenido que trasladar al Costa del Sol porque es insostenible económicamente, por lo que pedimos al alcalde que presione al gobierno de su partido en la Junta de Andalucía para que haya una modificación presupuestaria específica para esta infraestructura", ha advertido Molina.

Al mismo tiempo, ha recordado que el municipio "ha gastado 18 millones de euros en la construcción de este equipamiento para que se pusiera en funcionamiento, pero aquí no hay urgencias, análisis clínicos, cirugía, consultas o ingresos ambulatorios y deben ir al Costa del Sol".

"Pensamos que vamos a volver a tener un hospital fantasma, por eso pedimos que se pongan a trabajar en la Junta para que se solucione este problema de salud de los esteponeros", ha concluido.

Por último, el portavoz de la plataforma para la apertura íntegra del Hospital de Estepona, David Domínguez, ha resaltado que hace seis meses el presidente andaluz "prometió" la apertura por fases de este centro: "A día de hoy, solo nos hemos enterado por los medios de comunicación que solo se van a atender a pacientes radiológicos derivados con pruebas pendientes, y nada más", ha afirmado.

"No se ha producido y no se va a producir la apertura íntegra y seguiremos con las movilizaciones para seguir reclamando, entre otros, el servicio de urgencias", ha concluido.