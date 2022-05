El Sorteo del Día de la Madre de la ONCE reparte 40.000 euros en Estepona

Málaga ha sido uno de los puntos premiados en el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE, que ha repartido dos millones de euros en varias provincias andaluzas. La localidad malagueña agraciada ha sido Estepona, donde se ha vendido un cupón ganador de 40.000 euros.

El número agraciado con el Extra del Día de la Madre ha sido el 16.319 (serie 98). En concreto, el cupón premiado en Estepona lo vendió Eusebio Castellano en un bar de la calle Andalucía, según detalla la ONCE en un comunicado. Además, el sorteo de fin de semana ha llevado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros, al municipio sevillano de Marchena.

Andalucía ha resultado la comunidad autónoma más afortunada con el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre celebrado este domingo, con dos millones de euros en premios entre las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería y Málaga.

Sevilla ha sido la más afortunada, con más de un millón de euros repartidos entre la capital andaluza, Carmona y Los Palacios y Villafranca. En la capital andaluza, José Martín, vendedor de la ONCE desde 2014, ha vendido diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, en su punto de venta ubicado en la plaza de Pino Montano. "Estoy muy contento. Si le ha tocado a personas que le hacen falta, mejor -ha señalado- orgulloso y feliz de poder ayudar a la gente que lo necesita, sobre todo ahora que tanta falta hace, y además con el Extra de la Madre que siempre es una alegría".

Isabel Muñoz, que cumplirá en julio su primer año como vendedora de la ONCE, vende en la carretera Utrera-Los Palacios, donde ha repartido 280.000 euros con siete cupones premiados con 40.000 euros a las cinco cifras en la localidad de Los Palacios y Villafranca. "Estoy deseando que le haya tocado a gente que de verdad lo necesita", ha afirmado. "Estoy muy contenta de haberlo dado porque es mucha ilusión, por mí y por mis clientas y clientes. Me he llevado un buen rato sin saber lo que me estaba pasando puesto que es mucho dinero, y esa alegría se contagia a todo el pueblo", ha dicho "con emoción contenida".

"Eso da vida, anima, y mantiene la ilusión que es lo que nosotros damos. Es algo muy bonito, muy bonito. No hay nadie que me quite la sonrisa de la cara", ha añadido la vendedora de la localidad palaciega. También en Carmona, Francisco José Jiménez ha vendido nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, y Josefa Arana otro cupón en Dos Hermanas.

En Córdoba, Rafael Cobos ha repartido 4000.000 euros con diez cupones premiados con 40.000 euros. Cobos vende a las puertas de la Clínica Quirón y también en el centro Comercial Zoco de la capital cordobesa, según los días, así que no sabe con certeza dónde ha dado el premio. "Me alegro mucho por los afortunados, es genial, estupendo", ha asegurado nada más conocer que había dado una parte del Extra de la Madre a sus clientes. "Por ahí pasa muchísima gente. El premio ha podido irse a media España, pero es una alegría, dar premios es siempre dar una alegría", ha afirmado.

En Linares (Jaén), Concepción Domenech, afiliada a la ONCE, vendedora desde hace 34 años, ha repartido otros 400.000 euros en el centro comercial Alcampo de la localidad jienense. "No he dormido apenas. Se siente mucha alegría porque hacía falta para Linares, que aquí la cosa está bastante complicadilla y esto además da mucho ánimo a la gente, y para la que le haya tocado, una alegría muy buena", ha reconocido.

El resto de comunidades autónomas regadas con la fortuna del Extra del Día de la Madre de la ONCE han sido Exremadura, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.