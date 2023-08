Susto en Estepona: un vehículo se lleva por delante las mesas de una heladería y se empotra contra una palmera

La mañana de este viernes ha comenzado con un buen susto en el puerto de Estepona. Un vehículo de alta gama ha irrumpido en la zona peatonal, frente a la costa de acceso del puerto, y se ha llevado por delante varias mesas y sillas de la terraza de una heladería para estrellarse unos metros después con una palmera del recinto portuario.

Las mesas estaban vacías de clientes en ese momento, pocos minutos después de las 9:00, y no ha habido que lamentar ningún herido, según han comentado algunos testigos. El conductor ha resultado herido aunque no ha precisado traslado a ningún centro hospitalario, según la primera información que manejaba la Policía Local de Estepona. Tras el suceso, se le han realizado las pertinentes pruebas de alcoholemia y consumo de tóxicos.

La pérdida del control del vehículo ha provocado, igualmente, el impacto contra uno de los pilares que soportan la estructura techada de cristal de los establecimientos. Con el derribo del pilar también se ha roto parte del techo y los operarios han debido de retirar las partes dañadas para asegurar la zona.

Al parecer, según explica la Policía Local de Estepona, el siniestro se ha ocasionado por una pérdida de control del vehículo, que se le fue hasta por una zona no habilitada para el tráfico rodado. Algunos testigos apuntan que la colisión no se ha debido a los efectos del alcohol, si no a la imprudencia de conducir con un calzado inadecuado. Al parecer se le ha enganchado una chancla en el pedal, lo que ha provocado la salida del carril y la colisión con la heladería La Torre y la palmera, que es la que finalmente frenó la marcha del vehículo provocando daños en la parte delantera.