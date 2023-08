Con Málaga reclama mejoras en el transporte público en Feria y critica el "caos" de movilidad

El grupo municipal Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha responsabilizado al equipo de gobierno "de las largas colas que se registran para coger un autobús o un taxi hacia el recinto ferial Cortijo de Torres" y ha criticado "que este caos solo favorece a las multinacionales de VTCs que están haciendo su agosto en la Feria triplicando e incluso cuadruplicando sus tarifas".

Según la portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, "la flota de autobuses de la EMT para dar servicio a la Feria de Málaga es insuficiente y, además, el equipo de gobierno en vez de reforzar y fomentar el transporte público con la gratuidad de la EMT o reducción de la tarifa del autobús al recinto ferial, como hemos propuesto desde Con Málaga, se ha aumentado el precio del billete a la Feria de 2 euros.

"Subir el precio del billete a la feria a 2 euros no es incentivar el transporte público", ha dicho. Morillas ha criticado "la falta de planificación por parte del equipo de gobierno en materia de movilidad durante y un refuerzo insuficiente de la EMT, después de que se haya constatado los problemas de caos y que el transporte público se haya visto desbordado y colapsado por el aluvión de viajeros para desplazarse al real de Cortijo de Torres y las largas colas de espera para coger el bus y el taxi y atascos para los que se atreven a moverse en coche hasta los alrededores del recinto real".

Añade que, ante todo esto, "la única ocurrencia del alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha sido decir que no hace milagros y señalar que se vuelva a pie desde el recinto ferial sin adoptar ninguna medida".

"Este caos de la movilidad en la Feria solo favorece a las multinacionales de VTCs que están haciendo su agosto en la Feria triplicando e incluso cuatriplicando sus tarifas. La competencia desleal de las VTCs en la feria se transforma en una avalancha, en una invasión, frente al servicio público esencial que es el taxi, por lo que reclamamos más apoyo de las administraciones públicas al sector", ha criticado la concejala portavoz, mientras que ha solicitado "que se estudie crear un área de prestación conjunta del servicio del taxi del área metropolitana durante la feria para que se aumente el número de taxis disponibles".

Morillas ha recordado que "tanto Cabify como Uber son las grandes multinacionales dueñas de los vehículos con conductor. Eso se traduce en que no tributan en nuestra ciudad, que esos ingresos, ese dinero que se les paga a esas plataformas no revierten aquí, no generan riqueza".