Acaba de salir de unos ensayos y estos días está a punto de comenzar a rodar una película, El verano que vivimos. Está muy feliz porque su ciudad acaba de ser seleccionada para acoger la gala de eso premio que, seguro, le cambió la vida: el Goya a mejor actriz de reparto en 2018. “Y encima voy a ser la pregonera de la Feria de Málaga, ¿qué más le puedo pedir a la vida?”. Esta clara alegría y felicidad tiene dueña, es Adelfa Calvo.

–¿Cómo se siente al ser la pregonera que se dirigirá a todos los malagueños para arrancar la Feria?

–Ha sido una sorpresa, no me esperaba nada, como todas las cosas bonitas que me han pasado durante estos últimos años. Estaba comiendo con unas amigas y me llamó nuestro alcalde, al principio no me lo creía. Tuve que consultarlo porque estamos ahora rodando y ese día había trabajo, finalmente la productora muy amablemente pudo cambiármelo, así que genial.

–¿Tiene ya en mente la idea que quiere transmitir con su pregón?

–Algo así me preguntó el alcalde cuando dimos la noticia. Yo quiero hablar con el corazón, de mis sentimientos y de cómo siento mi ciudad cuando vuelvo, ahora que estoy trabajando fuera. Quiero explicar a la gente cómo se vive aquí, no solo en feria, sino durante todo el año. Ahora estoy haciendo un acto muy bonito de recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia, yo he sido muy ‘ferianta’, aunque ahora no lo sea tanto (ríe).

–¿Qué opina de la situación de la Feria actualmente?, a raíz de esos problemas de masificación.

–Ahora en Málaga estamos hasta arriba de gente y muchas veces demasiado pasada. Es evidente que la gente en la feria bebe mucho y se pone muy contenta, pero no me gusta ese desmadre que se monta. La gente que viene de fuera tiene que ver Málaga como si fuera su casa también. Por otro lado, también hay que respetar el descanso de los vecinos que viven en el centro. Todo este mensaje quiero intentar transmitirlo también en mi pregón.

–Viene de una familia de artistas. ¿Se confirma que va en la sangre?

–Tengo que reconocer que la genética se ha portado bien conmigo porque tengo una familia de cantaores y sobre todo a nivel musical tenemos eso muy potenciado, aunque mi carrera haya ido por otro lado. Lo que yo he mamado en mi caso es puro arte, pero esto es a base de pico y pala, trabajar mucho porque es una profesión difícil y le debemos mucho respeto al público.

-Una profesión con altibajos.

–Totalmente. Esta profesión te tiene que gustar mucho. Lo que se vende ahora es la fama y como ganar más dinero en tres minutos. Eso no es verdad, esto es una cosa muy efímera, a veces te dan un Goya y a veces estás en el paro. No por tener un Goya eres mejor o peor actor. Hay muchas actrices muy buenas que no están trabajando y que no son premiadas. Por eso yo lo único que quiero es vivir de mi trabajo y no pensar que ahora me van bien las cosas y por eso me echo a dormir. No creerte nunca que lo sabes todo. Esto es humo, te fumas un cigarrillo y se llena todo y es maravilloso, pero luego se va.

-¿Cómo recuerda ese Goya que ganó en 2018?

–Esos meses fueron como estar subida en una nube, no te lo crees, te pasan muchas cosas, entrevistas, vas a festivales...Y cuando llegas a tu barrio, a tu casa, te sientas en el sofá y miras tu Goya y preguntas: ¿pero esto es mío? Y cuando van pasando los días lo único que puedes hacer es estar agradecida con la vida y con las oportunidades que te ha dado.

"Estamos sobradamente preparados para acoger una gala de los Premios Goya”

-¿Qué opina de que Málaga acoja la gala de los Goya en 2020?

–Me parece genial que se celebre en distintas ciudades de España y que encima sean andaluzas. En el caso de Málaga, la gente se preguntaba si estábamos preparados. Yo creo que estamos sobradamente preparados para hacer una gala de los Goya, teniendo en cuenta que hacemos un festival de cine tan grande e importante.

-¿Qué es lo que más le gusta de Málaga?

–La luz y cómo se respira el olor a mar y la gente. Creo que no hay otra ciudad en el mundo que desprenda tanta buena energía como Málaga. Tenemos cosas que pulir y creérnoslo más. Hay que ser más serios y limpios. Cuidar más nuestra ciudad. No hay que hablar tanto de lo que queremos a Málaga, sino hacerlo realmente y demostrarlo.

-¿Cómo ve Málaga culturalmente?

–La veo genial. Tenemos una agenda cultural con la que no da tiempo a ver todo lo que hay. Hace nada no sabías a donde ir y ahora dices ¿dónde acudo? Además, ahora que se van a aprobar los conciertos en los bares, vamos a recuperar a esa Málaga cantaora y artista que tenemos con buena música. Eso me parece genial, no podía comprender como Málaga teniendo ese título de cantaora podía tener una prohibición así.

-Veo una artista comprometida con la cultura en todas su formas, algo que hay que cuidar

–La verdad es que sí y creo que en Málaga podemos hacerlo. Igual que pedíamos y pedí cuando me dieron mi primera Biznaga que estábamos capacitados, que trabajáramos duro y sin complejos para tener una industria del cine con producciones importantes,y al final está pasando, tenemos que seguir apostando por ser serios, divertirnos y tener la alegría que llevamos con nosotros en la sangre, pero tener esa seriedad y apostar por la cultura. Entonces seremos la ciudad perfecta.