Jorge Molina, un oasis de frescura en un hastío de novillada

Ficha de la corrida GANADERÍA: Seis novillos de Condessa de Sobral justos de presentación, muy por debajo el 4º y el 5º, mansos en general y con muy pocas fuerzas. El mejor el sexto. TOREROS: Curro Márquez, de azul noche y azabache, silencio tras aviso y silencio. Jorge Molina, de espuma de mar y oro, vuelta al ruedo tras petición y oreja. Fuentes Bocanegra, de malva y oro, oreja y vuelta tras petición. INCIDENCIAS: Un tercio de entrada en La Malagueta. Saludó tras parear Juan José Rueda “El Ruso”.

Dos orejas se cortaron en la novillada que abre el abono de la Feria Taurina de Málaga 2023, una de manos de Jorge Molina y otra del debutante Fuentes Bocanegra, mientras que el malagueño Curro Márquez no pudo conseguir lucimiento ante un lote complicado, que fue la tónica de todo el encierro de Condessa de Sobral.

Jorge Molina recibió por verónicas de cierto gusto, rematando con una media, justo en ese momento el novillo huyó a tablas mostrando su mansedumbre de hecho, el primer puyazo lo recibió allí. Con la muleta comenzó con doblones por bajo, muy firme, ante un animal que soltaba la cara al final del muletazo. Con la mano izquierda el de Condessa de Sobral no terminaba de estar metido en la muleta, pero la firmeza que mostró Jorge Molina hizo que el animal fuera embistiendo mejor. Los mejores pasajes llegaron sobre la mano derecha, se gustó Jorge Molina y arrancó los primeros oles en La Malagueta.

Volvió a gustarse con el capote por verónicas Jorge Molina, bajando la mano, templando y rematando con otra media verónica de categoría. Brindó a Saúl Jiménez Fortes, que se encontraba en el callejón, y comenzó la faena en el tercio, sacándoselo por bajo, para echarse la muleta a la mano derecha. El de Sobral era muy mirón, antes de acudir a cada cite, miraba a Molina que no le mostraba duda alguna. Faena muy firme y de novillero con mucho oficio que, con la estocada, después de un primer pinchazo, le permitió cortar una oreja.

Debutaba con picadores el novillero Fuentes Bocanegra, tras ser el triunfador del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas “La Malagueta” el año pasado, y se le pudo ver con muchas ganas desde el inicio de capote, aunque este no resultase todo lo lucido que le hubiera gustado. El animal se pegó una voltereta y las pocas fuerzas de las que ya disponía, se quedaron sobre el albero. Con la muleta volvió a estar con mucha disposición, pero el animal no podía tirar de sí, entraba andando a cada cite y no humillaba. Bocanegra acortó distancias y consiguió algún muletazo de lucimiento pero, realmente, lo que le hizo cortar la oreja fue el acierto con la espada.

El sexto novillo de Condessa de Sobral se le podría calificar como el “mejor” de la tarde, fue el único que humilló y dio posibilidades sin ser un derroche de virtudes. Estuvo muy dispuesto durante toda la faena, queriendo agradar al público, dejando algunos pasajes de pinturería. Se le pidió la oreja con mucha fuerza después de un primer pinchazo de muy mala ejecución, de la que salió atropellado por el novillo y quedando aturdido, y finalmente consiguió una estocada.

Volvía al coso de La Malagueta el malagueño Curro Márquez para recibir al primer novillo de la tarde, de Condessa de Sobral, con el que no pudo obtener lucimiento con el capote debido a la condición del animal, muy falto de fuerzas y de raza.

Después de brindar al público, comenzó la faena de muleta en el tercio, pero en seguida se vio la brusquedad del animal que hizo estar desconfiado al de Fuengirola. Aun así, lo sacó al centro del ruedo y le instrumentó varias tandas por ambos pitones, llegó a sonar la música, pero el animal entraba andando, no podía con las poquísimas fuerzas que tenía. Llegó a echarse después de un primer pinchazo.

Quiso lucirse a la verónica con el cuarto novillo Curro Márquez, pero no se lo permitió el de Sobral, echaba las manos por delante, soltaba la cara y salía muy distraído. Con la muleta lo intento el de Fuengirola, pero el novillo no era fácil, necesitaba firmeza y Curro no anduvo del todo confiado. Mostró disposición y ganas de agradar pero todo se diluyó.