Punto Violeta y Espacios Libres de Violencia Machista: La Feria más segura para las mujeres

La Feria de este año es la primera en la que todas las casetas del Real se han adherido como Espacio Libre de Violencia Machista, lo que implica que se han dado talleres formativos a los empleados y voluntarios de las mismas. Esto, sumado al Punto Violeta que se establece en el recinto desde 2018, ha conseguido que las jóvenes que acuden al Real de la Feria se sientan más seguras que en años anteriores.

Silvia, Carla y Patri, todas de 25 años, vienen desde Barcelona para aprovechar el último fin de semana de la Feria de Málaga. Silvia asegura que "tranquiliza saber que allá donde mires puedes pedir ayuda", ya que, según dice Patri, "siempre vamos todo chicas y lo normal, por desgracia, es que si no va algún hombre te da más cosa".

Carolina, de 19 años, irá este viernes a disfrutar del ambiente de Feria al Real, y afirma que se siente más tranquila "sabiendo que la gente de las casetas, los que trabajan allí, van a saber cómo actuar si hay alguna agresión o problema".

Su madre, Carmen, que pasea con ella por la Feria del Centro, también se muestra conforme con estas nuevas medidas. "A mí me preocupa, pero como a todas las madres y los padres, porque en la Feria la gente bebe y hay más peligro, y que pongan estos puntos y que esté allí la Policía y los médicos, todo eso ayuda a que te quedes más tranquila", sostiene.

En cuanto a la instalación de un Punto Violeta en el centro de la capital durante la Feria, ella cree que "al ser de día parece que no va a pasar nada, pero también puede haber agresiones a las chicas, sigue habiendo mucha gente, así que yo también lo pondría".

Bárbara tiene 21 años y va a la Feria desde que tiene uso de razón. A ella le parece "súper buena iniciativa por parte del Ayuntamiento que invierta para hacer la Feria más segura para las mujeres". Además, le parece muy útil "que se haya dado información a los empleados porque muchas veces ni los ciudadanos sabemos cómo actuar y ellos al estar saturados de trabajo y de gente se pueden bloquear ante una agresión".

Ella considera que el Punto Violeta del Real es necesario debido a que "es la zona donde, por desgracia, puede haber menos control de seguridad porque hay una masa de gente más grande". Según afirma Bárbara, la Feria del Centro "es más familiar" y asegura haber visto muchos más agentes de policía que en el ferial.

Por esos motivos, entiende que el Ayuntamiento haya destinado más medios a dicha zona, aunque asegura que "nunca está de más que haya más seguridad, sobre todo en las calles menos concurridas".

Belén y Claudia tienen 24 y 26 años, respectivamente. Este año quieren hacer pleno: no ha habido ni un solo día en el que no hayan pisado la Feria de Día o la de Noche y están decididas a no fallar tampoco los dos últimos. "Por suerte no hemos tenido que recurrir al punto violeta, pero estás más tranquila", asegura la primera.

"En la Feria siempre te encuentras a alguno borracho de más, que se te acerca demasiado, se restriega incluso. Está bien saber que ahora los empleados de las casetas van a saber actuar y tomar medidas, porque cuando eso te pasa ya se te queda el mal cuerpo y te arruina la noche", añade Claudia.

Sobre la Feria del Centro, Belén también considera que es necesario un Punto Violeta en dicha ubicación: "Al final es lo mismo, si puede pasar en el Real también puede pasar aquí y puede pasar siempre que haya una fiesta, aquí en Málaga, en Sevilla, en Madrid o donde sea".