Teresa Porras: “Hay conciertos de pago en la Feria de Málaga porque hay artistas que no vienen si son gratuitos”

–Vuelve la Feria de Málaga después de dos años. ¿Ha sido distinta la organización?

–Sí. Se han tenido que revisar mucho más las instalaciones para poner todo a punto. Se ha tenido que empezar a trabajar antes que otros años. También hay que destacar que no nos hemos encontrado el Real tan mal como creíamos, con lo cual hay que agradecer a Servicios Operativos la labor previa.

–¿Han servido estos dos años de reflexión para el formato de Feria?

–Se han ido mejorando cosas. Cuando se termina una Feria vemos las cosas que hay que mejorar. Además, se quedan por escrito para que no se olviden para el año siguiente. Tenemos una Feria estupenda en dos recintos, donde la gente puede divertirse. Eso sí, siempre hemos pedido diversión con responsabilidad. Es lo que hay que hacer: respetar. Respetar que hay vecinos en el Centro o procurar que la situación no se desmadre.

–Hablando de responsabilidad. Hay un miedo creciente por los casos de ‘pinchazos’ sufridos por mujeres en eventos multitudinarios. ¿Cómo afronta esta cuestión el Ayuntamiento?

–Me consta que tanto Policía Nacional como Local se coordinan y ayudan para afrontar ese tipo de cuestiones. Hay un protocolo diseñado desde hace mucho tiempo al respecto. Después están los Puntos Morados en las casetas, donde hay personal voluntario y no voluntario atendiendo. Es una iniciativa que se puso en marcha 2019.

–Venimos del miedo a las aglomeraciones y ahora se unen el miedo por posibles casos de abusos. ¿Cree que puede afectar a la asistencia a la Feria?

–Espero que no. Espero que la gente sea responsable en todos los sentidos.

–Ha sorprendido el cambio del pregón tanto en la ubicación como de día. ¿A qué se debe el cambio?

–Lo primero que pusimos encima de la mesa fue cuidar y respetar el litoral, que es el motor de esta ciudad. Hay personas que después de los fuegos quieren ir a la playa. Lo que hemos hecho ha sido darle más protagonismo a la romería del abanderado hasta el santuario de la Victoria y por la noche será el encendido del alumbrado y el pregón. Vamos a probar a ver cómo funciona. Por supuesto el viernes por la noche si tendremos fuegos. Hemos diseñado un espectáculo distinto porque diez minutos antes se verá el vuelo de 240 drones en la zona este y oeste de la ciudad que lanzarán mensajes referentes a la Feria.

– ¿Es el cambio del pregón un paso previo al traslado total de la Feria al Real?

–No. No tiene nada que ver. Realmente es por salvaguardar el litoral y mantenerlo lo más limpio posible. No es por otra cosa. En otras ediciones la playa de La Malagueta se ha quedado muy mal porque la gente no respeta . Tenemos que, por encima de todo, salvaguardar lo que es la playa. Esto es lo que se ha decidido y a ver cómo resulta.

–Otra novedad han sido los conciertos de pago.

–No es la primera vez que se cobra por los conciertos. Hubo ya años que se pagaron conciertos en el Auditorio. Hay muchos artistas que no quieren venir a la Feria de Málaga porque es gratuita. Con lo cual ellos sí le dan valor a eso. No entienden que se dé un concierto gratis. Hay dos conciertos pagando, a ver cómo resultan. Yo creo que las cosas hay que probarlas para luego valorar si funcionan o no funcionan. Al Ayuntamiento no le cuesta un euro esos dos conciertos porque están patrocinados. No sé qué problema hay con eso cuando hay más de ocho conciertos que son gratis.

–Una petición constante de la ciudad es acabar con los descamisados y cuidar la estética. ¿Cómo se pretende solucionar este problema?

–El bando del alcalde así lo recoge y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que a la Feria de Málaga hay que venir igual de bien vestido que a otras ferias en las que se ponen chaqueta y corbata. Aquí no hay que venir con chaqueta y corbata pero sí puedes venir con unos pantalones y una camiseta o una camisa. Creo que la Feria lo requiere y es lo que tenemos que hacer. Entre todos tenemos que conseguirlo. Yo se lo dije a la restauración: no se puede servir una copa a una persona que no esté adecuadamente vestida. Creo que es una forma de darle también una solución al problema.

–¿Cuál le gustaría que fuera el balance de la feria 2022?

–Creo que tenemos una Feria preciosa, en un mes de agosto en el que mucha gente está de vacaciones y puede venir a las casetas, disfrutar de los caballos, de lo cacharritos, tapear por el Centro o escuchar música en directo. Espero que la gente se comporte, confío en el comportamiento cívico y que la gente se divierta.

–Cuando acabe la Feria se empezará a pensar en la Navidad. Todo esto en medio del debate sobre el ahorro energético.

–En mi Área estamos analizando el decreto con muchos cariño y mucha pausa. Llevamos ya muchos años con el alumbrado led tanto en Feria como en Navidad. No consume nada. El consumo es tan mínimo que no merece la pena plantearse ninguna cuestión. Estamos leyendo el decreto y tal y como dice el Gobierno se va a consensuar con los agentes sociales, los Ayuntamientos y las administraciones. El debate está abierto y tiene que ser positivo en ese sentido.