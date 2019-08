Tarde extraña la de la última corrida de toros del abono. A falta de menos de nueve horas para el inicio del festejo se transformó por completo el cartel previsto. El Fandi y Sebastián Castella causaron baja de última hora, lo que provocó que desde la empresa de la plaza de toros se buscase una solución a contrarreloj. Poco antes del mediodía se hacía oficial el cambio de cartel. Finito de Córdoba y Juan Ortega –dos toreros inesperados hace apenas 24 horas– serían los sustitutos en una tarde en la que el único que actuó de los inicialmente anunciados fue Miguel Ángel Perera. Sin embargo, el otro elemento que no sufrió alteración, la ganadería, fue, precisamente, la que falló, lo que motivó el enfado y aburrimiento de los espectadores –la plaza presentó más de media entrada– en un festejo que rozó las tres horas.

Esta modificación hizo que a lo largo de la mañana y primera hora de la tarde algunos aficionados devolviesen sus localidades, señal de desaprobación con la solución dada a ambas bajas. En los minutos previos al inicio de la corrida muchos eran los aficionados que aún no se habían enterado de la noticia. En el Paseo de Reding, bajo los árboles, esta reestructuración del cartel era el tema principal en todos los improvisados corrillos, muchos de ellos sorprendidos al escuchar el nombre de Juan Ortega. "¿Quién es ese?" preguntaba un hombre tras leer uno de los carteles en los que se anunciaba la modificación.

Mientras tanto, en las calles próximas los vendedores de almohadillas se afanaban en su intento por acabar con el stock disponible antes de que acabe la Feria. Pese a la insistencia, la mayoría pasaba de largo y buscaba refugio del calor en los pasillos de la plaza. El poco bullicio de la jornada hizo que algunos aprovecharan para ver la exposición de pintura Parar, mandar y templar de Paco Canto ubicada en los bajos del tendido 4.

El tercero de la tarde no sólo dejó buenos pasajes taurinos, sino también otras imágenes curiosas que captaron la atención de todos los asistentes. Como si no hubiera un mañana, un hombre gritaba desde el tendido 5 "¿dónde está?". Personal de la plaza junto a dos policías tuvieron que acudir hasta allí para "invitarle" a marcharse. La camiseta que portaba –de color amarillo, cuyo significado en el mundo taurino es de mala suerte– fue premonitoria de que no sería la mejor tarde para él. Quizá no fue la camiseta y solo era el resultado de alguna que otra copa de Cartojal. Otra de las escenas de la tarde fue en los compases finales de la faena de muleta de Perera al quinto toro, momento en el que un hombre sentado en las primeras filas del tendido 3 dedicó al diestro un cante flamenco.

En cuanto a los asistentes a la última corrida de toros del abono se encontraban la diputada del Partido Popular en el Congreso Carolina España; el diputado de Cultura, Víctor González; el presidente de la industria cárnica malagueña Famadesa, Federico Beltrán; el abogado Joaquín Moeckel; el empresario y matador de toros rondeño Rafael Tejada; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia y el consejero consultivo del Málaga Club de Fútbol, Francisco Martín Aguilar, entre otros.