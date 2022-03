Fernando Méndez-Leite repasa en un libro las Biznagas de Oro del Festival de Málaga

En el Cine Albéniz, casi en familia pero con las expectativas bien altas, con Fernando Fernán Gómez como homenajeado y Montxo Armendáriz como protagonista de una retrospectiva, el debutante Miguel Albaladejo recogió el primer premio del primer Festival de Málaga por La primera noche de mi vida. En ese momento, en 1998, no era una biznaga sino una estatuilla de la escultura de Seguiri.

Desde entonces, 29 películas, dos cada año desde que en 2017 se abrió al cine latinoamericano, han sido reconocidas con este galardón. Y el escritor, crítico y cineasta Fernando Méndez-Leite las analiza todas en un libro editado por el Festival con motivo del 25 aniversario.

"Me llamaron mis amigos Moisés Salama y Joaquín Cánovas para que formara parte del jurado de un festival que iba a nacer en Málaga recogiendo el testigo de esos certámenes que pretendían reflejar la actualidad del cine español", explicó Méndez-Leite en el acto de presentación de este jueves organizado en el Teatro Cervantes y guiado por el director del festival, Juan Antonio Vigar.

"Eran unos años muy interesantes, se había producido una gran renovación tecnológica, habían nacido grandes nuevos directores y se habían prejubilado los del franquismo y la transición", comentó el autor del libro Biznagas. "Vine por amistad, sin muchas esperanzas, era un certamen con una modestia infinita aunque muy bien organizado y consiguieron un clima muy grato, lo pasamos muy bien y el público reacción estupendamente", recordó.

El escepticismo era grande, señala. Muchos antes no habían logrado sacar la cabeza y era difícil pensar en que Málaga seguiría fiel a su compromiso con el cine español hasta celebrar su primer cuarto de siglo. Y todo este tiempo contó con Méndez-Leite como testigo de excepción. Es miembro del comité de dirección desde sus inicios y asegura que "soy muy feliz en el Festival de Málaga". Ha participado en los distintos comités de selección y es el encargado de introducir todas las ruedas de prensa con los equipos de las películas de Sección Oficial.

"Cuando le propuse escribir el libro me dio un no rotundo, pero es que era la persona indicada, la que mejor conoce el latido del festival", comentó Vigar. Y Méndez-Leite apuntó que "me daba mucho trabajo y por eso me negué en principio, pero me he divertido mucho escribiéndolo, me ha resultado muy gratificante".

"He tenido sensaciones muy novedosas, porque he vuelto a ver las películas con tranquilidad y distancia", dijo y señaló que si bien "me escandalizaron un poco los siete premios que se llevó el año pasado El ventre del mar, ahora me ha entusiasmado la película y no me lo pareció en su momento", subrayó el autor de Biznagas, que también recibió la suya al finalizar el acto, arropado por un largo aplauso.

De esa valoración individual de cada cinta premiada, el autor saca una conclusión general. "Dentro de una selección muy variada, los jurados han optado por películas que hablan de problemas sociales, de las dificultades de los personajes en relación con su entorno y su situación social y son, en general, realistas", indicó.

También señaló lo acertado, aunque fuese discutido en su día, de abrir el certamen al cine latinoamericano para ofrecer nuevas miradas. Y defendió el trabajo arduo y callado que realiza el comité de selección durante meses para confeccionar la parrilla del certamen.

"El año que viene voy a hacer el libro de las no Biznagas, las películas que considero que se debían de haber premiado y no lo hicieron, obras estupendas que han pasado por aquí, y el siguiente los bodrios, que también los ha habido", bromeó.

Un cuarto de siglo después de su primera participación, Méndez-Leite volverá en esta edición a ser la figura omnipresente y más respetada del festival. Echará un capote a los periodistas y hará reír en las ruedas de prensa con su inagotable sentido del humor. "En todos estos años he aprendido a querer la ciudad, que antes no la quería", dijo poco antes de recibir con humildad el cariño de los congregados en el acto.