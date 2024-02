Estos son los cinco homenajeados del Festival de Málaga 2024: cineastas, actores y directora artística

Cada vez está más cerca la 27 edición del Festival de Málaga, que este año se celebra entre el 1 y el 10 de marzo. Una vez más el Teatro Cervantes será el epicentro de este gran evento que reúne al sector audiovisual en la ciudad. Dentro de las acciones que realiza el festival, están los cinco homenajes que se entregan a personas que forman parte del sector audiovisual: Biznaga Ciudad del Paraíso, Premio Málaga, Premio Málaga Talent, el Premio Ricardo Franco y el Premio Retrospectiva. Ya se conocen a los ganadores, que recibirán el premio durante el desarrollo del Festival de Málaga.

Como antesala a este gran evento, hasta el próximo 29 de febrero se está celebrando el Málaga de Festival (MaF). En la edición de este 2024 se invitará al análisis y la reflexión en torno a dos ejes discursivos: la cultura como alegría y las edades 'no productivas' que son la infancia y la vejez. También se ha dado a conocer la película que inaugurará esta vigésimo séptima edición, el film de animación Dragonkeeper (Guardiana de dragones). Esta película de animación está de dirigida por Salvador Simó y Li Jianping, y participa en la Sección oficial del concurso. Otros títulos que también estarán en esta sección son: El hombre bueno, de David Trueba; Los pequeños amores, de Celia Rico; y Segundo premio, dirigida por Isaki Lacuesta y codirigida por Pol Rodríguez.

Lola Herrera, Biznaga Ciudad del Paraíso

Lola Herrera recibe el Biznaga Ciudad del Paraíso, con el que se reconoce cada año a los "imprescindibles" del cine nacional. Nacida en Valladolid, la actriz está dotada de un amplio registro que le ha permitido interpretar todos los géneros, tanto en teatro como en cine y televisión. Debutó a los 20 años en el teatro profesional con El campanero, de E. Wallace, en el Teatro de la Comedia de Madrid, y desde entonces ha interpretado multitud de personajes.

Desde mediados de los años 60 hasta 1976 compaginó su carrera teatral y su trabajo en Televisión Española, y durante aquellos años interpretó a un gran número de autores, trabajó con todos los directores y realizadores de la época y obtuvo todos los premios que se concedían en televisión. Sus últimos trabajos como protagonista en el cine han sido con el director Álvaro Bejines, en Por qué se frotan las patitas, y con Andreu Castro, en Pasaje al amanecer.

Javier Cámaras, Premio Málaga

Al actor Javier Cámaras se le otorga en esta edición el Premio Málaga. El artista riojano atesora dos premios Goya, como mejor interpretación masculina de reparto por Truman, de Cesc Gay, y mejor interpretación masculina protagonista por Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba. En el certamen malagueño ya obtuvo la Biznaga de Plata al mejor actor en dos ocasiones, en 2003 por Torremolinos 73, de Pablo Berger, y en 2008 por Fuera de carta, de Nacho G. Velilla.

Ha recibido cinco nominaciones más en los Goya, cuatro premios de la Unión de Actores y dos premios Feroz (el último en 2022 en la categoría a mejor intérprete en comedia en una serie de televisión por su papel de Venga Juan). También ha cosechado su carrera internacionalmente: destaca su trabajo en producciones como Narcos, The Young Pope y The New Pope (estas dos últimas, a las órdenes de Paolo Sorrentino), además de la película colombiana El olvido que seremos, adaptación al cine de la novela homónima de Héctor Abad Faciolince.

Premio Málaga Talent para Pilar Palomero

A la cineasta zaragozana Pilar Palomero, se le ha concedido el Premio Málaga Talent, con lo que se reconocerá así una trayectoria, si bien aún no muy extensa, pero muy premiada y exitosa. En 2020 presentó en la Berlinale su primer largometraje como directora y guionista, Las niñas, con el que logró posteriormente la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga y cuatro premios Goya, entre los que destacan los de mejor película y mejor dirección novel.

En 2022 estrenó La maternal en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde su actriz protagonista, Carla Quílez, ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación. La próxima película de la directora es Los Destellos, que rodó a finales del 2023, que tiene de protagonistas a Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre y Julián López.

Ana Alvargonzález, premio Ricardo Franco

El premio Ricardo Franco recae en esta edición en la directora artística y diseñadora de vestuario Ana Alvargonzález. Con este galardón, otorgado en colaboración con la Academia de Cine por décimo sexto año consecutivo, el Festival de Málaga reconoce a los diferentes profesionales del cine, técnicos de prestigio, que con su trabajo detrás de las cámaras dan forma a las películas. Ana Alvargonzálezconocida por numerosos trabajos en el cine, al que se dedica desde hace casi treinta años. Empezó su carrera en 1984 como ayudante de Gerardo Vera e Ivonne Blake trabajando en películas como 'Los pazos de Ulloa', 'La mitad del cielo', 'Berlin Blues', 'El amor brujo', 'Dardanellos' o 'Last Date' entre otras.

En 2010 recibió el Goya a la mejor dirección artística por Pa negre, por la que también recibió un Premio Gaudí. También ha sido directora artística en Incerta gloria (2017), nominada a los premios Gaudí, y ha sido directora de arte española en 20 episodios de la serie de televisión de HBO Juego de tronos; La caja 507 y también para HBO García la serie, entre otros muchos trabajos.

Premio Retrospectiva, al cineasta Marcelo Piñeyro

El cineasta argentino Marcelo Piñeyro obtiene el Premio Retrospectiva de Málaga Hoy. Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Marcelo Piñeyro (Buenos Aires, 1953) debutó en la dirección cinematográfica con Tango feroz (1993). Le siguieron Caballos salvajes (1995), Cenizas del paraíso (1997), Plata quemada (2000), Kamchatka (2002), El método (2005), Las viudas de los jueves (2009) e Ismael (2013), y, más recientemente, la miniserie El Reino (2021) y su segunda temporada (2023).

Ha obtenido decenas de premios y reconocimientos a nivel mundial en varios festivales como San Sebastián, Sundance o Roma y ha participado con varios de sus largometrajes en los festivales de Venecia, Berlín y Toronto. Fue premiado con Emerging Masters Awards por el Festival Internacional de Seattle y ha sido ganador de tres premios Goya otorgados por la Academia de Cine de España. Tiene muchos otros reconocimientos, a los que se le sumará el Premio Retrospectiva del Festival de Málaga.