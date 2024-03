Maggie Civantos: "Es maravilloso estar en una relación con alguien y ser cómplices"

Maggie Civantos lleva unos años siendo una de las actrices del momento. Es un nombre perenne en los elencos más populares. Sus fieles la asocian, sobre todo, a sus apariciones en la pequeña pantalla por ser las que la impulsaron a la primera línea. Vis a Vis, Las Chicas del Cable o Malaka son algunas de las series cuyos papeles son más recordados. Ahora, vuelve al Festival de Málaga, el de su tierra natal, en el que fue galardonada en 2019 con la Biznaga de Plata por su papel secundario en Antes de la quema. Acude a él a presentar 'Historias', un filme dirigido por Paco Sepúlveda que pone el foco, ni más ni menos, que en el transcurso de la existencia.

‘Historias’ es una compilación de momentos que forman una vida. A usted le tocó el amor.

Las 11 historias que la componen hablan de amor, miedo, esperanza... Yo siempre digo que mi historia podría estar hablando de cualquier otra cosa. En realidad, todas tienen un nexo en común. Porque hablan del ciclo de la vida. Es una película con una humanidad tremenda. Cuando se proyectó todo el mundo estaba muy emocionado, porque es fácil sentirse identificado con una u otra historia.

Aunque, para ser más exactos, lo que aborda su personaje es el poliamor. Y eso, según tengo entendido, da lugar a ciertos roces en la pareja en la película.

Sí, la mía, concretamente, trata sobre una pareja homosexual que quiere introducir a una tercera persona en el plano sexual. Pero sólo por una parte. El personaje que interpreta Aura Garrido no está del todo cómodo y de ahí surge un conflicto que les llevará a tomar una decisión. Más allá de eso toca temas curiosos como el interés, propio y común, dentro de la pareja. O hasta qué punto se puede ceder sin perderse el respeto a uno mismo y al otro.

A riesgo de ponernos sentimentalistas, ¿cree que dedicamos el suficiente esfuerzo para que las cosas salgan bien en las relaciones?

Últimamente creo que no. Se habla mucho de las relaciones desde un sentido demasiado generalista. Lo que hay que hacer es aprender a reflexionar. Si en el momento en que aparecen los problemas no se analizan la oportunidad de crecer se pierde. A veces abandonamos demasiado pronto las relaciones. Con esto no quiero decir que haya que aguantar. Afortunadamente, hoy en día las mujeres somos independientes. Podemos decidir con quién queremos estar y no estamos atadas como sí lo estuvieron otras generaciones con tal de sacar a su familia adelante. Es maravilloso estar en una relación con alguien y ser cómplices. Ahora, también hay que ser consciente de que el amor se agota. No siempre es posible mantenerlo muchos años.

En las relaciones no lo sé. Pero donde sí se ha puesto empeño es en buscar un buen reparto. Le acompañan figuras como Emilio Gutiérrez-Caba, Juan Diego o Fernando Tejero. ¿Cómo valora el resultado tras mezclar a voces tan diferentes?

Genial. El reparto es espectacular. Y, como la película se grabó a lo largo de varios años, tenemos la suerte incluso de contar con Juan Diego. Es muy emocionante. Fue el último proyecto que rodó. Además, su secuencia es la última de la película. Es una despedida en toda regla. No quiero mencionar a nadie para evitar olvidos. Todos tienen un brillo especial en esta película. También gracias a que Paco Sepúlveda nos permite trabajar desde la libertad y la creatividad. Eso ha ido muy a favor de la película.

¿Cuál es la historia que quiere contar y hasta el momento no se ha dado?

Me gustaría que viese la luz un guion que tengo escrito con Samuel Pinazo. Es un thriller que va sobre acoso en redes sociales y... Bueno, hasta ahí puedo contar. Ojalá algún día estemos haciendo esta entrevista porque esté presentándolo.