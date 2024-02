Festival de Málaga 2024: toda la programación, día a día

El Festival de Málaga despliega su alfombra roja en la ciudad para celebrar su 27 edición. El certamen arranca este viernes 1 de marzo y se extiende hasta el próximo día 10. Un total de 19 películas compiten por hacerse con la Biznaga de Oro, el galardón más preciado del Festival, pero hay mucho más. La programación completa incluye cerca de 250 títulos, entre largometrajes, cortometrajes, documentales y series.

El Teatro Cervantes será el gran escenario donde tendrán lugar las galas de inauguración y clausura, además de los homenajes, pero también el Cine Albéniz, el Teatro Echegaray y el Rectorado de la UMA, entre otros espacios, servirán de sedes para el visionado de los filmes.

Entre las películas que se pueden ver en el 27 Festival de Cine Málaga, la elegida para subir el telón es Dragonkeeper (Guardiana de dragones), una cinta de animación de Salvador Simó, Li Jianping. Y para cerrar el certamen se ha elegido una comedia: La Familia Benetón, de Joaquín Mazón -fuera de concurso-.

Viernes 1 de marzo

11:00 – DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

12:00 – Nosotros somos Así + Nuestro Culpable + Actuación de Lapili. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray

16:00 – Las Milagros Existen. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Oro Rojo + The Michoacan File (vose). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:30 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 1: Moro, de Pablo Barce / Analog Z Love, de Alicia Arwgar / ASMR, de Juan Flahn / Como una aguja en un pajar, de Max Deniam / The Seed (La semilla), de Daniel Ortiz Díaz / Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo / Alicia, de Tony Morales / El desayuno de los funcionarios, de Javier Gómez Bello. Cine Albéniz (Sala 1).

18:00 – Platónico, Platónica + De Caballos y Guitarras (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

18:30 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 2: Enchufes?, de Alicia Arwgar / El menor, de Álvaro Gijón / Mil yardas, de Nick Staros, Fernando Monteleone / Cruzando la calle, de J. Vargas González / Libera me (Ex lucem ad tenebras) (Libera me (De la luz a la oscuridad)), de Enrique García / Quién llama, de J.A Villalobos / Querida Elena, de Rafael Ariza Garrido, Ana Carrillo / Ciao bambina, de Afioco Gnecco, Carolina Yuste. Cine Albéniz (Sala 1)

20:00 – Gala de inauguración + Premio Ciudad del Paraíso. Teatro Cervantes

21:00 – Devenir Rosa + Aurora (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía

21:30 - Iris (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1)

22:30 - DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Teatro Cervantes

22:30 – Las Milagros Existen. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3)

Sábado 2 de marzo

08:30 - Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

12:00 – Abajo los Hombres + Actuación de Laura Ortiz. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray.

12:30 – Un Hípster en la España vacía. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

15:30 – Sa Cuina Des Records + Tentempié, Gusto y Memoria + La Comida Perfecta (The Perfect Meal). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 1: L@ cita, de Itziar Castro / Cura sana, de Lucía G. Romero / El aprendiz, de Raúl Campos Martín / La filla de ma mare (La hija de mi madre), de Carles Gómez Alemany / Puzzleak (Bortxaketaren jauregia), de Kote Camacho / Troleig (Troleo), de Luis E. Pérez Cuevas / O que me parta un rayo, de Karen Joaquín / Pequeño, de Meka Ribera, Álvaro G. Company. Cine Albéniz (Sala 2).

17:00 – Lucía en la Telaraña. 5 minutos de cine. UMA

17:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 1: Moro, de Pablo Barce / Analog Z Love, de Alicia Arwgar / ASMR, de Juan Flahn / Como una aguja en un pajar, de Max Deniam / The Seed (La semilla), de Daniel Ortiz Díaz / Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo / Alicia, de Tony Morales / El desayuno de los funcionarios, de Javier Gómez Bello. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – El cielo de los animales. 5 minutos de cine. UMA

16:30 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

16:30 – Por tus muertos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 - Nana. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

18:30 – Chambao, Veinte años en la música. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

18:30 - Radical. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 – Puntos Suspensivos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 - Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

19:00 – Dos cipreses + Saturno. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

20:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 2: Enchufes?, de Alicia Arwgar / El menor, de Álvaro Gijón / Mil yardas, de Nick Staros, Fernando Monteleone / Cruzando la calle, de J. Vargas González / Libera me (Ex lucem ad tenebras) (Libera me (De la luz a la oscuridad)), de Enrique García / Quién llama, de J.A Villalobos / Querida Elena, de Rafael Ariza Garrido, Ana Carrillo / Ciao bambina, de Afioco Gnecco, Carolina Yuste. Sala María Victoria Atencia.

20:45 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 – Generación Lagartija. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

21:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 2: Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy / Welcome Tahiya, de Marta Bayarri / Sincopat, de Pol Diggler / Transición, de David Velduque / Er pollo, de Elena Zurita / أوروبا (Europa), de Ekain Irigoien / O frío, de Pablo Dopazo / El trono, de Lucía Jiménez. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Corre o Vento (vose) + Pepi Fandango (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía

21:30 – Le Consentement (El Consentimiento). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

22:00 - Un Hípster en la España vacía + Premio Ricardo Franco. Teatro Cervantes.

Domingo 3 de marzo

08:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1)

11:30 - DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Teatro Cervantes.

12:00 – Barrios Bajos + Actuación de José Carra. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray.

12:30 – Tratamos demasiado bien a las mujeres. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Los tonos mayores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – El Misterio de la Barra + Into the Wine (La Ruta del Vino). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 3: Armata, de Jasone Urgoitia Urrutia / Pompeia (Pompeya), de Maria Castan de Manuel / Liberté, de Martín D. Guevara / El paso, de Santiago Olivera / Die Donau (Los Danubios), de Jaume Claret Muxart / Apartamentos Paradiso, de Andreu Garcia Antolí, Víctor Jiménez Lafuente / Cuadro, de Anatael Pérez / L'últim jazz, de Berta Subirats Viñals, Helena Oller Biurrun / Alegoría día 1, de Tino Fernández. Cine Albéniz (Sala 2)

16:30 - Radical. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

17:00 – Operación Barrio Inglés (vose). Series. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Mi ganas ganan. La historia de Elena Huelva. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 1: L@ cita, de Itziar Castro / Cura sana, de Lucía G. Romero / El aprendiz, de Raúl Campos Martín / La filla de ma mare (La hija de mi madre), de Carles Gómez Alemany / Puzzleak (Bortxaketaren jauregia), de Kote Camacho / Troleig (Troleo), de Luis E. Pérez Cuevas / O que me parta un rayo, de Karen Joaquín / Pequeño, de Meka Ribera, Álvaro G. Company. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – Velintonia 3. 5 minutos de cine. UMA.

18:30 – Los Terrenos. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 – Marisol, llámame Pepa. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

19:00 – El Salto (vose). Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Those Next To Us + La Caravana. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – Cortometrajes. Ayudas a la creación audiovisual Fuera de Concurso. PROGRAMA ÚNICO: El amoragaor, de Adrián Ordóñez / La banda, de Leonor Jiménez, Delia Márquez / Geranio, de Daniel Parra / Dominus videt, de Jose Vega. Cine Albéniz (Sala 2).

19:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

20:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 2: Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy / Welcome Tahiya, de Marta Bayarri / Sincopat, de Pol Diggler / Transición, de David Velduque / Er pollo, de Elena Zurita / أوروبا (Europa), de Ekain Irigoien / O frío, de Pablo Dopazo / El trono, de Lucía Jiménez. Sala María Victoria Atencia.

20:30 - Un Hípster en la España vacía. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 – La Diosa Quebrada + Las Ventanas. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 4: Agrio, de David Pérez Sañudo / Lucía, de Marta Etura / Perder, de Rubén Guindo Nova / Semana 12, de Isabel Delclaux / Cementerio de coches, de Miguel Ángel Olivares / Eli, de Álvaro López Alba / Cuando las cigarras callen, de Bea Hohenleiter / Rutina, de Roberto López Carneiro. Cine Albéniz (Sala 2)

21:30 – Stella, víctima y culpable (Stella. A Life). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – Ullate. La Danza de la Vida. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:15 – Tratamos demasiado bien a las mujeres + Premio Málaga Talent. Teatro Cervantes.

22:30 – Los Tonos Mayores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

Lunes 4 de marzo

08:30 - Nina. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 - Campeonex. Cinefórum. Teatro Cervantes.

10:00 – Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Los pequeños amores. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Historia de Pastores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 - Equibocados + El Bizcocho de Alfonso XIII + Basajún 2, El regreso al Terruño. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 – Cortometrajes Animazine Sección Oficial. PROGRAMA ÚNICO: Wan, de Victor Monigote / Malkoak, de Sonia Estévez / La suerte de Katalina, de Guillermo Ordás Blanco / Kapitan, de Andrei Simkin / Fashion Victims 2.0, de María Lorenzo Hernández / Homework, de Nacho Arjona / Dennis, de Carlos Beceiro, Guillermo Garzón / Mortelli, un cas perdut (Mortelli, un caso perdido), de Ben Fernández / First Coin, de Anna Juesas, Sonia Sánchez / Todos mis colores, de Marc Riba, Anna Solanas / Estimada Ángela, de Paco Sáez, José Luis Quirós / Cafunè, de Lorena Ares, Carlos F. de Vigo / To Bird or Not To Bird, de Martín Romero. Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Puntos Suspensivos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

17:00 – Nos vemos en la otra vida. Series. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes

17:00 – La Primera Mirada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:00 – Insumisas (vose) + Antes de que se poña o sol (Antes de que se ponga el sol) (vose) + Es Movimiento + No me dejes así + Y tú más + Ante un Espejo Roto. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Golán. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – Por tus Muertos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

18:30 – Los Nuevos Españoles. Película de Oro. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – La vida de Brianeitor. Pases Especiales. Teatro Echegaray.

19:00 – Viaje alrededor de mi ordenador + Artefacto 71. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:30 - Nina. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

20:00 – Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta + Dona + La Mujer Ilustrada + Amb La Boca Petita (vose) + Bridie + Aamelat. Jornaleras de la Guerra. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – Radical. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 4).

20:30 – Tras el Cristal. Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 - Calladita. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

21:00 – It was hot that day: a Jandiman Story + Otro Sol. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – El Salto. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Historia de Pastores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Samuel: Hollywood vs Hollywood. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

21:30 – Radical. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – Valoa Valoa Valoa (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

22:15 – Los Pequeños Amores + Premio Málaga. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

Martes 5 de marzo

08:30 – La Casa. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – Radical. Cinefórum. Teatro Cervantes.

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Segundo Premio. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – La Hojarasca. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Cortometrajes Animazine Sección Oficial. PROGRAMA ÚNICO: Wan, de Victor Monigote / Malkoak, de Sonia Estévez / La suerte de Katalina, de Guillermo Ordás Blanco / Kapitan, de Andrei Simkin / Fashion Victims 2.0, de María Lorenzo Hernández / Homework, de Nacho Arjona / Dennis, de Carlos Beceiro, Guillermo Garzón / Mortelli, un cas perdut (Mortelli, un caso perdido), de Ben Fernández / First Coin, de Anna Juesas, Sonia Sánchez / Todos mis colores, de Marc Riba, Anna Solanas / Estimada Ángela, de Paco Sáez, José Luis Quirós / Cafunè, de Lorena Ares, Carlos F. de Vigo / To Bird or Not To Bird, de Martín Romero. Sala María Victoria Atencia.

16:00 – El Caracol y su Entorno + Villa Málaga. El tiempo de Vino. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 – La Lista de los Deseos. Cine y Salud. Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – Un Hípster en la España vacía. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 2).

16:30 – Tratamos demasiado bien a las mujeres. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Golán. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

17:00 – Carlos Edmundo de Ory, el juego y la palabra. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:30 – The Illusion of Abundance (La Ilusión de la Abundancia) + Sampo + Lava + Amarradas + Algo permanente. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Yana-Wara. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – Calladita. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

18:30 – Things I never told you (Cosas que nunca te dije). Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – El Soldado + Ladrián. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – La Habana de Fito. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – La Mujer dormida. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:30 – La Casa. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

20:30 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 4).

20:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

20:30 – Ouka Leele. El viaje de una estrella (Ouka Leele. The journey of a star). Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala María Victoria Atencia.

21:00 – Um Mergulho em água fria (Un salto en agua fría) + Nada sobre meu pai (Nada sobre mi padre). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – The Owner (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – La Mujer Dormida. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – La Sombra del Sol. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Nina. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – María I la Película obligada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:00 – Segundo Premio. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

22:30 – La Hojarasca. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

Miércoles 6 de marzo

08:30 – As Neves. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – Fatum. Cinefórum. Cine Albéniz (Sala 2).

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – El Hombre bueno. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Yana-Wara. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervanes.

16:00 – Orgullo Vieja. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Amas da Terra (Amas de la tierra) (vose) + Binu, Historia de dues Estrelles (Binu, Historia de dos Estrellas). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 – 7 Cajas. Focus Paraguay (País invitado). Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – Los pequeños amores. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – El Molino. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Caparrós. Las Botas del Entrenador. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:00 – Aullar. 5 minutos de cine. UMA

17:30 – Ventura Pons y Ocaña. Ocaña, Retrat Intermitet (Ocaña, Retrato Intermitente). Tributo A. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – The Streamer. 5 minutos de cine. UMA.

18:30 – Gala Málaga Cinema. Teatro Cervantes.

18:30 – Naufragios. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Patricia Ferreira. Els nens salvatges (Los niños salvajes). Tributo A. Cine Albéniz (Sala 2).

20:30 – Los pequeños amores. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Golán. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – La Sombra del sol. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

19:00 – No soy esa. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Hate Songs. Pases Especiales. Teatro Echegaray.

19:00 – La visita de un pájaro + Salvaxe, Salvaxe. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

20:00 – As Neves. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervanes.

20:00 – Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 3: Armata, de Jasone Urgoitia Urrutia / Pompeia (Pompeya), de Maria Castan de Manuel / Liberté, de Martín D. Guevara / El paso, de Santiago Olivera / Die Donau (Los Danubios), de Jaume Claret Muxart / Apartamentos Paradiso, de Andreu Garcia Antolí, Víctor Jiménez Lafuente / Cuadro, de Anatael Pérez / L'últim jazz, de Berta Subirats Viñals, Helena Oller Biurrun / Alegoría día 1, de Tino Fernández. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – Golán. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

21:00 – Tudo que vi era sol (Todo lo que vi fue sol) + Quédate Quieto. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – La Casa. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – El Molino. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Woman Of. Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – Un Pájaro Azul. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Stay Homas. La Banda que non hauria d’existir (Stay Homas. La Banda que no debería existir). Documentales Sección Oficial a Concurso. Teatro Echegaray.

22:00 – El Hombre Bueno. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervanes.

22:30 – Orgullo Vieja. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

Jueves 7 de marzo

08:30 – Descansar en paz. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – En los Márgenes. Cinefórum. Cine Albéniz (Sala 2).

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – La Abadesa. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Nina. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

16:00 - Lumbrensueño. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Big Red + Buddha Jumps Over the Wall (Buddha Salta el Muro). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:30 – Solos en la noche. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – Segundo Premio. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – El Tiempo Nublado. Focus Paraguay (País invitado). Cine Albéniz (Sala 4).

16:30 – Yo no soy esa. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

17:00 – Tras el verano. 5 minutos de cine. UMA

17:00 – Naufragios. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

17:00 – Tívoli. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:30 – Itziar Castro. Tributo A. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – Cuerpo Escombro. 5 minutos de cine. UMA

18:30 – Yana-Wara. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – La Mujer Salvaje. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Un Pájaro Azul. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

18:30 – Historias. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – El Culpable: Redención. 5 minutos de cine. UMA

19:00 – La Bandera. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Imbroda, el Legado del Maestro. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

19:00 – The Painter’s Room + La Nieve entre los dos. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:30 – Descansar en Paz. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

20:00 – Cortometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. PROGRAMA ÚNICO: Cuarentena, de Celia de Molina / Los armarios no se vacían solos, de Paula Labordeta / El último baile, de Carlos Mures Cañete / Isla sin techo, de Sebastián Feldman / No estás loca, de María Bestar / Obra de arte, de Rafael Nieto / Evanescente, de Gala Gracia, Guillermo Garavito Amado / La manzana, de Sara Sálamo / La gran obra, de Àlex Lora. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – La Casa. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

20:30 – Yana-Wara. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

21:00 – Como el Mar. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:00 – Hacer Orillas Luminosas + Los Últimos. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – Eva y Nicole. Series. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – Summers el Rebelde. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

21:30 – As Neves. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – Solos en la Noche. Largometraje Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

22:15 – La Abadesa. Largometraje Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

22:30 - Lumbrensueño. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

Viernes 8 de marzo

08:30 – Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – Chinas. Cinefórum. Cine Albéniz (Sala 2).

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Disco, Ibiza, Locomia. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – La zona vacía. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – El Apartamento. Focus Paraguay (País invitado). Cine Albéniz (Sala 2).

16:00 – Tasting Victory, The life and wines of the world’s favourite sommelier. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:30 – El Hombre Bueno. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Descansar en Paz. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

16:30 – Invasión. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – La Mujer Salvaje. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

17:00 – Miradas del cine español. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:30 – 100 Metros. Cine y Salud. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Descansar en Paz. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – La Mujer Salvaje. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 4).

18:30 – Kárate a muerte en Torremolinos + Coloquio + La furia de Mackenzie. Underground Andaluz. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – La Bandera. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

19:00 – Un Nuevo Amanecer. Series. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 – Recuperación de figuras del cine: Nadia Werba. Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – Els Buits (Los Vacíos) (vose) + Hasta que se apague el Sol. Documentales Sección Oficial. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – Carmen y María. Dos caminos y una Mirada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

19:30 - Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Teatro Cervantes.

20:30 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 4: Agrio, de David Pérez Sañudo / Lucía, de Marta Etura / Perder, de Rubén Guindo Nova / Semana 12, de Isabel Delclaux / Cementerio de coches, de Miguel Ángel Olivares / Eli, de Álvaro López Alba / Cuando las cigarras callen, de Bea Hohenleiter / Rutina, de Roberto López Carneiro. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – I am not your Lama. Pases Especiales. Cine Albéniz (Sala 4).

21:00 – Todo lo cubre la sal + No Céu da Pátria nesse Instante (En el Cielo de la Patria en este Instante). Documentales Sección Oficial. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 - Naufragios. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 - Naufragios. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 - Historias. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Como el Mar. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Aquellos Maravillosos Días (Funny Birds). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 - Moses (Moisés). Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:00 - Disco, Ibiza, Locomia + Premio Retrospectiva. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

22:30 – La Zona Vacía. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

Sábado 9 de marzo

09:00 – La Familia Benetón. Película de clausura, fuera de concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – As Neves. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

16:30 – Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:00 – El Hombre Bueno. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – La Abadesa. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

18:30 – La Mujer Salvaje. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – Invasión. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

19:00 – Segundo Premio. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

20:00 – Gala de Clausura. Teatro Cervantes.

20:30 – Tratamos demasiado bien a las mujeres. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 – Disco, Ibiza, Locomia. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – La Abadesa. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – Historias. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

22:30 – Lluvia. Largometrajes Sección Oficial a Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 1).

22:30 – La Familia Benetón. Película de clausura, fuera de concurso. Teatro Cervantes.

22:30 – La Familia Benetón. Película de clausura, fuera de concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

Domingo 10 de marzo

De 16:00 a 21:30 – Maratón del Festival. Proyección de las nueve películas ganadoras en las distintas secciones.

19:00 – Concierto de Clausura de Ara Malikian. Teatro Cervantes.

22:00 – Concierto de Clausura de Ara Malikian. Teatro Cervantes.