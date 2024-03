Ocho abuelas monologuistas revolucionan el Festival de Málaga: "¡Nunca es tarde mi arma!"

Pepa, Antoñita, Pepi, Esperanza, Remedios, Kiska, Catalina y Rafaela son el grupo de sevillanas de entre 66 y 98 años de edad que protagonizan el documental, y a las que las une un sueño en común; ser monologuistas, triunfar sobre las tablas de un escenario, provocar muchas risas, y lo más importante, reivindicar que las mujeres mayores merecen respeto y visibilidad.

Al preguntar a la cuadrilla de cómicas por un consejo para aquellos que como excusa para no perseguir sus sueños recurren al típico "ya es demasiado tarde", todas estallan formando un gran escándalo: "¡No, no, no! ¡Nunca es tarde mi arma!". "¡Nunca es tarde si la picha es buena!", añade Pepa seguida por un coro de risas. "Que sigan con esa ilusión. Si luchas de verdad por las cosas que quieres, siempre vas a conseguirlas. No hay que perder la ilusión, hay que seguir siempre hacia delante", culmina Pepi.

Las protagonistas de esta historia son mujeres que no lo han tenido nada fácil en la vida, como es el caso de Rafaela, la más longeva de todas, que a sus 98 años sigue dando guerra. Aunque quería ser artista desde muy pequeñita, las circunstancias de su familia no se lo permitían: "Yo no podía ni asistir al colegio. Con 13 años ya iba con cuadrillas de hombres a trabajar en el campo; a segar, a cavar. Así me pasé gran parte de mi niñez. Tenía que vestirme de hombre y en mi nómina ponía Rafael".

Ángeles Ortega, conocida como Kiska, es otra de las cómicas que conforma este grupo tan particular. La actriz, que está algo más familiarizada con el mundo del espectáculo, ha participado en producciones como Veneno y La mesías.

Ortega ha pronunciado un discurso respaldando la dignificación de la vejez en la comunidad Lgtbi: "Como mujer transexual de 66 años querría dar visibilidad a la situación en la que se encuentran muchas personas trans cuando envejecen. Me gustaría que se acuerden también de nosotras, y que cuando lleguemos a una edad contemos con recursos y tengamos atenciones, que no se nos abandone. Porque la vejez es para todo el mundo, y el rechazo que encontramos en la calle, también se encuentra en lugares como las residencias de ancianos".

El documental no solo se compone de los ingeniosos monólogos interpretados por las sevillanas sobre las tablas de un teatro, también se detiene a contar la historia de cada una de ellas. Historias como la de Catalina, a quien siempre le interesó "cualquier cosa que estuviera relacionada con el arte". "Yo tenía un padre un poco severo, y la única oportunidad de escaquearme de él era cuando me dejaban en casa de mis tías durante el verano. Junto con un primo mío, me dedicaba a cantar canciones y a cobrarle a las vecinas a perra gorda, que eran 10 céntimos de peseta. No fue hasta los 65 años que lo retomé, me apunté a un curso de teatro y desde entonces no he parado", ha relatado.

Esperanza es otra que desde los 5 años supo también que quería ser artista y estar sobre un escenario: "Fue después de ver un espectáculo al que me llevaron mis padres. Desde entonces siempre tuve esa idea en la cabeza". En el colegio pudo hacer algo de teatro, pero no fue hasta después de casarse y criar a sus hijos que consiguió retomar su sueño. La oportunidad le llegó cuando se enteró del casting que Rodríguez organizaba. "Cuando me cogieron y comenzó el proyecto, yo me dije, ¡esto es lo mío! Nos divertimos mucho y lo pasamos muy bien", afirma.

Antoñita, que se ha sincerado sobre el proceso mediante el cual se prepara sus monólogos, comenta: "Yo cuento mi vida, desde que conocí al prenda, que es mi exmarido, hasta que ya lo eché a la calle. ¡Lo cuento todo! Es algo que ya desde chica me encantaba. Sobre todo cantar, pero mi madre me dijo que de artista nada. ¡Y ahora aquí estoy metida!

La cinta, que ha contado con la participación de Canal Sur y de las productoras The Flow Studio y La Mentira, se ha proyectado por primera vez dentro de la Sección Oficial Zonazine. A la premiere, que tuvo lugar en el cine Albéniz, asistieron tanto su director como algunas de sus protagonistas.

Rodríguez es el autor de este homenaje en honor de todas esas mujeres que han tenido que renunciar o retrasar, en este caso, sus sueños por su familia, por circunstancias personales, o simplemente por las convenciones sociales de la época en la que les tocó vivir. La trayectoria del director la conforman obras como Estrellas de la Línea, un largometraje documental con el que ganó un Premio del Público en la sección Panorama del Festival de Berlín.