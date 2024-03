Programación del 1 de marzo del Festival de Málaga 2024

¡Llegó el día! El 27 Festival de Málaga arranca este viernes con una programación cargada de películas, documentales, cortometrajes, series... Este 1 de marzo, primer día del certamen, tendrá lugar la gala de inauguración a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes. Justo antes, desde las 18:00 horas, desfilarán por la alfombra roja algunos de los rostros más conocidos del cine español.

La ciudad se convierte un año más en la capital de la industria audiovisual española e iberoamericana. Prueba de ese interés es una Sección Oficial en la que habrá 19 películas en competición (once españolas y ocho iberoamericanas) y otras 18 fuera de concurso (quince españolas y tres iberoamericanas).

Programación del 1 de marzo

La programación completa del Festival de Málaga incluye cerca de 250 proyecciones. Para empezar, estos son los títulos que se pueden ver este viernes 1 de marzo:

11:00 – DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

12:00 – Nosotros somos Así + Nuestro Culpable + Actuación de Lapili. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray

16:00 – Las Milagros Existen. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Oro Rojo + The Michoacan File (vose). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:30 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 1: Moro, de Pablo Barce / Analog Z Love, de Alicia Arwgar / ASMR, de Juan Flahn / Como una aguja en un pajar, de Max Deniam / The Seed (La semilla), de Daniel Ortiz Díaz / Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo / Alicia, de Tony Morales / El desayuno de los funcionarios, de Javier Gómez Bello. Cine Albéniz (Sala 1).

18:00 – Platónico, Platónica + De Caballos y Guitarras (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

18:30 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 2: Enchufes?, de Alicia Arwgar / El menor, de Álvaro Gijón / Mil yardas, de Nick Staros, Fernando Monteleone / Cruzando la calle, de J. Vargas González / Libera me (Ex lucem ad tenebras) (Libera me (De la luz a la oscuridad)), de Enrique García / Quién llama, de J.A Villalobos / Querida Elena, de Rafael Ariza Garrido, Ana Carrillo / Ciao bambina, de Afioco Gnecco, Carolina Yuste. Cine Albéniz (Sala 1)

20:00 – Gala de inauguración + Premio Ciudad del Paraíso. Teatro Cervantes

21:00 – Devenir Rosa + Aurora (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía

21:30 - Iris (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1)

22:30 - DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Teatro Cervantes

22:30 – Las Milagros Existen. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3)