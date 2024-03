'La bandera', un canto al amor por los mayores y los conflictos familiares

En cada hogar un relato se despliega entre cada una de las paredes que han sido mudas testigos de innumerables vivencias. Como parte de la vida misma y el pasar de los años, estas estructuras esperan ansiosas nuevas historias por contar. A medida que el tiempo transcurre las personas envejecen, los hijos se aventuran en la creación de sus propios caminos, pero en un instante todo puede transformarse, recordando que en la balanza de la existencia, el amor es lo que verdaderamente perdura, eclipsando cualquier bien material. Así se reivindica en la "dramedia" La bandera de Martín Cuervo que se ha estrenado en el 27 Festival de Málaga. Ana Fernández y Aitor Luna son dos de los protagonistas de este largometraje en el que también aparecen Imanol Arias y Miquel Fernández.

Tomás, un padre de familia de avanzada edad, decide invitar a sus hijos, Jesús y Antonio para darles una noticia. A su vez, también llama a Lina, una joven que le está ayudando a escribir su biografía. Un encuentro en el que salen a relucir pequeños problemas familiares haciendo que una comida familiar como otra cualquiera acabe siendo intensa y divertida.

Ana Fernández, en una entrevista con Málaga Hoy, ha asegurado que con este largometraje “cualquier generación va a sentirse relacionada”. Los mayores se verán en el personaje de Imanol, los de mediana edad observarán algo que vivirán pronto y los jóvenes ven lo que en algún día, “si tenemos suerte y llegamos a viejos”, van a vivir.

Lina es una joven que aparece en esta familia porque está escribiendo la biografía de Tomás. “Mi personaje en el conflicto familiar se transforma en ese elemento maternal, en la madre sin serlo”, ha señalado la actriz y que también ha apuntado que “los conflictos que surgen de la nada suelen pasar en el día a día de muchas familias”. De igual forma, ha incidido en que en el caso de esta familia ficticia formada por hombres “las peleas son más infantiles”.

Fernández se ha sentido reflejada en su personaje porque es la mayor de tres hermanos y en muchas ocasiones ha tenido que intervenir en algún que otro conflicto entre ellos. Además, tampoco descarta en un futuro escribir su propia biografía. “Yo la escribiría, probablemente lo haga más mayor cuando no me interese la interpretación y esté en Mallorca jubilada”, ha destacado. Eso sí, como tendrá muchas cosas que contar, buscaría ayuda con un escritor para que la ayudara a unirlo todo.

El adentrarse en este proyecto no entraba en sus planes, pero cuando leyó el primer guion de esta “dramedia” le gustó y decidió hacerlo. Un rodaje pequeño con un guion nacido de una obra de teatro: “todo queda en casa”.

De todo lo vivido en el rodaje no puede evitar reírse con las escenas que tenían que grabar cuando le daban un golpe en la nariz. “Hubo un momento en que dijeron corten y tenía ya la sangre en la barbilla. Me levanté corriendo para escupirla y un día pusieron una especie de malla mosquitera y era tan fina que no la vi y me la comí. Me estampé como un mosquito. No me hice daño, pero fue espectacular”, ha contado la actriz.

Por su parte, Aitor Luna, también en una entrevista con este periódico, ha explicado que se embarcó en esta “dramedia” porque le llamó la atención el guion y al saber quienes eran sus compañeros no lo dudó ni un segundo. A su personaje lo describe como “un bohemio niño de papá” que va a lo suyo. “De repente llega a esa cena y empiezan a aflorar problemas que tenemos en las familias y todo se va empeorando”, ha señalado el actor. Al pensar cuánto tiene en común con su personaje se siente identificado “en la payasada”, aunque en lo referente al conflicto, él no tendría una discusión así con su hermano.

“Todos somos hijos, hermanos o padres”, ha resaltado el cineasta que ha insistido en que los conflictos que salen en la película todos “se van a sentir identificados, aunque está un poco suavizado y en clave de humor”.