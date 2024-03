'La familia Benetón' clausura el Festival de Málaga con su humor blanco y familiar

El director Joaquín Mazón vuelve a apostar por la comedia familiar con 'La familia Benetón', una película "blanca y divertida" sobre multiculturalidad, discapacidad y los desafíos de la paternidad que protagonizan Leo Harlem y El Langui y que ha clausurado este sábado el Festival de Málaga, donde se ha presentado fuera de concurso.

La vida de Toni (Leo Harlem), un hombre cascarrabias, soltero y sin hijos, da un giro inesperado cuando su hermana fallece y de la noche a la mañana se convierte en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados en distintos países.

Toni, que trabaja haciendo mudanzas con Lolo (El Langui), tendrá que enfrentarse a las diferencias culturales y a los retos de paternidad y descubrirá que la verdadera familia es la que uno elige.

Joaquín Mazón, que ha dirigido otras comedias como 'Con el culo al aire', 'Cuerpo de élite' o 'La Navidad en sus manos', se adentra de nuevo con 'La familia Benetón' en el género de las películas familiares que tan buenos resultados está dando en el cine español.

Lo hace con una comedia "bonita, con corazón y valores" con la que se ha tenido que enfrentar al reto de trabajar a la vez con cinco actores menores.

"Había trabajado con niños, pero no a este nivel de intensidad", ha explicado Mazón, que ha señalado que durante el rodaje ha contado con la ayuda de "un maestro muy importante", Santiago Segura, al que ha llamado en más de una ocasión para pedirle consejo.

El rodaje "más tranquilo" que ha tenido en su vida

"Pero he tenido la suerte de tener cinco niños que nos han aleccionado a los tres en cuanto a lo que es trabajo y divertirse. Me lo he pasado muy bien", ha apuntado Mazón, que ha asegurado que, contra todo pronóstico, este ha sido el rodaje "más tranquilo" que ha tenido en su vida.

"Hemos conseguido que sea una película divertida para niños, blanca, ligera, pero que conecta con los adultos. Hay un equilibrio que hemos logrado muy bien", ha subrayado.

Leo Harlem, que no es la primera vez que interpreta un papel de adulto que huye de los niños, ha dicho que estas películas son ideales para ir al cine con los hijos: "Es la primera aproximación de muchos niños a ser espectadores de sala y eso es muy importante; estas películas generan aficionados al cine".

El cómico ha reconocido que grabar con cinco niños a la vez ha sido divertido, porque trabajan de maravilla, por lo que no tendría problema en "volver a rodar" la película.

El Langui, que tenía "muchas ganas de hacer una comedia familiar", firma también la canción original de la película, que compone e interpreta.

Cuando leyó el guion del filme, de Curro Velázquez y Benjamín Herranz, pensó que era "un peliculón" y sin duda aceptó participar en él, porque además se normaliza la discapacidad.

'La familia Benetón', que llegará a los cines el próximo 22 de marzo, es una producción conjunta de Atresmedia Cine, Mamá se fue de viaje la película AIE, Bowfinger International Pictures, Esto también pasará y GLOW, en coproducción con BTF Media. Cuenta también con la participación de Atresmedia, Netflix y la financiación de Crea SGR.