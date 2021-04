Málaga de Festival: principio de una resurrección

Tras un año nefasto marcado por cancelaciones, aplazamientos, reducción de aforos, horarios imposibles, puertas cerradas y pérdidas en su mayor parte irreparable, la definición de Málaga como ciudad cultural, adscrita a la cultura en su misma identidad social y urbana, esperaba un momento capaz de reconocerse como el del principio de la resurrección: no un nuevo paréntesis para el desquite, ni una tentativa para la ilusión tras la que hubiera que volver a la clausura, sino un paso decisivo desde el que reconstruir esa misma identidad. Pues bien, de manera harto razonable puede asociarse este principio a la nueva edición del ciclo Málaga de Festival (MaF), el programa de actividades que a través de la literatura, la música, el arte y el pensamiento abre nuevas ventanas al cine como acontecimiento histórico y cultural cada año antes de la correspondiente edición del Festival de Málaga. Ocurre, sin embargo, que desde hace ya varias ediciones el MaF había crecido hasta adquirir color propio y un peso específico que superaba, con mucho, la mera condición de prólogo para ganar públicos y adeptos en los principales escaparates culturales de la ciudad con un argumento decisivo: el tejido creativo local. Y no resultaba difícil prever que, en el contexto marcado a fuego por la pandemia, la reacción de ese mismo tejido cercano y cómplice iba a resultar fundamental, con lo que la propuesta del MaF se hacía tan delicada como necesaria. Pues bien, ese principio de resurrección ya está aquí: el MaF celebrará en su nueva edición 135 actividades del 13 de mayo al 3 de junio en torno a la crisis en el sector cultural, la sostenibilidad y la distancia en virtud de una propuesta ambiciosa en la que participan prácticamente todas las instituciones culturales de Málaga, además de otras sedes insospechadas repartidas por sus once distritos. Si el objetivo del ciclo ha sido siempre ofrecer un espacio ideal para pensar la cultura en Málaga, ahora se trata de ponerse manos a la obra y comenzar a trabajar para recuperar lo perdido.

Este nuevo órdago del MaF tuvo su presentación este martes en el Cine Albéniz de la mano de la concejal de Cultura, Noelia Losada; el director gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el director comercial de Red de Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla de Caixabank, Gerardo Cuartero y el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación La Caixa, Juan Carlos Barroso. El mismo Juan Antonio Vigar afirmó que si cada año "la participación del tejido local es clave en el desarrollo del MaF, este año lo es de un modo mucho más especial", antes de detallar un programa abundante, en el que este tejido se da la mano con algunos destacados agentes de la cultura en España y en el que hay prácticamente para todos. A los conciertos de inauguración y clausura ya anunciados (a cargo, respectivamente, de Xoel López en el Cine Albéniz y de Bromo en el Teatro Echegaray) y a las intervenciones artísitcas de Eryk Pall en el Centro Pompidou y el Museo Ruso (con la colaboración de David Burbano en el espacio de Tabacalera) se unen exposiciones como Deseo silenciado de Yolanda Dorda en el Centro Cultural MVA, La luz suspendida de Sara Sarabia en la Sociedad Económica de Amigos del País, las que organiza La Casa Amarilla y la colectiva 647 biznagas en el Ateneo.

El ciclo 'Gaia ante el reto del Antropoceno' regresa de la mano de Manuel Arias Maldonado

En el apartado musical, además de los conciertos ya citados, destaca la participación de Niños Mutantes (quienes presentarán el documental sobre la banda granadina Nunca olvidaré esta noche), La Habitación Roja, Josele Santiago, Daniel Blacksmith, Miguel Rivera (quien presentará su proyecto El eco de la distancia en el Centro Pompidou) y la intervención Numerosos seréis seréis desierto, del poeta Abraham Gragera y el músico Alejandro Levar. En el ámbito del pensamiento, el MaF contará con, entre otros, Pepa Bueno, José Antonio Marina, Manuel Gutiérrez Aragón y Manuel Vicent (quienes conversarán sobre Rodaje, la última novela del primero), el astrobiólogo y divulgador Carlos Briones, Xavi Aldekoa, Mariola Cubells, Lucía M Bomio, el Colectivo Biznegra, Francisco Quintero, Octavio Salazar, Amparo Rubiales, María Castejón y Laura Manzanares, entre muchos otros. Además, el ciclo Gaia ante el reto del Antropoceno, que coordina Manuel Arias Maldonado, celebrará su segunda edición.

Y tampoco faltarán citas puramente cinematográficas. Sobre Conchita Montes hablarán en el Museo Carmen Thyssen Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar, autores de la biografía de la actriz. Este último repetirá en el homenaje a José Luis Cuerda que se celebrará en el Ateneo y en el que participará, entre otros, Antonio Resines. El ciclo Proyectar la ciudad sostenible. Urbanismo, arquitectura y cine, organizado en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y la Escuela de Arquitectura de Málaga, es otra de las novedades del ciclo. Encuentros con autores en las bibliotecas públicas municipales, la nueva edición de Versometraje (otro clásico del ciclo) y otras muchas propuestas demuestran que el MaF ha vuelto por todo lo alto. Y, con él, la vida cultural de Málaga a la que tanto se echaba de menos.