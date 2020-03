Manolo Sarría le saca 'punta' a la cuarentena

El cómico malagueño Manolo Sarría, del antiguo Dúo Sacapuntas y actual colaborador en El hormiguero, le ha puesto humor al obligado encierro por el coronavirus con un divertido monólogo desde la cama en el que critica las ansias de muchos por practicar ejercicio y todo tipo de actividades estos días en casa.

"Son más de las diez de la mañana y sigo en la cama", comienza diciendo y pasa a criticar el estrés de muchos por hacer cosas cuando, según él, antes estábamos "locos" por cogernos una baja. "¿Tú cuándo has hecho ejercicio en tu vida, dónde has hecho abdominales, si no sabes ni dónde está el gimnasio?", pregunta con ironía.

Sarría aparece acostado y critica la hiperactividad que predomina estos días en los hogares pese al confinamiento. "Hay que salir a cantar Resistiré de Mónica Naranjo, a aplaudir... al final vamos a tener que coger la baja por un enfriamiento", continúa. Y se despide dando un consejo: "Te recomiendo, si estás hiperactivo, que te pongas a pintar tu casa, y después a dormir que es lo que hace falta".