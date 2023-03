El detallazo del hotel AC Málaga Palacio con la actriz malagueña Fiorella Faltoyano

Contaba estos días en sus redes sociales la actriz malagueña Fiorella Faltoyano sus primeras andanzas en el mundo artístico, que su debut como actriz tuvo lugar el impresionante teatro romano de Málaga a la edad de 15 años. Su carrera ha estado repleta de historias, con más de 40 películas a su espalda y otros tantos personajes en televisión. Algo que también destacó de su paso por esta edición del Festival de Cine de Málaga es el detallazo que recibió por parte del hotel AC Málaga Palacio en esta visita.

"Este albornoz me esperaba en el baño con mis iniciales bordadas en oro, nunca me ha pasado algo así... Detalle precioso", escribía Fiorella en su perfil público en Twitter, palabras acompañadas de una fotografía en la que mostraba tanto el albornoz blanco, con sus iniciales (F. F.), como un ramo de flores junto a las excepcionales vistas que tiene su habitación hacia la Catedral de Málaga. Añadía, con humor: "Ahora tengo que preguntar si me lo llevo, o lo guardan para mi próxima visita...".

La actriz malagueña también compartía horas antes su anécdota con el teatro romano, donde cuenta que debutó a los 15 años, compartiendo una foto de sus visita y dejando, otra vez, su buen humor plasmado en redes: "Aquí en este teatro romano debuté como actriz a los 15 años. Y aquí seguimos los dos, el teatro y yo. El es mucho más viejo, que conste".

La actriz malagueña presentaba en el Festival de Cine de Málaga su última película, La memoria del cine, que trata sobre la vida y obra de Fernando Méndez-Leite y que dirige Moisés Salama. Cabe recordar que la malagueña recibió en 2017 la Biznaga Ciudad del Paraíso como reconocimiento a una carrera que supone más de 40 películas además de producciones teatrales y para televisión, sus últimos papeles en series como Sentimos las molestias (2022), La cocinera de Castamar (2021), El ministerio del tiempo (2020), Los misterios de Laura (2014) o Amar en tiempos revueltos (2011).