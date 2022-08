Cosas que hacen a la estupa budista de Benalmádena un lugar único en el mundo

Es parte del paisaje de la Costa del Sol. Aún no cumple 20 años, pero la estupa budista de Benalmádena es uno de los puntos de referencia para quienes transitan la parte Oeste del litoral. La Estupa de La Iluminación puede resultar impactante para los visitantes por su mera arquitectura con una cúspide dorada tan llamativa como espectacular que domina una parte especial del litoral benalmadense. A priori puede parecer una construcción más de la ecléctica Costa del Sol, pero lo cierto es que es un edificio único y no sólo por sus profundos significados budistas. Junto al paraíso de las mariposas en Benalmádena, es un lugar cada vez más visitado, ofrece a quienes se acercan a él multitud de detalles que a menudo no son identificados por la mayoría de viajeros.

La estupa tiene bastantes detalles que la convierten en una lugar único en el mundo. Su tamaño es una obviedad, ya que no hay un templo budista en todo el occidente del planeta Tierra que tenga 33 metros de altura y 25 metros por otros 25 de base. Eso hace de la estupa benalmadense un gran edificio de este tipo que, tiene también una sala de meditación y una salón de reuniones en el bajo del edificio. Como todas las estupas, cada ángulo y detalle de la construcción tiene su significado y explicación, algo extraordinariamente complejo que sólo está al alcance de algo más que iniciados en el budismo. Fue construida por el arquitecto Wojtek Kossowski que sigue poniendo en pie templos de este tipo por todo el mundo, pero ninguno de ellos con la envergadura de la Estupa de La Iluminación de Benalmádena. La filosofía budista utiliza ha desarrollado las estupas en los últimos milenios y pasaron de ser relicarios a los edificios que hoy se conocen. Entre sus muchos cometidos y su interminable simbología, hay una curiosidad que sorprende a los visitantes: es un mandala. La forma se puede interpretar como una representación del universo como diagramas geométricos. Aunque sus formas puedan parecer simples, la interpretación y el motivo de las mismas es bastante complejo, fruto de una filosofía profundamente simbólica que durante siglos transmitió sus enseñanzas de manera oral.

Energía del lugar y grandes maestros budistas

El lugar en el que está enclavada la estupa no es casual. Su proceso de construcción no fue rápido aunque el Consistorio de la localidad en aquella época puso de su parte. En la década de los 90, el movimiento budista estaba arraigado en la Costa del Sol y hasta Benalmádena viajó uno de los grandes maestros de esta filosofía: Lopou Tsechu Rinpoche. Si fue en el 1995 cuando arrancaron el trabajo para tener una estupa budista en la zona, la Asociación Cultural Karma Kagyu es la que mantiene el monumento hoy en día y la que lo promovió en su origen, no fue hasta 2003 cuando se acabó su construcción. La primera piedra se colocó en el 2000 y la recolección de fondos fue complicada, pero antes de todo eso, Lopou Tsechu Rinpoche recorrió gran parte del municipio y consideró que el sitio en el que hoy se levanta la Estupa de La Iluminación tiene una energía especial para este tipo concreto de estupa, ya que hay varias clases de ellas. Por desgracia, Rinpoche falleció algunos meses antes de que la estupa estuviese levantada, pero su significado y peculiaridades están ahí: no sólo representa La Iluminación de la mente del buda, también ayuda a potenciar la de las personas y el lugar en el que se levanta es propicio para ello.

Más obvio para la gente sin formación budista, es el paisaje que tienen sus alrededores, dominando toda esa parte de la costa y el Mediterráneo desde un lugar privilegiado del que ha tomado particularidades en sus características como el blanco de sus paredes y otros detalles que exclusivos que no tienen las estupas de otros puntos del mundo. Únicos son también los tesoros que guarda la estupa ya que toda la parte que va desde su dorada punta hasta la sala de meditación está llena de miles de figurillas budistas, rollos de invocaciones budistas, un árbol de la vida, mandalas, reliquias, miles de volúmenes con las enseñanzas del buda y otros objetos rituales que se encuentran sellados en este energético edificio. Otro punto distintivo de la estupa de Benalmádena es que su sala de meditación es visitable. Esto no es algo habitual en este tipo de construcciones. Además, esta sala está decorada con pinturas que se inspiran en los antiguos santuarios budistas del Himalaya y cuentan la poco conocida historia de Siddhartha Gautama, el buda Shakyamuni. Todas estos detalles, y otros más particulares al alcance de iniciados, son los que hacen de la estupa de Benalmádena un monumento único, aunque no está solo en la provincia: en la localidad malagueña de Triana hay otra estupa budista, la del Kalachakra.