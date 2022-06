La Grillaera, la hamburguesería de Málaga que publica en su carta el sueldo de sus trabajadores

Es una de las apuestas de gastronomía diferentes que hay en Málaga capital. Lleva más de un año instalada en el barrio de Teatinos, donde está la ciudad universitaria malacitana y hay una gran ambiente de jóvenes. Sus propuestas culinarias son sorprendentes. Una carta en la que se pueden encontrar platos de comida rápida pero con un punto distinto que expanden los sabores y, sobre todo, las posibilidades de divertirse con la comida. El concepto viene de Algeciras, donde hay otro restaurante, y pretende que los comensales vivan una experiencia inesperada en el local. Puede servirte tu plato favorito un personaje de película con un pequeño show alrededor que genera un ambiente totalmente distinto. Una propuesta arriesgada pero que cada vez tiene más público. Si quieren comer tranquilamente, tal vez no sea su lugar.

La idea es de tres socios que se conocen desde los cuatro años y hacen gala de su lema: "Muy locos, pero muy cuerdos". Y es que, además de las propuestas espectaculares de su carta y manera de funcionar, en la carta están publicados los sueldos de sus trabajadores y además concretan que hay un punto más de trabajadores del que se supone sería necesario por las especiales características del negocio. Sergio Díaz, uno de los tres socios, lo explicaba en el programa La Ventana de la Cadena Ser: "Se le ocurrió a uno de los socios, nos conocemos desde los cuatro años, Justo y Dani son hermanos, yo no pero como si lo fuera. Es curioso porque lleva más de un año en la carta. Uno de nuestros valores de marca es ir a contracorriente, es chocante que salgamos en los medios por la cosa más cuerda que hemos hecho en lugar de la más loca. Si nadie pone lo que cobran sus trabajadores, lo haremos nosotros".

"Al final, el trabajador es el alma máter. Les pedimos que hagan cosas a las que no están acostumbrado en la hostelería y sabemos que tienen que tener su salario y un salario emocional. Muchos de ellos te sirven la comida disfrazados, montan sketches de humor como por ejemplo, en el restaurante de Málaga jugamos con la línea del humor: si entra alguien con poco pelo, se le pone una peluca", ejemplificaba Sergio Díaz que añadía que la intención es cuidar el sector en el que se desenvuelven: "Las leyes están para cumplirlas y hay que trabajar mucho. Trabajamos todos los días, nosotros [los socios fundadores] no contamos las horas, pero tratamos de dar toda la dignidad que se pueda a la profesión". Las condiciones de los trabajadores son las que estipula el Convenio de Hostelería de Málaga: 1.648 euros brutos por 40 horas es el sueldo de un camarero.

Preguntado por si tienen problemas para contratar camareros o cocineros como, Díaz explicó: "Nos llegan currículums a diario. Quien come allí y ve la carta, piensa que no está mal trabajar aquí. Ven que los camareros lo pasan bien en los turnos y no hacen lo que en todos sitios". La Grillaera ya era uno de los negocios al alza en la zona de Málaga en la que se encuentra y ahora, con la viralización de su particular manera de explicar cómo se trabaja en el restaurante atrae nuevos focos que servirán para expandir una de las cartas más alegres de la ciudad que se compagina con una forma divertida y eficaz de mantener al público con una experiencia diferente en cada visita.