La laguna artificial de Casares, La Hedionda y otros lugares originales en los que refrescarse al Oeste de Málaga

Es uno de los lugares de moda en las últimas semanas y no es para menos. Alcazaba Lagoon, la laguna artificial de Casares es una espectacular obra con casi hectárea y media de lago construido y planificado con gran número de detalles que permiten practicar diferentes deportes acuáticos, inesperados en una instalación de este tipo. Es una de las posibilidades para refrescarse en la zona Oeste de la provincia de Málaga pero, junto a ella, hay otros lugares en torno a este punto del litoral en los que poder refrescarse en un entorno bonito y diferente. Las particularidades de estas costas más cercanas al Estrecho de Gibraltar son a menudo poco conocidas y aunque no hay un cambio radical con otros puntos del litoral malagueño, sí que tienen elementos algo diferentes. En torno a un centenar de kilómetros separan esta zona de la capital malacitana, un trayecto que no es excesivamente grande. Más cerca queda el litoral gaditano: menos de 40 kilómetros a La Línea y Gibraltar y en torno a 60 de Tarifa, con lo que ello implica. Pero en la zona malagueña hay sitios originales en los que invertir una jornada de asueto.

Alcazaba Lagoon, Casares

Vela, windsurf, natación y otros deportes acuáticos son perfectamente practicables en uno de los lugares de moda para este verano. Además de 1,4 hectáreas de laguna artificial perfectamente pensada cuidando los detalles, el complejo cuenta con restaurantes, casi 4.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas pensadas para crear ambientes frescos y tranquilos. Un sitio diferente en el que refrescarse que es el resultado de una idea de negocio creada y desarrollada en Estados Unidos ha desembarcado en España en los últimos años y que, de momento, parece que tiene bastante aceptación. Además, se trata de que todo sea sostenible y se limpia el agua, por ejemplo, con ultrasonidos. La entrada en esta época del año, 35 euros para los adultos y 20 para niños.

Baños de La Hedionda, Casares

Es un lugar en el que los humanos llevan, como mínimo, dos milenios refrescándose y disfrutando de las propiedades del agua de este particular balneario natural. Poco importa si Julio César se bañó o no en sus aguas, es un sitio sorprendente, muy fotogénico y único en la provincia por sus características. Fue reformado y ampliado en época musulmana y también en la contemporánea. Son aguas sulfurosas que tienen beneficios para la piel y el agua que llega hasta los baños de manera natural suele estar bastante fresca. Ahora, el Ayuntamiento de Casares ha dispuesto que se saquen entradas para las horas punta con el objetivo de evitar que se masifique un lugar tan peculiar que no deja de ser patrimonio histórico de la localidad. Así que de 12:00 a 19:00 horas hay que reservar localidad.

Punta Chullera, Manilva

Es la última playa de la provincia de Málaga, una anécdota pero lo cierto es que está reconocida por las instituciones como rincón singular de la provincia. Sus vistas, su tranquilidad, las rocas en su línea costera y el horizonte que se puede divisar desde ella son argumentos más que suficientes para conocerla y probar lo que ofrece la última zona costera malagueña. Las bondades de Punta Chullera incluyen su cercanía con otros lugares que también son propicios para un buen día de ocio. Además, las personas que disfruten con el buceo con esnórquel tienen en ella un sitio en el que explorar el mundo submarino.

La Galera, Estepona

Otra playa que es especial por su morfología, los paisajes que la rodean y la tranquilidad en comparación con otros puntos costeros que suele tener. Hay que tener en cuenta que en la Costa del Sol, durante la temporada alta es difícil encontrar lugares solitarios y La Galera no es uno de ellos, sólo que no tiene tanta afluencia de público como otras partes del litoral malagueño situados en puntos más orientales de la provincia. Si duda es un buen lugar para refrescarse por todas sus características. En sus proximidades hay otro bonito lugar que es el islote de Las Palomas.