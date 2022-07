La Galera, una playa en Estepona en la que sentir el verano con tranquilidad

La costa oriental de la provincia de Málaga tiene muchas playas y enclaves diferentes que descubrir. Si los lugares en torno a Marbella, segunda urbe más poblada de la provincia, son los más conocidos también hay puntos de interés y esparcimiento que a menudo no tienen tanta afluencia de público como los lugares más señeros de esta parte del litoral malagueño. En las proximidades de la costa gaditana está la Punta Chullera, un lugar especial por sus características geográficas y las peculiaridades de sus alrededores que hacen de las playas de este lugar en Manilva sean de las más tranquilas del entorno, también se pueden encontrar otros lugares similares. La playa de La Galera en Estepona y los paisajes que la rodean cumplen con los principales parámetros para pasar un buen día de sol y playa en la costa Oeste malagueña.

Es la zona playera más occidental del término municipal de Estepona y su suelo y arena tiene una oscuridad peculiar, además en la orilla hay bastantes piedras y una roqueo peculiar y algo extenso en el que se puede disfrutar bastante con unas gafas de bucear. De hecho, es una de las mejores playas para el buceo con esnórquel en esta parte del litoral. Decir que una playa tiene poca afluencia de público en el verano de la Costa del Sole es una afirmación demasiado extensa, pero sí que es cierto que por su ubicación y particularidades no es de las playas más concurridas de esta parte de la provincia malagueña. Tiene en su extremo más occidental una de las playas para perros de la provincia malagueña y varias grandes formaciones rocosas que son como pequeños islotes en una costa algo empedrada que no sólo deja bonitos paisajes.

Casi desde cualquiera de los puntos de esta playa de La Galera que tiene más de dos kilómetros de extensión (de largo, no es una parte donde la playa sea muy ancha, pero sí suficiente) se pueden tomar buenas instantáneas y disfrutar de un paisaje excelente. Además, en alguno de sus tramos se suele practicar deportes acuáticos con tabla. Es un lugar que tiene fácil acceso, no suele ser complicado aparcar y cuenta con las peculiaridades de esta parte del litoral: un agua que suele tener una temperatura algo menor a la que registran las playas más cercanas a la capital o en la parte Este dela bahía malagueña, no tiene lejos el Atlántico y también es un punto propicio para divisar la costa del continente africano cuando el tiempo es propicio.

Además, aunque está en Estepona tiene muy cerca un punto bastante interesante del patrimonio andaluz: los baños de La Hedionda, de Casares. Está a poco más de siete kilómetros y se trata e baños de aguas termales que aún hoy pueden utilizarse con normalidad y cuya explotación por parte de los humanos se remonta, al menos, a la época romana. De hecho, se cree que el propio Julio César pudo bañarse en ellos. Si el famoso militar y dirigente romano no estuvo personalmente en la zona, lo que sí está datado es que sus ejércitos sí que estuvieron en dichos baños. Después de la época romana, los baños fueron ampliados y utilizados por los habitantes de la zona de cultura musulmana y han llegado hasta la época presente en la que se han reformado y puesto en valor. Puede ser una buena combinación junto con lo que ofrece la bonita y tranquila playa esteponera de Las Galeras.