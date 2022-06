Louis Tomlinson estará en Málaga con el 'Away from home festival'

Es uno de los cantantes de pop del momento. El que fuese integrante de One Direction, Louis Tomlinson, ha confirmado en la tarde del miércoles 6 de junio que actuará en el Marenostrum de Fuengirola el próximo sábado 27 de agosto. Todo un espectáculo que contará, además, con otros artistas y queda encuandrado dentro del Away from home Festival, que en su primera edición en 2021 fue un auténtico éxito y se celebró en el Crystal Palace Bowl de Londres. El cantante será el plato principal, pero también actuarán The Vaccines, Hinds, The Sun Room y Stone, además del dj Carl Barat.

"Ha sido un sueño de toda la vida organizar un espectáculo de este tamaño y es un honor absoluto tener una gran alineación en un lugar tan increíble. ¡Será especial!", espetó Tomlinson a sus más de 36 millones de seguidores en Twitter después de anunciar una de las citas más esperadas del año y que complementará la larga lista de espectáculos previstos en el recinto de Fuengirola para este verano. Además, aunque sea finales de agosto, se espera que además del público español acudan al evento gran cantidad de seguidores británicos y europeos en general.

Para quienes quieran vivir el evento, deben de tener en cuenta que las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 10 de junio en la página web de este festival organizado por Tomlinson y también en la del recinto MareNostrum que ya tiene todo preparado. El precio parte de los 45 euros más gastos de gestión.. El primer Away from home londinense reunió a decenas de miles de personas en un recinto al aire libre en el que Tomlinson hizo las delicias de sus seguidores. Ahora, espera repetir experiencia en la localidad malagueña y la única incógnita es saber cuándo se acabarán las entradas disponibles en el MareNostrum de Fuengirola que tiene 18.000 espectadores de capacidad. La intención del cantante, que arrancó su carrera en solitario en 2019, es llenar como hiciera en la primera edición.

The Away From Home Festival España 2022.



I’m very excited to announce the festival is back for a 2nd year, this time in Spain on Saturday 27th August!



Tickets go on sale 10am CEST Friday 10th June: https://t.co/JHdVEQyZxq pic.twitter.com/0Chc2OYuOc