Cinco heladerías en Málaga que descubrir

A menudo, cuando apetece un helado, la mejor heladería es la más cercana en el momento de la apetencia. La fabricación artesanal o casi artesanal de helados es cada vez más habitual en este tipo de establecimientos que han ampliado en los últimos años los sabores, texturas y tipos de producto para adaptarse a los gustos y necesidades de su clientela habitual. Convertir el momento de comerse un helado en una experiencia que no sólo implique refrescar el cuerpo es una propuesta habitual en este tipo de negocios. Sorprender a los clientes, ofrecer sabores especiales, diferentes y dejarles con ganas de más es la intención de la mayoría de negocios, no sólo de heladerías. Los helados llevan años asentándose entre los productos consumidos por los andaluces durante todo el año, algo que, curiosamente, es habitual en lugares más fríos que la península ibérica que suelen comer más cantidad de helado durante todo el año, con menos estacionalidad. En el Sur español, la primavera y el verano son épocas propicias para tener heladerías de referencia que supongan una buena opción para refrescarse con helados, granizadas, batidos y otro tipo de dulces fríos. En la provincia de Málaga hay multitud de heladerías, muchas abiertas durante todo el año y otras que sólo son disfrutables en las temporada de calor.

Heladería Capri, Torremolinos

Es uno de esos negocios en los que es difícil no repetir cuando se conoce. Aunque está en el barrio de El Calvario de Torremolinos, no queda lejos de la zona turística, la parada del Cercanías o el mismo ayuntamiento. Además de helados, se despachan buenos cafés, crepes, meriendas, desayunos. Pero en lo referente a los helados, texturas y sabores de alta calidad que además mezclan y sorprenden. ¿Chocolate blanco y coco? Muy rico. Patea el tópico de que en Torremolinos sólo hay cosas para turistas, una heladería de barrio, moderna y que no es de las más antiguas del municipio pero que ha conseguido asentarse y cada vez tiene más público. Helados para descubrir y frecuentar si es que no lo hicieron ya.

Heladería Retamar, Alhaurín de la Torre

Una de las más populares en esta localidad del entorno de Málaga capital. Sin entrar en su tarta de mousse de chocolate o los helados de maracuyá y chocolate blanco, la lista de sabores es sorprendente y exquisita. Se puede entrar en un bucle que impida elegir rápido, pero tranquilidad, déjese aconsejar en función de sus gustos y pruebe alguna de las creaciones de este negocio. Una gran opción para descubrir en las largas noches del verano malagueño.

Heladería D'Ensueño, Torre de Benagalbón

Una opción perfecta para refrescarse si se está en la parte Este del litoral malagueño. Ambiente familiar y cuidado. Además, de una buena selección de helados, buen café y batidos para olvidarse de cualquier otro tipo de elementos refrescantes. Una terraza en la que estar a gusto hasta pasada la media noche, perfecta para el verano. Una de esas opciones que puede acabar convirtiéndose en un lugar para ir periódicamente con independencia de si se vive en las inmediaciones o no. Además, no está lejos de la playa. Helado de calidad, buen ambiente y posibilidad de repetir.

Heladería Morango, Benalmádena

En los últimos tiempos se ha hecho muy popular por su actividad en Tik Tok, pero lo cierto es que su selección de sabores, texturas y productos merecen una visita aunque no tuvieran conexión a internet o perfil alguno en redes. Sorprendente y referente en este punto de la provincia. Sabores clásicos, aunque también algunos sorprendentes, opciones de batidos muy ricos y también smoothies. Está en la lista de lugares a probar de quienes sienten debilidad por los helados.

Heladería Inma, Málaga capital

Es de las más conocidas, pero si no es de Málaga, es uno de esos sitios de peregrinación que no están en el centro de la ciudad y lleva décadas sorprendiendo y surtiendo de helados diferentes a los malagueños. De obligada visita. Puede que encuentre cola, pero no se preocupe que suele avanzar rápido, la atención ha de estar en la elección de los helados entre una gama de sabores que acabará queriendo probar casi por completo. Puede ser la heladería más popular de la ciudad.

