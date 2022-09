Marbella, capital imparable del lujo inmobiliario: pujas por casas y un 2022 de récord

Sin contar con las casas en construcción o las ventas sobre plano, entre Benahavís, Estepona y Marbella se vendieron en 2021 más casas que en los 15 años anteriores. De hecho, las cifras del Ministerio de Fomento señalan que entre los tres municipios se registraron 8624 ventas, todo un récord que supera los registros de los años 2006 (6870), 2007 (6782) y 2017 (7447), el año con más ventas de la serie histórica. Pero esas cifras se han multiplicado en el primer semestre de 2022, que si se compara con el mismo tramo del año pasado tiene un incremento de "un 79% en el caso de Benahavís, un 115% en el caso de Estepona y un 65% para Marbella". Los datos son del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Marbella que ha publicado Panorama Properties y que deja algunos puntos interesantes en el mercado inmobiliario de esta parte de la provincia de Málaga.

El documento no sólo recoge los datos que confirman la tendencia al alza del mercado de propiedades de lujo, también señala ejemplos que no son muy habituales en el país ya que indica que "ha registrado incluso pujas por la compra de ciertas propiedades de lujo, un hecho bastante insólito en el mercado marbellí". Además, este aumento de la demanda coincide con un momento peculiar en el mercado inmobiliario. De hecho, se han tasado en un 23,5% el aumento de los gastos en la construcción inmobiliaria durante 2021, algo que no ayuda en este tipo de decisiones, pero que tampoco ha frenado la demanda de viviendas, sobre todo de lujo, en el triángulo de localidades citado, pero sobre todo en Marbella. En esta localidad el aumento de ventas "se ha cifrado en un 15,8%, con un precio medio de salida en el municipio de €3,658/m2 (frente a los €2.604/m2 en toda la provincia de Málaga), según el portal inmobiliario Idealista", recoge el estudio.

Aumento de precios y perfil de los compradores

Christopher Clover, director general y propietario de Panorama Properties señala que el aumento del precio se nota aún más en las viviendas de lujo y apunta en el documento que "durante 2022 los precios más elevados se han dado en apartamentos en primera línea de playa, situados en la urbanización Marina de Puente Romano, Milla de Oro, alcanzando los 31.019 euros por metro cuadrado". También refiere un importante aumento en la venta de casas y propiedades que supera los cuatro millones de euros y como ejemplo pone las 150 transacciones de este tipo en lo que va de año frente "a las 65 registradas en 2018". Clover apunta que las compras se realizan cada vez más por videoconferencias y herramientas digitales y señala un pequeño cambio de tendencia entre los compradores.

Un perfil de comprador de vivienda "cada vez más joven" y destaca que "entre un 85 y un 90% del comprador de inmuebles de lujo en la zona de Marbella es de origen extranjero". Entre las procedencias, "sigue predominando el de nacionalidad británica pese al Brexit (16%), seguido del mercado sueco, que está en auge (14%) y los belgas (9%)". Polonia, Estados Unidos, la Europa del Este y Oriente Medio son lugares que también empiezan a tener repercusión entre los vecinos de lujo marbellíes.

En lo referente al mercado ruso, se explica que ha "prácticamente detenido" después del conflicto con Ucrania. Este mercado representaba menos del 2,1% de las ventas en 2021, aunque el informe también inda que "se incrementan considerablemente las consultas y ventas realizadas por clientes provenientes de los países fronterizos a la zona bélica, como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Rumanía". Para los redactores del informe, Marbella se consolida como un destino refugio para los inversores y un lugar de reconocimiento mundial por la calidad que ofrece a un tipo de clientela muy especial.