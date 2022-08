Paseos romanos en las costas de Málaga

La costa de Andalucía tiene grandes dosis de patrimonio de todas las épocas. El catálogo es amplio y la gran mayoría de localidades se han asentado en lugares que ya estaban poblados en la antigüedad. La costa malagueña no es una excepción, el legado de la época romana está presente en la mayoría de municipios de toda la provincia de Málaga, incluidos los de la poblada franja costera malagueña. En la propia capital, el teatro romano forma parte del paisaje desde hace décadas y compite en protagonismo con una potente y espectacular obra como la alcazaba. Los restos arqueológicos salpican la geografía malacitana de muy distinto modo, aunque no todos los yacimientos puestos en valor o preservados hasta nuestros días tienen la posibilidad de ser disfrutados con el mar Mediterráneo de fondo, algo que mejora la experiencia no sólo por las bondades de la brisa marina en la época estival, también por la capacidad evocadora del mar que ha servido para que el Sur de la península ibérica tuviese contacto con todas las principales civilizaciones. El protagonismo de la época romana se mantiene en muchos aspectos de la vida diaria española y el legado en forma de yacimientos arqueológicos puede servir no sólo para conocer de mejor manera la vida hace decenas de siglos, también para desconectar y disfrutar de un paseo placentero y evocador.

Caviclum y Faro de Torrox

No es el único yacimiento romano de esta zona Este de la provincia que tiene también un gran patrimonio de origen fenicio, pero sí que puede ser el más llamativo. El faro de Torrox está instalado en una ciudad romana y en sus instalaciones se pueden ver piezas rescatadas de la ciudad romana de Caviclum de la que se conservan restos de la necrópolis y de las factorías de salazones en sus alrededores, también se pueden ver las termas de la ciudad. Un lugar poblado desde la antigüedad por su situación estratégica en una punta de terreno costero, con cauces de agua y manantiales en sus alrededores y todo lo necesario para que floreciese una localidad importante. Un buen paseo en una de las localidades con el clima especialmente suave de la provincia.

Villa Antiopa y la Cueva del Tesoro, Rincón de la Victoria

Hace un par de décadas, en la localidad de Torre de Benagalbón se excavó una rica villa romana: Villa Antiopa. Con gran cantidad de mosaicos, siete de los cuales se conservan muy bien. Actualmente se están concluyendo los trabajos de puesta en valor de este museo que albergará uno de los yacimientos más bonitos de la zona. Además, en otro punto perteneciente al Rincón de la Victoria está la Cueva del Tesoro. Es un sitio espectacular por la acción de la naturaleza pero que recoge varias historias sorprendentes que son protagonizadas por personajes de distintas etapas históricas. Entre ellas, se llega a la de Marco Licinio Craso, el importante personaje de la historia de Roma pasó en la cueva varios meses huyendo del complicado clima político de Roma. Sus pasos se siguen por Plutarco (su obra Vidas Paralelas) y el historiador romano Fenestela. Un sitio espectacular junto al mar con pasado romano.

Villa romana Río Verde, Marbella

En la desembocadura del corto (35 kilómetros) río Verde, que cerca de su nacimiento tiene refrescantes pozas y saltos de agua y en su desembocadura alberga una villa romana del siglo I. En un principio, cuando se empezó a excavar, se pensó que era una ciudad de la época romana, pero resultó ser una villa rica en mosaicos que aún se conservan y se pueden ver frente a este punto de la costa mediterránea. Bien comunicado y a escasos metros de la playa de río Verde supone una buena opción para disfrutar de este tipo de patrimonio en Marbella.

Termas romanas de Las Bóvedas, San Pedro de Alcántara

Los restos de estas termas romanas son especiales: se pueden ver las bóvedas ya que se conservan parte de ellas y también de otras dependencias de este edificio que está frente al mar, un lujo de espacio para unas termas que son la punta de lanza más llamativa del patrimonio romano en este punto de la costa. Entre los tesoros submarinos de la provincia se cuenta con el Placer de Las Bóvedas, en la cercana punta de Baños, allí se han rescatado del Mediterráneo ánforas y anclas datadas de los siglos I y II de esta era. Se cree que a unos 20 metros de profundidad hay aún más patrimonio submarino de época romana. El lugar es bonito por la forma del terreno y está a un paseo de las termas. También están cerca los restos de la basílica paleocristiana de Vega del Mar, una curiosa iglesia de los primeros cristianos que data del siglo IV y estuvo al menos dos siglos más en funcionamiento. Como curiosidad, en su planta se puede ver que está construida como otras iglesias de la misma época en la costa africana de esta parte del Mediterráneo.