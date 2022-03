Marbella se prepara para la experiencia GoXO de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz (Madrid, 1980) es uno de los cocineros españoles más mediáticos y premiados por la crítica en los últimos años. Con tres estrellas Michelín en su restaurante Diverxo y el reconocimiento de The Best Chef Awards como el mejor chef del mundo en 2021, las propuestas culinarias de Muñoz son variadas y no sólo se limitan al menú degustación (365 euros) de su local principal. Marbella se prepara para el desembarco de uno de los proyectos de Muñoz: Goxo.

Durante el confinamiento en 2020, Muñoz creó una carta de "comida casera imaginativa" disponible para pedir por internet y recibirlo en tu domicilio. Con elementos de la carta que van cambiando según la estación y que rondan los 25-30 euros por comensal, el concepto Goxo ha ido creciendo y no sólo ha estado disponible a domicilio en Madrid y Barcelona, también se ha podido disfrutar de la propuesta en un Foodtruck instalado en la capital de España durante las fechas navideñas.

Ahora, Marbella será la tercera localidad con Goxo según se desprende de las redes sociales del propio cocinero en las que se buscaban personal para Goxo. "Algo muy Goxo va a pasar en Marbella", escribía Muñoz en sus redes. De momento, no se saben las fechas de puesta en marcha del proyecto en tierras malagueñas, pero su inauguración no está lejana en el tiempo.

Hamburguesas, lasaña, pollo o la popular tarta de queso La Pedroche, dedicada a su pareja Cristina Pedroche, con algunos de los platos que se puede pedir en esta variante de las experiencias culinarias diseñadas por Dabiz Muñoz. "Un plato es suficiente para que una persona goce fuertemente y quede satisfecha 100%", reza una de las publicaciones promocionales de Goxo, el delivery que arrasa en Instagram y que pronto se podrá disfrutar en Marbella.

La idea de Goxo es comida al alcance de todos los bolsillos y que llene el buche de quienes se decidan por ella, huyendo de la imagen que tiene la alta cocina de ser excesivamente cara y de presentar las creaciones en porciones exiguas. La primavera parece el momento clave para tener más detalles de la propuesta de Muñoz para el público marbellí en particular y malagueño en general.