Será muy difícil que uno de los hombres del momento en el panorama futbolístico no probara nada de la carta de Leña o Smoked Room de Dani García con procedencia sureña. El internacional francés estuvo en Madrid el lunes junto a otro jugador del Paris Saint Germain, Achraf, y un grupo de amigos que eligieron para comer uan de las ofertas gastronómicas que el cocinero malagueño Dani García tiene en la capital de España. Según el diario Marca, Mbappé estuvo en Leña, la apuesta de García que hizo el camino inverso a otros negocios culinarios de éxito: primero se probó en Marbella y luego se expandió a la capital madrileña.

La Cadena Cope adelantó la noticia de que Mbappé, pretendido por el Real Madrid para la temporada que viene y que protagoniza cada verano multitud de noticias sobre su pase al conjunto blanco, estaba en Madrid y que al mediodía comía en uno e los restaurantes del malagueño Dani García en la capital. Las redes sociales del jugador mostraron fotos con Achraf, otro futbolista del PSG que fue canterano del Real Madrid, durante el lunes e instantáneas de él en un lujoso avión en la mañana del martes por lo que Mbappé ha salido ya de la capital madrileña dónde ha probado una de las opciones culinarias e Dani García que viven en torno a la carne.

Y es que Dani García tiene Leña y Smoked Room en la capital madrileña, dos propuestas diferentes pero con varios hilos conductores: los productos de calidad, la cocina distinta y cuidada de las materias primas, y el toque sorprendente y original de la cocina de García. Precisamente la carta de Leña se fraguó en el confinamiento. El restaurante es una apuesta por la alta cocina pero accesible a la mayoría de los bolsillos, una particular manera del marbellí de jugar con fuego que, hasta ahora, está siendo muy demandada en los lugares en los que se ha instalado.

Dani García abrió y probó su nueva propuesta en Marbella antes de desembarcar en la capital de España, donde trasladó una propuesta parecida a la marbellí. El restaurante no sólo ha recibido premios por su decoración y originalidad, también ha sido incluido en la lista anual de mejores restaurantes dedicados a la carne en el mundo: la World's 101 Best Steak. Y eso que no lleva demasiado tiempo abierto.

Mbappé pudo elegir en una carta ideada para ser accesible a los bolsillos del gran público, con una cuidada cocina y preparación casi artesanal. Entre sus platos destaca una hamburguesa inspirada en la que le valió tres Estrellas Michelín y que es una de las joyas culinarias en el menú de Leña. Pero no sólo tiene carnes seleccionadas de todo el mundo y de la mejor producción nacional, también se puede comer lubina asada a la parrilla o lomo de salmón asado. El bogavante forma parte del Surf & turf y se sirve con salsa del Café de París y solomillo de ternera con puré de patatas y su jugo.

En lo referente a los entrantes, García tiene seleccionados aguacates y otros productos malagueños que forman parte de Leña. Una selección de siete entrantes vegetales a los que añadir algunos de los entrantes confeccionados a la brasa como el pisto con huevo frito de codorniz. Así que, con este panorama, se puede decir que Dani García ha encontrado la manera perfecta de jugar con fuego sin quemarse y entre sus planes está seguir expandiendo sus propuestas culinarias. Miami y Dubai están en la lista, tal vez tomase nota Mbappé.