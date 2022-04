El chef Dani García juega con fuego y gana

Suele suceder que cuando las carnes a la brasa se mezclan con texturas y sabores modernos y adecuados un asador parece otra cosa, que cuando un kebab se monta, cocina y corta de manera artesanal y teniendo en cuenta el pan, las salsas y el punto de la comida en el que estará, sabe absolutamente distinto. Y así con todo. Cuando Dani García abrió los restaurantes Leña en Marbella y Madrid acababa de renunciar a sus tres estrellas Michelín para darle a su apuesta culinaria otro matiz, otra manera de ser. Propuso una cocina con menos alardes, pero dirigida a un público exigente que respondió con expectación primero y con gusto ahora. Lo pone en la carta: "Nos gusta jugar con fuego, por eso ¡Venimos a dar leña!". El juego de palabras no es el más elaborado pero es cierto que la diversión es parte de la cocina de Dani García y en esta ocasión, ha ganado.

Y es que Leña Marbella no sólo ha sido incluido en una lista anual de prestigiosos restaurantes dedicados a la carne en el mundo, la World's 101 Best Steak, también va recibiendo el cariño del público y buen trato de la crítica culinaria a medida que la pequeña historia (abrió en 2020 y arrancó aún con el confinamiento presente) del restaurante va avanzando. Reservar en ellos es posible, aunque no fácil y tanto el local marbellí como el que ha abierto en Madrid con el mismo nombre han recibido alabanzas continuas por su comida y la audacia de sus platos y también por su puesta en escena y la decoración de los locales. De hecho, ha sido galardonado también con premios por el diseño del restaurante marbellí que se ha replicado en Madrid. El camino inverso al que sigue la propuesta GoXO de Dabiz Muñoz, que llega a Marbella este verano. El periodo de estudio de la situación y ejecución del proyecto que nació sobre el escenario que le dio las tres estrellas Michelín funciona.

Además, una de sus creaciones premiadas en aquel restaurante de alta cocina es la base de la hamburguesa que se puede ver en la carta de Leña Marbella. Accesible a los bolsillos del gran público, con una cuidada cocina y preparación casi artesanal. Así es la propuesta que también no sólo tiene carnes seleccionadas de todo el mundo y de la mejor producción nacional, también se puede comer lubina asada a la parrilla o lomo de salmón asado. El bogavante forma parte del Surf & turf y se sirve con salsa del Café de París y solomillo de ternera con puré de patatas y su jugo.

En lo referente a los entrantes, García tiene seleccionados aguacates y otros productos malagueños que forman parte de Leña. Una selección de siete entrantes vegetales a los que añadir algunos de los entrantes confeccionados a la brasa como el pisto con huevo frito de codorniz. Así que, con este panorama, se puede decir que Dani García ha encontrado la manera perfecta de jugar con fuego sin quemarse y entre sus planes está seguir expandiendo sus propuestas culinarias. Dubai y Miami serán las próximas apuestas del chef andaluz para el desembarco de Leña. Dos públicos diferentes al español en muchos aspectos, pero García ya sabe lo que es adaptarse la cocina internacional ya demás la carta de Leña tiene matices, mezclas e ideas sacadas de lugares recónditos (o no tanto) de todo el planeta. Serán los siguientes escalones en el particular ascenso del cocinero malagueño.