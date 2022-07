Playas para el buceo en Málaga

Disfrutar del fondo del mar puede ser tan sencillo como ponerse las gafas adecuadas y asomar la cabeza bajo el agua del mar. A menudo se tiene por un juego infantil, pero lo cierto es que cualquier mirada al fondo marino de casi cualquier playa ofrece una perspectiva distinta. A menudo, sólo bancos de arena y alguna piedra en las playas más frecuentadas de las costas de la provincia de Málaga, pero también hay zonas de la costa en la que se puede bucear con esnórquel y ver, si el estado del mar lo permite, parte de la vida que se alberga bajo el agua. Es una práctica divertida, en la que se consume mucha energía y que puede ser peligrosa y más en zonas muy concurridas.

Antes de sumergirse aunque sea a una profundidad leve, hay que tener en cuenta que en la costa hay zonas reservas para la entrada y salida de vehículos acuáticos que hay que localizar y respetar, también hay que unir a eso los flotadores, kayaks y otras pequeñas embarcaciones que pueden no ver a quien bucea. Llevar una pequeña boya de señalización (son de precio reducido) siempre ayuda. Otro punto que es importante es no bucear en soledad y no sobreestimar el estado físico. El buceo, como todas las actividades acuáticas, exige más energía y esfuerzo del que puede parecer y más si se bucea con esnórquel o directamente aguantando la respiración. Bucear cerca de la costa, en compañía, teniendo claro qué se va a hacer y evitando sobreesfuerzos o un periodo largo sin respiración parecen obviedades que no siempre se cumplen y eso puede tener consecuencias muy negativas. No tocar ni molestar los animales que se puedan ver en las rocas, ni tampoco aventurarse a lugares en los que la corriente o el oleaje pueda acabar causando un accidente. El estado del mar también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, desactivando la actividad si hay la más mínima duda en lo referente a condiciones adversas. Las corrientes juegan malas pasadas. Las precauciones para bucear se extienden al ámbito de la salud y no hay que bucear si se tienen molestias o patologías en los oídos o vías respiratorias, entre otras y además no debe caer en el olvido no estar bajo el sol demasiado tiempo y tomar medidas en ese sentido.

Playa La Galera, Estepona

Es una playa en la que también se suelen practicar otro tipo de deportes acuáticos, por lo que hay que tener cuidad, pero en sus más de dos kilómetros tiene espacio suficiente. Tal vez uno de los puntos que puede ser más llamativos para el buceo son los que están en torno a la torre de La Galera, una construcción defensiva que domina la zona y que tiene zona de rocas justo en la orilla. Así que puede ser un buen lugar, si el tiempo es bueno, para bucear en torno a ese sitio. Además, está en un punto de la provincia que tiene muy buen horizonte y vistas en general.

Playa Peñón del Cura, Las Lagunas de Mijas

No es una playa grande y es bastante rocosa en general por lo que puede ser algo incómoda, pero también eso hace que tenga vida a su alrededor y cosas que ver bajo el agua. Es una zona en la que el paisaje de la costa es muy bonito al atardecer y al amanecer, y también en los alrededores suele tener gente que pesca cuando es época, por lo que hay que tener precaución al bucear. Está cerca de la playa de Calaburras que es otro lugar bueno para el buceo y puede ser una opción, tal vez, más apetecible en función del día y los gustos de cada cual.

Playa Torre Vigía, Benalmádena

Esta localidad malagueña tiene muchos kilómetros de costas peculiares y gran cantidad de ellas son bonitas para bucear y pueden ser tan bonitas y operativas como esta o incluso más. Pero la zona litoral en torno a la playa de la Torre Vigía cuenta con gran número de piedras desde la orilla y de roquedal marítimo que también tiene cosas sorprendentes y diferentes que poder ver. La playa de La Yuca es otra buena opción cercana.

Playa La Cala del Moral, Rincón de la Victoria

Otra bonita playa con grandes dosis de acantilados y muchas rocas en torno a la costa. Es un buen lugar para bucear y tiene cerca la peculiar y espectacular Cueva del Tesoro que tiene una relación muy extensa con los humanos y el agua. En el litoral de la Cala del Moral hay varios sitios que son propicios para bucear por sus características si las condiciones del Mediterráneo son favorables, así que es un buen punto a tener en cuenta.

Cala del Cañuelo, Nerja

Puede ser la más conocida para el buceo de toda la provincia y también una de las playas más protegidas. Se encuentra en los parajes de Maro Y Cerro Gordo, tiene una gran vida marina y es conocida por albergar coral naranja (en peligro de extinción) y posidonias. La zona es una de las 14 joyas del medio ambiente de la provincia malagueña y tiene a su alrededor otras calas y puntos de costa que también son idóneos para bucear o simplemente pasar un buen día en un entorno costero especial.