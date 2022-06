Monumentos naturales de Málaga inesperados y poco conocidos

No es una exageración, son monumentos naturales y eso les proporciona un grado de protección diferente al de otros parajes. De los 13 monumentos naturales que se cuentan en la provincia de Málaga, algunos son ampliamente conocidos y reconocibles en muchos aspectos de la vida cotidiana. El Tornillo del Torcal de Antequera o el Tajo de Ronda son símbolos reconocibles por cualquiera más allá de Despeñaperros; las dunas de Artola y Cabopino, la Fuente de los 100 caños de Villanueva del Trabuco, la Cueva del Gato, el Pinsapo de las Escaleretas, el monte de Jabalcuza o el mirador del Río Turón en la Sierra de las Nieves son también parajes altamente conocidos y visitados por los amantes de la naturaleza. Sin embargo, en esta colección de bellezas paisajísticas con la etiqueta de ser monumentos naturales, hay varios que no son tan conocidos por el gran público como los anteriormente citados y que además de ofrecer un espectáculos con el mero hecho de visitarlos, también están en puntos de la geografía andaluza que tienen mucho que ofrecer a los visitantes.

Cueva del Hundidero, Montejaque

Como el Guadiana (y sólo como este río en la península ibérica), el Gaduares (también llamado Campobuche) desaparece en la cueva del Hundidero para seguir su recorrido de manera subterránea y aparece de nuevo en otro monumento natural: la Cueva del Gato. Este particular hecho y las formaciones rocosas que componen este punto de la geografía han dado con una cavidad absolutamente espectacular con formaciones sorprendentes, una de sus estalagmitas es de las más fotografiadas en las visitas. Es un enclave que se está poniendo en valor y es buena idea visitar su flamante pagina web para entender qué nos encontraremos en este paisaje. Uno de esos lugares no muy conocidos ni masificados en los que disfrutar de paisajes, sensaciones y experiencias no muy comunes. Además de estar en un lugar entre la serranía de Ronda y la de Grazalema, está al lado de la presa del pantano de Montejaque, no tan espectacular como otros de la provincia, pero también un buen lugar en el que encontrar buenas rutas.

Nacimiento del río Genal, Igualeja

Tal vez pudiese estar fuera de la lista de menos conocidos, pero realmente es un cauce de agua muy importante en la provincia y aunque los lugareños pueden tenerlo muy visto, los forasteros no tanto. En torno a él se asienta Igualeja, un municipio encantador en un entorno natural precioso, con cuevas alrededor, buena gastronomía y extraordinarios paisajes. El lugar en sí del nacimiento del Genal es un sitio en el que la tranquilidad y el agua ayudan a desconectar. Además pasa como en Montejaque, todo lo que rodea al pueblo son parajes naturales en los que se puede elegir dónde pasear y disfrutar.

Tajos del Alcázar, Alcaucín

Están dentro del parque natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Mármoles del triásico que tienen formas escarpadas e imposibles de acceder para los humanos en su mayoría. El Tajo del Fuerte, por ejemplo, tiene más de 170 metros de desnivel y 500 metros de longitud. Están en un parque natural precioso, con una gran altitud y muchas opciones para el ocio en torno a la naturaleza. En el mapa bajo estas letras está situado en torno a la zona de Alcázar que tiene preparos para los visitantes y un buen número de rutas de diferentes niveles y entornos para realizar. Cerca, además, La Maroma, la cima que domina la provincia malagueña.

Cañón de Las Buitreras, Cortes de la Frontera

Otro entorno casi de cuento en la frontera entre Málaga y Cádiz. El río Guadiaro es el que ha provocado este relieve y las buitreras son visibles desde muchos puntos de ese entorno. Cerca tiene el barranco de las buitreras, uno de los más espectaculares para los amantes de la escalada y la espeleología y al que no se puede acceder durante bastantes semanas del verano. se trata de un lugar muy importante en lo referente a patrimonio biológico. El buitre leonado es el dueño del monumento natural, allí anida y también es un entorno en el que las nutrias aprovechan los espacios acuáticos. Ambos, forman parte de los animales en peligro de extinción en la provincia. Una excursión colosal en lo referente a paisajes y naturaleza pero que hay que planificar muy bien. Cortes de la Frontera y su entorno es uno de los sitios más agradables de la provincia.

Falla de la Sierra de Camorro, Cuevas de San Marcos

Otro punto fronterizo de la provincia malagueña, este con Córdoba. Se trata de paredes prácticamente verticales en las que comprobar lo peculiar de la geografía en este punto de Andalucía. Está muy cerca del pantano de Iznajar y el entorno tiene un buen número de vías ferratas para los amantes de la escalada. Un punto diferente entorno a Cuevas de San Marcos, una localidad que merece la pena visitar y que no tiene un nombre casual. En torno al pueblo y a esta particular falla hay un buen número de cuevas que pueden visitarse. Una propuesta diferente, pero con muchos planes que elegir.