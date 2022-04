Dónde recargar energía en un periquete

Un periodo vacacional alargado, la rutina del día a día, la necesidad de cambiar la dinámica de unas horas pesadas, un día malo, una semana inesperada, algún pico de trabajo inusitado, las cosas que no salen como deberían, pensamientos no agradables, la tensión ante algún acontecimiento vital que está por suceder. Son muchos los factores que pueden minar nuestra energía o estado de tranquilidad. Si es algo constante es recomendable ponerse en manos de profesionales y tratar de cambiar lo que está mal. Pero en ocasiones, pequeñas cosas pueden ayudarnos mucho a despejar la mente, darle a los sentidos argumentos para hacernos disfrutar y al cuerpo algo de actividad ayudará. En Málaga y su provincia hay muchos lugares en los que poder desconectar y recargar energía.

Pequeños detalles como no consultar el móvil durante un tiempo, beber agua y mantener la hidratación, comerse alguna fruta y evitar estimulantes como la cafeína, es algo bueno cuando se quiere desconectar y recuperar energía aunque sólo sea en un periquete, un rato, una porción de hora que ayude a cambiar el punto de actitud y fuerzas que se necesite. No es matemático y cada persona puede tener diferentes pequeños placeres o estímulos placenteros diferentes, como u olor, una sensación o un paisaje.

En la sección se han repasado lugares de interés que pueden servir para este propósito. Hay castillos que ayudan a pensar, terrenos para sentirse como un antiguo fenicio, enclaves para poder dar un paseo tranquilo frente al mar Mediterráneo entre restos de la época romana, varias alcazabas altamente inspiradoras salpicadas por toda la provincia o incluso una selección de emplazamientos para dar o recibir un beso con foto de recuerdo. Son ejemplos lugares que cumplen la mayoría de premisas par poder recargar energías y desconectar pero en ocasiones pueden no ser lo más práctico para un breve espacio de tiempo.

En cualquier caso está más que demostrado que el ejercicio moderado ayuda. Quienes tienen la costumbre de hacer ejercicio de manera periódica lo saben, pero quienes no acostumbran, pueden dar un paseo al ritmo que les pida el cuerpo sin prisa pero sin una cadencia demasiado lenta. Funciona y no hace falta mirar el teléfono o el reloj inteligente para medir los pasos. Otro punto que al que a menudo no se le da importancia es a la respiración. Algo tan simple, hacerlo de manera consciente tomando todo el aire que podamos e hinchando los pulmones en un lugar propicio es también beneficioso. Lo más complicado para cambiar la tendencia y tratar de recargar energías es ar el primer paso, proponérselo y ejecutarlo es una barrera que se puede subestimar pero que a menudo es lo suficientemente fuerte como para dar al traste con lo planteado. Ánimo. Esta pequeña selección de lugares por toda la provincia tiene además otros lugares alternativos que están cerca de ellos.

Castillo Sohail, Fuengirola

Sí puede sonar obvio, pero es que su posición es privilegiada. Está al lado de la A-7, tiene el paseo marítimo a su alrededor, parques, lugares en los que pasear en torno al río y, si se sube al castillo hay una posición privilegiada para respirar hondo y dominar el territorio. Un lugar con tanta historia como la propia Fuengirola, se puede inspirar cualquiera o simplemente dejarse llevar por el paisaje que sólo el duro verano tiñe de un color amarillo. Aún así está frente al mar y si las condiciones del día lo permiten podrá ver la línea costera y, con suerte África o algún animal marino que sorprenda. Aunque pueda pensarse que es un sitio demasiado concurrido a su alrededor hay suficientes paseos y lugares para encontrar un espacio propio en el que recargar las pilas. Paseo, paisaje, aire limpio y todo a mano para quienes viven en la zona. Además tiene la playa al lado por si hay tentación de pasear por ella, darse un chapuzón o mojarse los pies.

Parque de La Paloma, Benalmádena

Si se siente empatía con los animales y gusta de verlos de un sitio para otro, puede que sea el sitio idóneo para desconectar durante un rato. Las palomas dan nombre al recinto, pero conejos, gallinas, peces y otro tipo de animales campan a sus anchas por el recinto. Es otro lugar que puede tener gente en alguna de sus partes, pero es lo suficientemente grande como para procurar al paseante un sitio en el que estar a gusto. Rincones a la sombra, vegetación con buena fragancia, fuentes, estanque. Además, está a un kilómetro escaso del Castillo del Bil - Bil, el trayecto se puede hacer andando y así se estará no sólo junto al mar, también en un punto de la costa benalmadense que tiene una línea de vista particularmente bonita al atardecer. El castillo también tiene pequeños jardines a su alrededor y una tentadora playa.

Parque La Batería, Torremolinos

Otro lugar con estanque y buenas vistas. está cercano a la N-340 y a la parada del Cercanías de Montemar. No es tan grande como otros, pero sí lo suficiente como para encontrar la manera de despejarse y poder estar a gusto. recomendable sus torres miradores que no tienen muchos escalones y ofrecen una perspectiva diferente de la localidad malagueña. No está lejos del mar, (poco más de un kilómetro) aunque lo separa una gran cuesta, la de Las Carmelitas que tiene un olor especial en primavera y una sombra reconfortante en función del momento del día en el que se pase.

Faro de la Caleta de Vélez

Es un sitio habitado por los humanos desde hace miles de años. Pero quizá eso sea lo de menos. Lo mejor es es ver el atardecer desde sus inmediaciones o simplemente estar en el lugar de manera tranquila. Desde él no sólo se ve el mar y la zona del puerto de La Caleta, también las montañas que rodean la Axarquía, por lo que es frecuente ver nieve en función de la época del año que se visite. Invita a pasear por la zona del puerto o en dirección oeste que también es una zona tranquila.

Parque del Calvario, Marbella

Es un pequeño parque que está a un kilómetro del Puerto Deportivo de Marbella (no Puerto Banús) y tiene en su entorno otros parques como el de La Constitución o el Vigil de Quiñones. En cualquier caso, tiene buenas vistas y una pequeña capilla y no es de los más frecuentados en la ciudad marbellí, aunque está en un lugar relativamente céntrico de la localidad.

Faro de Calaburras, Mijas

Está al pie de la carretera y a pesar del trajín de coches, la zona de Calaburras ofrece una línea costera rocosa, pero bonita para pasear o respirar con tranquilidad frente al mar. También tiene una posición privilegiada para quienes disfruten con la fotografía. La misma punta Calaburras es una buena opción para pasear y un poco más arriba del faro hay una torre de vigilancia histórica que brinda aún mejor paisaje.

Pasarela del Guadalhorce, Málaga capital

Es una pasarela peatonal sobre el río Guadalhorce que está encuadrada en uno de los pocos espacios verdes en torno a la ciudad malacitana. Tiene muchos carriles para pasear hasta la desembocadura. Además, en primavera se pueden avistar aves migratorias y también hay rutas senderistas alrededor preparadas para ello. Está cerca de la carretera, la estación de metro del Martín Carpena y otras vías de comunicación. Desde la pasarela se puede ver todo el paisaje donde se empezaron a instalar los primeros moradores de la zona en torno a la desembocadura del río. Aunque pueda tener público en función de la hora, es fácil encontrar el punto de tranquilidad necesario. Además, si se camina hasta la playa de la desembocadura se podrá pasear por ella y apreciar el pequeño espectáculo del mar recibiendo el caudal del río.

Estupa budista de Benalmádena

Por supuesto, la estupa budista de Benalmádena también ofrece todas las condiciones para reponer fuerzas: está cerca de la A-7, en un lugar encantador y tiene alrededor parques y otros puntos de interés para el cometido. Domina la costa y está cargada de energía positiva. Para su construcción, Lopou Tsechu Rinpoche, uno de las principales figuras del budismo en el siglo XX, rastreó lugares por la zona hasta que encontró éste en el que detectó una energía muy positiva. El paisaje, el aire y la posibilidad de pasear hasta parques cercanos son otras buenas características del lugar para reponer fuerzas.