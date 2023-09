Rutas fáciles para comenzar a practicar senderismo en Málaga

Aprovechar los fines de semana para salir a caminar y explorar algunas de las numerosas rutas de senderismo que ofrece la provincia de Málaga es para muchos un hobby y para otros un completo desconocido. Con la llegada del otoño cada vez más cerca a Málaga, las temperaturas comienzan a ser más benevolentes y se pueden realizar rutas que no seas de esas refrescantes por ríos o charcas.

Los ingredientes son sencillos, ropa cómoda, calzado adecuado, agua y algo para comer, para evitar cualquier incomodidad. El paisaje que ofrecen estas rutas son motivo de satisfacción, durante y tras completarlas, para aquellos que buscan iniciarse en la práctica del senderismo, aquí van algunas rutas fáciles y sencillas, ¿estáis listos?

El Torcal de Antequera

El Torcal del Antequera es un paraje único, especial, que merece visitar en cualquier momento del año, un paisaje único que además tiene en su basta extensión, varias rutas no muy complejas, ideales para aquellos que no han probado mucho el senderismo y que, con tales vistas, repetirá seguro. Las rutas están muy bien señalizadas y es complicado perderse, aunque siempre recomendamos planificar bien las horas para que la noche no nos sorprenda. La ruta verde es de poco más de kilómetro y medio mientras que la amarilla es de tres kilómetros, son muchos las que completan en un día ambas, fáciles para hacerlas con toda la familia.

Puente El Saltillo

Las inmediaciones y el complejo del Puente El Saltillo, además de ser espectacular y poder disfrutar de cruzarlo para contemplar las vistas y sentir el vértigo, tiene alguna que otra ruta para alcanzarlo que tiene su dificultad, pero siempre dentro de la lógica y apta para novatos y principiantes. Se debe caminar por tajos de varios metros de altura que pueden imponer, por lo que los que sufran de vértigo quizá no cuentan esta como su mejor opción. Es recomendable comenzar desde Canillas de Aceituno –antes o después de probar su gastronomía–, superar alguna que otra huerta, acequia, arbustos, pinares y mucha más flora, al llegar a la pasarela y descender dando giros, llegas al puente colgante, a 78 metros de altura sobre el río Almanchares, ¿te atreves?

Pinares de San Antón

Sin duda, un ruta fácil, cómoda y cerca a la capital es la que se encuentra a la espalda de la barriada de El Palo. El monte San Antón, en sus pinares, ofrece diversas rutas de baja exigencia física aptas para todos los públicos y que permiten disfrutar de una buena jornada con amigos o familiares. Acceder a él es sencilla, el coche se puede dejar cerca y está bien señalizado todo, sobre todo para llegar a uno de los miradores que mejor vista deja de toda la bahía de Málaga. Se pueden llegar a diferentes cumbres, que rondan los 500 metros, para explorar todo San Antón.

Montes de Málaga

El Parque Natural de los Montes de Málaga suponen una extensión de terreno de unas 5.000 hectáreas, basto y amplio con multitud de rutas aptas, en casi su total mayoría, para todos los públicos. En su interior se esconden muchos secretos, algo de patrimonio histórico y mucha fauna y flora. Existe un camino circular, que da poca opción a perderse, que se inicia en el Aula de Las Contadoras y llega hasta el Lagar de Torrijos. En total, de ida y vuelta, son unos 14 kilómetros que suponen una buena travesía para aquellos que arrancan en esto del senderismo.