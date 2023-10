Cinco bares y tabernas y la mejor ruta de tapas para comer bien en Málaga capital

Málaga y su gastronomía están más fuertes que nunca. Son numerosos y de muy buena calidad los restaurantes, tabernas y bares que ofrecen en la capital una comida de categoría, que invita a repetir y recomendar, que no es poco. Aunque cada vez menos, son muchos los sitios que ofrecen tapas entre su carta. No la clásica caña más tapa, cerca de extinción de no ser por los barrios, sino pequeñas porciones de su cocina en formato tapa o de media ración, lo más cercano a ellas. De hecho en Málaga podemos organizar, si queremos, una pequeña ruta de la tapa probando algunas de las más icónicas de algunos de los rincones más renombrados del centro de Málaga.

El gazpachuelo de Casa de Botes

Un buen ejemplo de comida malagueña siempre con elegancia y clase es lo que puedes esperar en Casa de Botes (calle Casas de Campos, 23), donde el gazpachuelo tiene personalidad, habla un malagueño cerrao, presenta almenas, gambas y pescado blanco y bien caliente será tu mejor opción este invierno.

La hamburguesa de rabo de toro de KGB

Echó el cierre durante un tiempo, para lamento de muchos, pero KGB está de vuelta desde haca tiempo y sigue ofreciendo sus delicadas y exquisitas tapas a todo aquel que se anime a echar el brazo en su barra –si hay hueco–. Decir KGB y de seguido su hamburguesas de rabo de toro es prácticamente obligatorio. Sabor exquisito y carne de primera que los más viciosos engullen de dos bocados. Recientemente, el pasado agosto, llegaron a su hamburguesa vendida 150.000. Casi nada.

Las alcachofas de Mesón Mariano

Si hablan de alcachofas en Málaga seguramente estén hablando de Mesón Mariano. Es allí donde se pueden comer las mejores alcachofas de Málaga y de varias formas diferentes. ¿A la plancha? A la plancha. ¿Confitadas? También las tiene confitadas? ¿Eres más de rebozadas o a la montillana? Pues también las tienen. Es sin duda alguna un lugar referente para las alcachofas en cualquier variante, también del chivo o el bacalao.

Los garbanzos con espinacas de La Tranca

Hace poco hablamos de La Tranca (calle Carretería, 92) porque es un lugar siempre recomendado para comer, beber y echar un día entre amigos o familia. Pero cuenta también, entre su castiza y siempre recomendable carta, alguna pieza más destacada que otra. Allí, los garbanzos con espinacas parecen hablar por sí solos, tener personalidad y enamorar a todo aquel que lo incluye entre su comanda. Acompáñenlo con un vermú.

La ensaladilla rusa de Uvedoble

Una de las esas tapas por excelencia es la ensaladilla rusa y, la que ofrecen en Uvedoble (calle Alcazabilla, 1), es de esas que quitan el sentido y te hacen repetir. Seguramente cuando acabes la tapa lamentarás no haber pedido la media ración de esta fina ensaladilla rusa con gamba, una patata suave y cremosa y ese aceite verdoso que obliga a volver a pedir pan.