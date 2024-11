Desembarca en Málaga The Champions Burger Smash Edition: todo lo que debes saber y hamburguesas participantes

Algunas de las hamburguesas participantes de The Champions Burger Smash Edition.

Este próximo jueves 28 de noviembre tendrá lugar, desde las 19:00 horas, el pistoletazo de salida de The Champions Burger Smash Edition en Málaga. El Terminal de cruceros del puerto de Málaga vuelve a acoger este evento gastronómico que tan buena acogida tuvo el año pasado en la ciudad. Esta vez llega con un campeonato propio y desligado al que se está viviendo este año por toda España en busca de la mejor hamburguesa del país en 2024. En esta ocasión Málaga acoge el que será el primer campeonato de España de smash burgers, una versión con cada vez más adeptos de la clásica hamburguesa que sirve la carne completamente aplastada, sacándole todo el jugo y dándole un toque crunchy que está volviendo locos a todos.

Este nuevo The Champions Burger Smash Edition traerá, desde el próximo jueves 28 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, a 25 hamburgueserías de todo el país, aunque no todas participarán en este campeonato, ya que también estarán en Málaga las hamburgueserías La Muralla y Jenkin’s, que se alzaron con el título de Mejor hamburguesa de España y Mejor hamburguesa de Europa el año pasado en la primera edición de The Champions Burger. Además, El Barco del influencer Sergio Enciso tendrá su propio rinconcito. A continuación te presentamos a todos los participantes y sus respectivas creaciones.

Así son las hamburguesas que podrás probar en The Champions Burger Smash Edition en Málaga

Dalù Burger (Madrid) : Pan brioche, carne de ternera smash, queso cheddar americano, cebolla crujiente, mermelada de bacon casera y nuestra salsa americana.

: Pan brioche, carne de ternera smash, queso cheddar americano, cebolla crujiente, mermelada de bacon casera y nuestra salsa americana. Delacalle Smash Burger (Vera, Almería) : Smash Burger con doble de queso, bacon, mermelada de bacon casera cocinada a fuego lento y salsa Delacalle.

: Smash Burger con doble de queso, bacon, mermelada de bacon casera cocinada a fuego lento y salsa Delacalle. Bandido's (Fuenlabrada) : Pan brioche de patatas, doble carne smash, doble queso cheddar, cebolla caramelizada, bacon bits y cebolla crujiente. Salsa sriracha mayo y salsa Smokey baconnaisee.

: Pan brioche de patatas, doble carne smash, doble queso cheddar, cebolla caramelizada, bacon bits y cebolla crujiente. Salsa sriracha mayo y salsa Smokey baconnaisee. The Gallery (Algarrobo Costa, Málaga) : Pan brioche de patata, doble carne Smash, queso cheddar, chutney de pimientos rojos, salsa emmy casera, bacon bits y cebolla rizada frita.

: Pan brioche de patata, doble carne Smash, queso cheddar, chutney de pimientos rojos, salsa emmy casera, bacon bits y cebolla rizada frita. Jisma Burger (Murcia) : Brioche High Queen’s con reducción de cola AllStar y Cheetos bits, 2 patty smash estilo Lacy Edge, salsa King James, cheddar, mermelada de bacon estilo JISMA x JORDAN y salsa Cheese Cheetos.

: Brioche High Queen’s con reducción de cola AllStar y Cheetos bits, 2 patty smash estilo Lacy Edge, salsa King James, cheddar, mermelada de bacon estilo JISMA x JORDAN y salsa Cheese Cheetos. Gottan Grill (Málaga) : Brioche de parmesano y mozzarella, fat smash de chuletón madurado, cheddar, panceta cocinada 48h, salsa Louisiana, cebolla crujiente, bacon "au cheval Chicago" style y mayonesa ahumada.

: Brioche de parmesano y mozzarella, fat smash de chuletón madurado, cheddar, panceta cocinada 48h, salsa Louisiana, cebolla crujiente, bacon "au cheval Chicago" style y mayonesa ahumada. Nolito's Burger (Córdoba) : Patty smash técnica Lacy Edge, queso Monterey Jack, pulled beef ahumado, salsa de bacon caramelizado en Jack Daniel’s, Doritos crunch y camembert al más puro estilo de Miami.

: Patty smash técnica Lacy Edge, queso Monterey Jack, pulled beef ahumado, salsa de bacon caramelizado en Jack Daniel’s, Doritos crunch y camembert al más puro estilo de Miami. Street Food Burger (Sevilla) : Brioche rojo glaseado, fat smash, costilla de cerdo ahumada a baja temperatura durante 8h, cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins.

: Brioche rojo glaseado, fat smash, costilla de cerdo ahumada a baja temperatura durante 8h, cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins. Zamppa Street Food (Málaga) : Brioche, vaca madurada con sal al vino tinto, cheddar, mermelada de bacon, mayonesa malaguista y petazetas.

: Brioche, vaca madurada con sal al vino tinto, cheddar, mermelada de bacon, mayonesa malaguista y petazetas. Santo Delito (Punta Umbría, Almería): Pan de la reina, vaca rubia gallega by Belua madurada 60 días, doble de cheddar rojo, queso edam ahumado, nuestra Kemba bacon jam, bits de bacon crujientes y salsa mayo WTF

Tarantin Chiflado (Valencia) : Doble patty cubiertas con cheddar fundido, costilla japonesa y pickles caramelizados en barbacoa de frutos rojos, crujiente de maíz y nuestra famosa jeringa de salsa Gucci.

: Doble patty cubiertas con cheddar fundido, costilla japonesa y pickles caramelizados en barbacoa de frutos rojos, crujiente de maíz y nuestra famosa jeringa de salsa Gucci. Godeo (Córdoba) : Brioche negro con Oreo, mayo coreana, smash de vaca rubia gallega, cheddar inglés, costilla ibérica a baja temperatura con bourbon, sour cream trufada, crujientes de bacon, pickles encurtidos.

: Brioche negro con Oreo, mayo coreana, smash de vaca rubia gallega, cheddar inglés, costilla ibérica a baja temperatura con bourbon, sour cream trufada, crujientes de bacon, pickles encurtidos. Umbrella SH (Alicante) : Brioche glaseado con Mantequilla Vice, vaca smash estilo Lazy Edge, mayonesa ahumada, cheddar americano, costilla de cerdo BBQ a baja temperatura, salsa X y Doritos bits.

: Brioche glaseado con Mantequilla Vice, vaca smash estilo Lazy Edge, mayonesa ahumada, cheddar americano, costilla de cerdo BBQ a baja temperatura, salsa X y Doritos bits. Dak Burger (Málaga) : Doble patty de vaca rubia gallega, cheddar rojo madurado, mayo tostada, onion bits, sweet bacon y polvo lunar.

: Doble patty de vaca rubia gallega, cheddar rojo madurado, mayo tostada, onion bits, sweet bacon y polvo lunar. GOAT (Málaga) : Pan glaseado con mantequilla ahumada, doble smash, cheddar, bacon, mermelada smoked cherry y bits de pikota.

: Pan glaseado con mantequilla ahumada, doble smash, cheddar, bacon, mermelada smoked cherry y bits de pikota. Rico Burguer (Almería): Pan brioche con bacon bits, picada de vaca rubia gallega smash style, cheddar americano, mermelada de bacon casera, cebolla crunchy y salsa mayo de leña

El Surtidor (Barcelona) : Pan brioche High, base de miel y mostaza, 2 smash de 90 g, cheddar líquido, salsa New York, entraña a baja temperatura, parmesano, salsa de pistacho dulce y salada, y sombrero bañado en pistacho natural.

: Pan brioche High, base de miel y mostaza, 2 smash de 90 g, cheddar líquido, salsa New York, entraña a baja temperatura, parmesano, salsa de pistacho dulce y salada, y sombrero bañado en pistacho natural. VicBros Burger (Alicante) : Pan brioche pincelado en caramelo de bacon y lluvia de Fritos Matutano, salsa Khalifa, doble smash, queso Monterey Jack, torrezno de Angus, salsa Madafaka, cebolla caramelizada.

: Pan brioche pincelado en caramelo de bacon y lluvia de Fritos Matutano, salsa Khalifa, doble smash, queso Monterey Jack, torrezno de Angus, salsa Madafaka, cebolla caramelizada. Vacarnal (Madrid) : Fat smash con Black Angus madurado 30 días, cheddar rojo, costilla caramelizada con salsa BBQ, fritos de cebolla, salsa de cheddar y brioche de Juanito Baker.

: Fat smash con Black Angus madurado 30 días, cheddar rojo, costilla caramelizada con salsa BBQ, fritos de cebolla, salsa de cheddar y brioche de Juanito Baker. Baool (Valencia) : Doble smash de 100 g, ternera a baja temperatura, cheddar ahumado en doble textura, salsa Myke Towers y un toque de nuestra salsa Prime y lluvia dorada de Takis.

: Doble smash de 100 g, ternera a baja temperatura, cheddar ahumado en doble textura, salsa Myke Towers y un toque de nuestra salsa Prime y lluvia dorada de Takis. Tximist Smash Burger (Bilbao) : 160 g de vaca madurada smash, queso Monterey Jack, costilla a baja temperatura con reducción Apolonia, cebolla crujiente, salsa japo trufada y brioche negro con queso y bits de cecina.

: 160 g de vaca madurada smash, queso Monterey Jack, costilla a baja temperatura con reducción Apolonia, cebolla crujiente, salsa japo trufada y brioche negro con queso y bits de cecina. Dak Burger (Málaga): Doble patty de vaca rubia gallega, cheddar rojo madurado, salsa chimimayo, onion bits, salteado de bacon, yema curada en soja, salted caramel.

Los horarios de The Champions Burger Smash Edition en Málaga

Una edición de The Champions Burger. / TCB

The Champions Burger Smash Edition llegará a Málaga, al terminal de cruceros del puerto de Málaga, este próximo 28 de noviembre y hasta el 9 de diciembre. Sus horarios serán de lunes a jueves de 18:00 a 0:00 horas mientras que de viernes a domingo de 12:00 a 0:00 horas. Cabe destacar que la inauguración del próximo jueves de 28 noviembre será a partir de las 19:00 horas, además de que el lunes 9, festivo, el horario será de 12:00 a 0:00 horas, dando así por concluido el primer campeonato de España de smash burgers.