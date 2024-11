Ya conocemos todos los detalles de The Champions Burger Smash Edition en Málaga: 24 hamburgueserías y horarios

Hace una semana os contábamos en La Farola que The Champions Burger regresaba a Málaga con una edición especial, la 'Smash Edition', dedicada a la smash burgers que tan buena acogida han tenido en Málaga a lo largo del 2024 con diferentes aperturas y transformaciones hacia esta versión de las clásicas hamburguesas. Este martes se hacía oficial, por parte de la organización, la parada en Málaga de The Champions Burger con este campeonato especial e inédito, el primer campeonato de hamburguesas smash de España, con los horarios y todo el line up de hamburgueserías que participarán en éste, muchas de ellas locales pero también participantes de toda España.

Del 28 de noviembre al 9 de diciembre, la terminal de cruceros del puerto de Málaga será de nuevo la ubicación de The Champions Burger con su 'Smash Edition', una competición completamente novedosa que se desliga del campeonato activo en busca de la mejor hamburguesa nacional de la organización, ya qeu en esta dos semanas en Málaga se disfrutará del primer campeonato de smash burgers de España.

Las smash burgers se han convertido en la última gran tendencia en el universo de las hamburguesas, un concepto importado de Estados Unidos que ha arraigado con fuerza en Málaga. De hecho, entre las participantes habrá cinco hamburgueserías malagueñas: Gottan Grill, Dak Burger, Zamppa Street Food, The Gallery y GOAT. En los últimos meses, la ciudad ha sido testigo de numerosas aperturas de locales especializados exclusivamente en este estilo, además de la incorporación de estas hamburguesas en los menús de las clásicas hamburgueserías gourmet.

La principal diferencia entre una hamburguesa tradicional y una smash burger radica en su preparación en la plancha. Estas hamburguesas se aplastan deliberadamente durante la cocción, lo que no solo les otorga un bocado más crujiente, sino que también realza el sabor al aprovechar al máximo los jugos de una carne siempre seleccionada de la más alta calidad. Este enfoque en la textura y el sabor ha conquistado el paladar de los malagueños, consolidando este estilo como un imprescindible en la oferta gastronómica local.

Todas las hamburgueserías que participarán en el The Champions Burger Smash Edition en Málaga

Tarantin Chiflado (Valencia) Bandido's (Fuenlabrada) Rico Burguer (Almería) Vacarnal (Madrid) Umbrella SH (Alicante) Gottan Grill (Málaga) Godeo (Córdoba) Tximist Smash Burger (Bilbao) VicBros Burger (Alicante) Dak Burger (Málaga) Street Food Burger (Sevilla) Muralla Burgers (Villa-real) Jenkin's (Valencia) Baool (Valencia) El Barco by La Cocina del Pirata & Moa Jisma Burger (Murcia) El Surtidor (Barcelona) Dalù Burger (Madrid) Delacalle Smash Burger (Vera, Almería) Nolito's Burger (Córdoba) Santo Delito (Punta Umbría, Almería) Zamppa Street Food (Málaga) The Gallery (Algarrobo Costa, Málaga) GOAT (Málaga)

Los horarios de The Champions Burger Smash Edition en Málaga

The Champions Burger Smash Edition llegará a Málaga, al terminal de cruceros del puerto de Málaga, este próximo 28 de noviembre y hasta el 9 de diciembre. Sus horarios serán de lunes a jueves de 18:00 a 0:00 horas mientras que de viernes a domingo de 12:00 a 0:00 horas. Cabe destacar que la inauguración del próximo jueves de 28 noviembre será a partir de las 19:00 horas, además de que el lunes 9, festivo, el horario será de 12:00 a 0:00 horas, dando así por concluido el primer campeonato de España de smash burgers.