The Champions Burger regresa a Málaga a finales de noviembre con el primer campeonato de smash burgers de España

The Champions Burger regresará a Málaga a finales de este mes de noviembre. El campeonato más importante de hamburguesas de España que da la vuelta a todo el país durante meses en busca de las mejores creaciones de las hamburgueserías españolas aterrizará de nuevo en Málaga el próximo 28 de noviembre, aunque lo hará con una fórmula especial, única y primeriza. The Champions Burger estará en Málaga del 28 de noviembre al 9 de diciembre con una 'Smash Edition', una campeonato exprés desligado del torneo de burgers en curso y que tendrá un ganador tras esas dos semanas.

El año pasado The Champions Burger llegó a Málaga a finales de mayo como una parada más de su campeonato anual que da la vuelta por toda España pero, en esta edición 2024, por diferentes motivos, Málaga no pudo formar parte de la hoja de ruta del presente campeonato que está cerca de su punto final. De hecho, actualmente se está celebrando la final español en el Recinto Ferial de Leganés hasta el 24 de noviembre y posteriormente, tras esta 'Smash Edition' en Málaga, tendrá lugar la Final Europea donde se decidirá quién es el ganador.

The Champions Burger pone fin a la búsqueda de la mejor hamburguesa del país este domingo en Málaga / Carlos Guerrero

Pero Málaga no se podía quedar sin parada de The Champions Burger y ya está cerrado el que será el primer campeonato de smash burgers de España. The Champions Burger Smash Edition llegará a Málaga el próximo 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 9 de diciembre, prácticamente dos semanas en las se decidirá cuál es la mejor smash de toda España aquí, en Málaga. Al igual que el año pasado, el terminal de cruceros del puerto de Málaga será la ubicación de esta particular. Hasta la fecha aún no se conoce el número total de hamburgueserías participantes, aunque desde la organización prometen como siempre variedad y creatividad entre las múltiples opciones que se podrán probar durante estos días en Málaga.

Las smash burgers es la tendencia actualmente en el mundillo de las hamburguesas, un concepto americano que ha calado y mucho en Málaga con diferentes aperturas enfocadas solo en las smash burgers, así como añadiendo este tipo de hamburguesas en las ya clásicas hamburgueserías gourmet. La diferencia entre las burgers normales y la smash es cómo se trata en la plancha, ya que estas últimas son aplastadas para darle no sólo un bocado más 'crunchy', sino también para sacar todo el jugo de una carne que siempre es de alta calidad.

The Champions Burger pone fin a la búsqueda de la mejor hamburguesa del país este domingo en Málaga / Carlos Guerrero

Así, en las próximas semanas se conocerán todos los participantes de The Champions Burger Smash Edition en Málaga, aún definiéndose como adelantan los organizadores, entre los que se encontrará la ganadora de este campeonato exprés, el primero en España orientado a las smash burgers. Se trata además de la primera vez que The Champions Burger crea un mini campeonato desligado del habitual y lo hace en Málaga como fórmula primigenia.