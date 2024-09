"Clima envidiable y una gastronomía imparable", estos son los motivos por los que eligen a Marbella como el mejor destino de 2024

Málaga ha logrado un lugar destacado en el prestigioso listado Best Places To Go de la revista internacional Condé Nast Traveler, donde Marbella ha sido seleccionada como uno de los 12 mejores destinos para visitar en 2024 en España y Portugal. La elección de estos destinos por Traveler se ha basado en una combinación de factores, como el patrimonio cultural, la gastronomía, las nuevas aperturas hoteleras y las tendencias turísticas más recientes. Marbella se ha ganado un puesto en este ranking debido a su capacidad para ofrecer una experiencia excepcional para los viajeros en el próximo año.

"Un clima envidiable, una gastronomía imparable y algunos de los mejores hoteles del mundo… más los que están por venir", destaca Traveler sobre Marbella, a la que define como un destino "imparable". Además, se la considera el "epicentro de veranos cosmopolitas" y el destino preferido de aristócratas, estrellas de cine y millonarios de todo el mundo.

La revista también subraya que parte del nuevo auge de Marbella está ligado al "evidente auge de Málaga", una ciudad que ha emergido con fuerza y se ha posicionado como una de las nuevas favoritas del turismo internacional. Sin embargo, donde Traveler hace mayor énfasis es en la oferta hotelera de Marbella, señalando su relevancia como un destino de lujo con algunos de los mejores establecimientos a nivel global.

Entre los hoteles más destacados, se mencionan el Marbella Club y el Puente Romano Beach Resort, descritos como "hoteles emblemáticos y a la vez rotundamente modernos". También se hace referencia a otras opciones de lujo cercanas, como Finca Cortesín en Casares y La Zambra, el renovado Byblos en Mijas Costa. Dentro de Marbella, sobresalen opciones como Don Carlos Hotel & Spa, Don Pepe Gran Meliá, Boho Club, Hard Rock Marbella y Anantara Villa Padierna Benahavis Marbella Resort, además de los recién llegados como La Fonda Heritage Hotel, El Fuerte y Mett Estepona.

La consolidación de Marbella como un destino de lujo, junto con su oferta hotelera de primer nivel, ha sido clave para su inclusión como uno de los grandes destinos turísticos de España y Portugal en 2024. Además de Marbella, Traveler destaca otros destinos andaluces como Aracena y Picos de Aroche (Huelva) por su naturaleza y tranquilidad, y Granada capital, un lugar siempre inspirador. Otros destinos españoles seleccionados incluyen Brihuega (Castilla-La Mancha), el Camino Primitivo (Asturias), Lanzarote (Canarias), Mallorca (Islas Baleares), Os Ancares (Galicia), Sierra de Guara (Huesca) y Valladolid (Castilla y León). En Portugal, se mencionan Madeira y la Costa da Prata.