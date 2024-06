Todos los conciertos de Candlelight de junio en Málaga y Marbella: música a luz de las velas y entradas

Los conciertos a la luz de las velas de Candlelight iluminará Málaga y Marbella también este mes de junio. Están ya organizadas varias de estas vivencias musicales en sitios excepcionales de Málaga y Marbella con programas que abarcan desde la música clásica hasta homenajes a algunos de los principales conjuntos del pop mundial. Date prisa, las entradas son muy limitadas.

Candelight en Málaga capital

Para este próximo domingo 9 de junio está programado en el Salón Real del Gran Hotel Miramar una sesión especial de Tributo a Coldplay que correrá a cargo de la pianista Natalia Kuchaeva. El programa contará con canciones icónicas de la banda como Paradise, Adventure of a Lifetime, Yellow, Sky Full of Stars o Viva la Vida. Las entradas más baratas están agotadas y ahora parten desde 28 euros, y hay dos horarios disponibles: 19:00 y 21:00 horas.

Una de las novedades con el buen tiempo es la llegada como ubicación del Paseo de las Palmeras del Jardín Botánico Histórico La Concepción, donde este viernes 21 de junio habrá un tributo a Hans Zimmer. Correrá a cargo del cuarteto de cuerda Ensemble Résonance en un único pase a las 21:30 horas. Las entradas son ya muy limitadas, desde 36 euros. Tocarán algunas de las bandas sonoras que han marcado grandes películas como son Piratas del Caribe, Gladiator, El último samurai, Dune, Top Gun, Batman u Origen, entre otras.

El domingo 30 de junio el escenario que se apagará e iluminarán con tan solo las velas será el del Salón Real del Gran Hotel Miramar. Para esta ocasión será cuarteto de cuerda Melissando el que interprete algunos de los grandes temas de Queen, clásicos de la banda como Somebody To Love, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Are The Champions o Under Pressure. Las entradas para el pase de las 19:00 horas, en su primer tramo, está ya agotado, y parten ya desde 35,50 euros.

También el domingo 30 de junio habrá un tributo a ABBA en el Salón Real del Gran Hotel Miramar. Será el cuarteto de cuerda Melissando el que hará sonar algunos de los grandes éxitos de la banda como Dancing Queen, Money, Money, Money, Waterloo, Chiquitita o Mamma Mia. Habrá una sesión a las 21:00 horas y quedan muy pocas entradas, las más caras a 44 euros.

Candelight en Marbella

El próximo domingo 7 de junio, en el anfiteatro del Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, habrá un tributo a Queen y su gran repertorio. Correrá a cargo del cuarteto de cuerdas Résonance a las 21:00 horas. Las entradas, desde 26 euros. En el mismo lugar para el viernes 14 está programado un Candlelight Open Air: Lo Mejor de Hans Zimmer a cargo del cuarteto de cuerdas Ensemble Origen a las 21:30 horas. Entradas, desde 26 euros. Y para el sábado 29 de junio, otro Candlelight Open Air: Tributo a Coldplay, interpretado al piano por Natalia Kuchaeva desde las 21:30 horas con entradas disponibles desde 26 euros.