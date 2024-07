Una veintena de conciertos y festivales esta semana en Málaga: artistas, fechas y entradas

Julio es el mes de la música en Málaga. Es algo lógico y basta con ver cómo está el calendario de conciertos y festivales durante mes para dar buena cuenta de ello. Esta semana del 8 al 14 de julio la agenda cultural de la provincia ofrece alrededor de un veintena de conciertos y festivales y casi el doble de artistas que llegarán a la ciudad durante estos días, tanto nacionales como internacionales, alguno a la cabeza en las listas de escuchas en las grandes plataforma de streaming. Toma buena nota de todo lo que se viene durante estos días.

De lunes a jueves la actividad es menor pero no estará exenta de conciertos la provincia. De hecho el internacional Camilo estará en el Starlite Festival este lunes 8, mismo escenario para Keane, The Corrs y Julian Marlely & The Uprising, que estarán el martes 9, miércoles 10 y jueves 11. Entre semana también habrá música en el Selvatic Fest, en el renombrado Málaga Forum, donde llegará el ritmo de Bomba Estéreo.

El viernes 12 llegan curvas en Málaga con todos los grandes escenarios ocupados. En el Marenostrum Fuengirola estará un clásico nacional como Los Chichos, mientras que en el Festival Cueva de Nerja estarán de festejo con el Fiesta Kiss The Planet, que trae a Nacha Pop, Modestia Aparte, Fitasha, un tributo a Michael Jackson y DJ Kiss FM. También estará la magia de Luz Casal en el 101 Music Festival, celebrado en la Plaza de Toros de Málaga, mientras que Lila Downs y Ara Malikian sonarán en el Starlite Festival y la argentina Nicki Nicole será la cabeza de cartel en el Selvatic Fest, por delante de Naiara y Aleesha. Habrá también festivales como el de Un Viaje a los 90s en el Auditorio Cortijo de Torres o el arranque del Ojeando Fest con La Plazuela y Queralt Lahoz como cabezas de cartel para el sábado 13.

Para el sábado 13 hay varios festivales de un único día como será el Maleducaos , en el Auditorio, con artistas como SFDK, Trueno, Gordo Master, Lia Kalu, Kaze o Anier. También en el Selvatic Fest estará el Dembow Fest, con artistas como Rochy RD, Chimbala, Lírico en la casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros para no parar de bailar. En el Marenostrum Fuengirola habrá una nueva edición del Vibras Marenostrum, con Maluma, Lunay, Juhn y un artistas sorpresa por confirmar. También en Monda se celebra otra edición de La Monda Fest, que trae a Astola y Ratón, Tabletom, Julian Martín y DJ Juan Aragón. El 101 Music Festival trae a la Plaza de Toros de Málaga a Los Morancos mientras que el Starlite Festival hará lo propio con Christian Nodal. Por último, el domingo 14, sonará Take That también en el Starlite Festival.

Entradas para todos los conciertos y festivales en Málaga del 8 al 14 de julio