Día Mundial de la tarta de queso: descubre dónde probar las mejores de Málaga

Cada 30 de julio se celebra el Día Mundial de la tarta de queso y qué mejor momento para darse el capricho con un pequeño subidón de azúcar con una de las tartas que más éxito ha ganado en los últimos años en Málaga y es, precisamente, gracias a los excelentes referentes que han surgido de un tiempo a esta parte, que desvelamos para que no se os escape ninguna en una pequeña ruta de la tarta de queso malagueña...

La Cheesequería

El éxito de La Cheesequería en Málaga habla por sí solo cuando en poco tiempo son ya cuatro los locales que tienen repartidos por los barrios más destacados de Málaga. La primera fue en avenida del Mayorazgo, 26, para después dar el salto a pleno centro de Málaga, en la emblemática calle Carretería (44), y desde hace unos meses abrieron nuevos locales en Teatinos (avenida Mayorazgo, 26) y El Palo (avenida Pío Baroja, 6). De queso tradicional, de Idiazábal, Payoyo, Torta del Casar, Nocilla, Lemon Pie, Pistacho, Lotus... las opciones son infinitas y cada cual más sabrosa, sin duda uno de los grandes referentes en lo relacionado con las tartas de queso.

La tarta de la madre de Cris

La tarta de la madre de Cris es otra de las pastelerías que ha ganado gran reconocimiento en los últimos años por sus tartas de queso. Comenzaron en otra calle emblemática como calle Granada (56) y desde hace ya algunos meses tiene otro local abierto en el también céntrico Soho (calle Tomás Heredia, 6). Vienen desde Granada y cuentan ya con locales en Sevilla y Madrid. "Tartas que saben a receta antigua, a horno lento, a fiesta y celebración… Aroma a cariño y paciencia, a tazón de café con leche, o a ese hueco que queda para una buena conversación después de comer", destacan desde La tarta de la madre de Cris.

C de Cheesecake

Otro referente de las tartas de queso que puedes encontrar no solo en Málaga, en la zona de Teatinos (calle Margarita Xirgu, 6), sino también en Cártama (avenida de Andalucía, 54) o Benalmádena (calle Los Cármenes, 5), es C de Cheesecake. "En C de Cheesecake tenemos una tarta para cada paladar, con sabores que te harán querer probarlos todos. Desde los clásicos hasta los más originales, cada bocado es una explosión de sabor", cuentan desde C de Cheesecake, donde cuentan con un buen número de sabores como son las de Payoyo, Kinder, caramelo salado, Raffaello, Oreo, Dinosaurios o Donuts, entre otras.

Cotxino

Antes de que Cotxino (avenida Antonio Belón, 8) fuera una realidad, una extensión de Kava (avenida Antonio Belón, 4), el chef Fernando Alcalá elaboró y logró proclamarse campeón con su tarta de queso en el I Foro Internacional del Queso, celebrado en Gran Canaria en 2019. Es de queso de cabra, con una base de galleta María y mantequilla artesana que comenzó estando dentro del menú de Kava, actual restaurante con un Sol Repsol, y que ahora ha pasado a formar parte de la carta de Cotxino, el bar de Kava, donde siguen elaborando esta receta al horno que es especialmente cremosa.