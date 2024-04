Un estudio coloca a Málaga como una de las ciudades más felices de España: está en el podio

Si le preguntas a un malagueño si Málaga es una de las ciudades más felices de España no tendrá ningún tipo de duda, un sí rotundo. Cuando vives el clima, las horas de sol, la temperatura, sus playas, gastronomía, agenda cultural y de ocio y te paseas por sus playas, bosques y montañas, no queda posibilidad para otro tipo de respuesta. Pero cuando es un estudio en el que lo afirma, no cabe duda.

Un estudio realizado anualmente por Sonneil –una de las empresas líderes en el sector tecnológico digital en el ámbito inmobiliario– y publicado por Spain Happy Index 2024, sentencia en su informe que Málaga es la tercera ciudad de España más feliz de todas, sólo superada por Alicante, en segunda posición, y Almería, en cabeza.

Son muchos los aspectos y medidores que han llevado a este informe a estas conclusiones. Entre estos parámetros han tenido en cuenta algunos como la luminosidad, donde Málaga aparece entre las más beneficiadas, principalmente porque los rayos de sol favorecen a la producción de la ansiada serotonina, relacionada directamente con la felicidad. Pero no sólo esto es tenido en cuenta, también la calidad de vida de cada ciudad y aspectos como los servicios sociales y las infraestructuras que proporcionan, desde el transporte a la educación, pasando por la sanidad y otros como el ocio o su número de tiendas.

La naturaleza es otro factor importante en este estudio, así como todo lo que rodea a cada ciudad para que sus indicadores estén lo más próximos posibles al 100. La citada Almería es la que aparece en cabeza con un 92,7 sobre 100, por delante de Alicante con un 90,02 y Málaga, que roza el sobresaliente con un 88,89. De Málaga aseguran que es su "historia, arte y modernidad" lo que enamora no sólo a locales, sino a todos los que la visitan. Por debajo del Top 3 aparecen otras ciudades como Melilla (88,76), Valencia (88,06) o Las Palmas de Gran Canaria (87,34).

"Las zonas de costa continúan siendo las mejor valoradas a la la hora de adquirir una vivienda", asegura el CEO de de Sonneil, Alfredo Millá, que afirma que estas "ofrecen un clima que nos invita a salir y disfrutar al aire libre; disfrutar de tantos días de sol hace de España un destino ideal para vivir".

Y es que a Málaga la han definido la quinta mejor ciudad del mundo y la primera de España para aprender un nuevo idioma, como la mejor del mundo para vivir según los expatriados o la cuarta ciudad con el aire más puro de España. Reconocimientos a Málaga no le faltan para elegirla como destino, para disfrutar de sus calles, de sus playas y de sus restaurantes, de sus monumentos, plazas o tiendas, o de la provincia en sí, con infinidad de pueblos y rincones por descubrir. Si te animas con una escapada exprés a Málaga, quédate con esta guía rápida de 24 horas para descubrirla.