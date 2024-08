Festival del humor este septiembre en Selvatic: Amodeo, Isabel Rey, Taka y Mikel Bermejo

Este mes de septiembre no sólo habrá música en el Selvatic Málaga Fest, en Málaga Fórum, sino que también habrá mucho humor. El espacio de ocio confirmó hace unos días la celebración del Selvatic Comedy Show, cuatro fechas diferentes con cuatro humoristas de los que todo el mundo habla. Amodeo, Isabel Rey, Taka y Mikel Bermejo estarán el 1, 8, 15 y 22 de septiembre, respectivamente, sobre el escenario del Selvatic para hacer reír a su público.

Es la primera apuesta de Selvatic Málaga Fest por este tipo de ocio y entretenimiento, en este caso con diferentes monologistas con sus respectivos shows. Las entradas tienen un precio de 10 euros, aunque tiene habilitados en estos momentos dos promociones, tanto un 2x1 para cada uno de los eventos humurísticios como un abono completo para las cuatro fechas con un precio de 30 euros. Las entradas desde la terraza VIP parten desde 50 euros.

La entrada da acceso al recinto pero no solamente al show (22:00 horas), sino también a la preparty con su DJ residente, DJ Meow, desde las 19:00 horas que será la apertura de puertas, y al after hasta las 2:00 horas. Como es ya habitual estará disponible toda su zona de chill out y gastro, así como sus markets.

"Con más de un millón de seguidores en redes sociales y un montón de espectáculos desde 2016 que han disfrutado más de 135.000 personas, llega Avenate que tiene más de 100 shows cerrados en toda España llega a Málaga para que te pegues una pechaíta de reír muy grande", presentan a Amodeo, que estará en el Selvatic el domingo 1 de septiembre: entradas en su web.

"Aquí hay de todo menos postureo, así que te rogamos que las fotos te las hagas antes de que empiece, gracias. Aquí no vas fingir la felicidad, la vas a sentir en forma de risa descontrolada cuando te sientas identificado en las situaciones que te va a contar", comentan sobre Isabel Rey, que estará el domingo 8 de septiembre: entradas en su web.

"Todo va bien, pero si eres una persona con tendencia al drama y al desastre te vas a sentir muy identificado con el show de Taka. Desde comprar la comida hasta intentar relajarte en el sofá: todo puede hacerse un mundo si lo ves desde los ojos de una persona que, por despiste o por cotilla, se complica mucho", informan sobre Taka, para el domingo 15 de septiembre: entradas en su web.

"Vas a escuchar cosas sobre todo lo que tienes alrededor y sobre lo que nunca te has parado a analizar por qué es así. Tiene cara de angelito, pero suelta cada burrada que te va a dejar catacroquer, y es que lo lleva en su ADN vasco", cierra desde el Selvatic sobre Mikel Bermejo, para el domingo 22 de septiembre: entradas en su web.