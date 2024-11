El festival Moments trae a Vélez-Málaga una exposición del legendario estudio de diseño Pentagram

Moments, el Festival Internacional de Subculturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales, que se celebra hasta el 23 de noviembre, rinde homenaje al legendario estudio de diseño gráfico Pentagram con el estreno mundial de una retrospectiva en el CAC Vélez-Málaga Francisco Hernández. Esta muestra, creada especialmente para el Moments Festival y que se inaugura el próximo viernes 8 de noviembre, ofrece un recorrido por los primeros 50 años del estudio de diseño independiente más grande del mundo. Además, el centro de arte contemporáneo veleño acoge ese mismo día la presentación de la exposición colectiva Landskate. Desafiando a la gravedad y el encuentro de pioneros del skateboard en Málaga.

Estas destacadas actividades en la comarca de la Axarquía forman parte de una intensa programación que ha llevado más de 130 eventos a tres sedes: Sevilla, Madrid y Málaga. Durante dos meses, Moments reúne a más de 200 artistas nacionales e internacionales, como Julian Montague, Harry Pearce, Dominic Lippa, Rogelio López Cuenca, Guido Bisagni (108), Susana Blasco, MurOne, Cristina Rey, Bea Marín, Corizonas y Space Surimi, entre muchos otros. En La Térmica se hablará del peculiar universo de Chiquito de la Calzada en el ciclo Fistrosofía y en la Escuela de Arte de San Telmo se celebran workshops de Irene Luna y Ampparito y Regina Dejiménez, además de otras actividades. El premio Moments se le otorgará a la veterana banda Airbag y regresan los ciclos Electroversos y Wall Stories.

Moments Festival se ha convertido en uno de los encuentros internacionales imprescindibles de la cultura y el arte popular independiente. La cita, una iniciativa privada puesta en marcha por un grupo de amigos malagueños con más de 25 años de experiencia en la cultura y las artes urbanas más contemporáneas, ha logrado convertirse en un referente y reunir a más de 20.000 personas de público en cada edición. Frente a la burbuja de festivales alternativos europeos, Moments se ha consolidado como un evento único a nivel internacional, tanto por su temática como por su innovador formato, que apuesta por contenidos irrepetibles que engloban nombres consagrados y talentos emergentes. Es un festival que inspira, trabaja y difunde propuestas exclusivas que cambian la concepción de la cultura y el arte.

Pentagram y Landskate

La programación del 11 Moments Festival cuenta con hitos tan singulares como la celebración del primer medio siglo de vida del estudio de diseño independiente más importante del mundo, Pentagram. Fundado en Londres en 1972 como una de las primeras agencias de diseño multidisciplinarias del Reino Unido, Pentagram cuenta con oficinas en Londres, Nueva York, Austria y Berlín y un portafolio que abarca cinco décadas, muchas industrias y clientes de todos los tamaños. Una muestra retrospectiva con algunos de sus trabajos más icónicos, en el CAC Vélez-Málaga Francisco Hernández, conmemora este aniversario bajo el título 50 años de Pentagram. Se inaugura el viernes 8 de noviembre, desde las 20:00 horas, con la presencia de Harry Pearce y Domenic Lippa, dos de los genios de la historia de Pentagram.

Ambos protagonizan otra de las actividades estrella de esta edición, un almuerzo con aforo limitado a 25 personas en el que los diseñadores hablarán de sus proyectos y del nuevo libro 1.000 Marks. Organizado por Club MOM, se celebrará el 9 de noviembre en el OCOA de Málaga. La muestra de Pentagram se podrá ver en el CAC Vélez-Málaga hasta el 12 de enero de 2025.

El próximo viernes también se presenta en el centro de arte veleño ‘Landskate. Defasiando a la gravedad’, una de las exposiciones colectivas internacionales más importantes del mundo dedicadas a la cultura, la creatividad y las artes en torno al universo del skateboard. La muestra, que se podrá visitar igualmente hasta el 12 de enero, está compuesta por más de 200 obras realizadas por más de una treintena de los artistas más importantes de los últimos treinta años. Artistas como Glen E. Friedman y J. Grant Brittain, auténticas leyendas del skateboard como Craig R. Stecyk III, Andy Howell, Wes Humpston y Tim Kerr, sin olvidar a nombres consagrados como Jeremy Fish, Dennis McNett, Chad Eaton ‘Timber!’ o Evan Hecox son autores de estas piezas.

Landskate es una exposición mundial llevada a cabo por los equipos de Moments Festival y Staf que, tras viajar por varios países, se reúne en el CAC Vélez-Málaga al completo. Como aperitivo, se ha organizado a partir de las 18:00 un encuentro muy especial con los pioneros del skateboard malagueño. El acto contará con Paco Núñez, Paco Cascado y Francisco Daniel Medina, tres de los primeros skaters del sur de Europa.

Otras actividades en Málaga con Moments

Junto a estas muestras, Moments acoge otros muchos estrenos de primer nivel. Julian Montague, una figura destacadísima dentro del diseño gráfico, ha presentado en la Escuela de Arte de San Telmo ‘Domestic Materials’. Las piezas que la componen están hechas de telas de ropa desgastada, sábanas viejas, manteles y retazos de tela sobrante de otros proyectos.

Otro de los platos fuertes de este año es el aterrizaje en la provincia de Málaga de Guido Bisagni (108). El artista expone en La Trenza Art Gallery una inquietante serie de obras sobre papel y otros formatos. También en La Trenza, Cristina Rey presenta por primera vez en España la muestra fotográfica ‘Melancolía de la resistencia’, que se inaugura el 22 de noviembre.

OCOA Málaga exhibe la exposición ’60 años de Aspromanis en el Canela Party’, una reunión de disfraces y fotografías de Soledad Villalba Cumpián. Se trata de un proyecto concebido para este festival y con el que se festejan las seis décadas de trabajo de la asociación sin ánimo de lucro referente por su dedicación al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Se inaugura el 23 de noviembre. El mismo espacio acoge antes (del 24 de octubre al 18 de noviembre) la primera exposición de la fotógrafa Uve MTZ titulada ‘Luz oculta’, un amplio trabajo sobre las artes escénicas malagueñas.

Los singulares ‘Bodegones y naturalezas muertas’ de Iker Muro (MurOne) fascinarán a los amantes del diseño y los locos del grafiti en Nika Art Gallery (del 23 de noviembre al 27 de diciembre). Esta galería también abre sus puertas a las artistas Andrea Reina y Paula Lisbona, que vuelven a Moments para estrenar ‘Reminiscencias’, una exposición donde la memoria y la pintura se funden en un diálogo revelador. Olivia LH y su propuesta ‘Me gusta el rock and roll y hago fotos en conciertos’, las instantáneas de Pilla en ‘Skaters and sunsets’, las ilustraciones oníricas de Prisiwisi en ‘A nice place to dream’ y la singular mirada sobre los vehículos de Violeta Sarabia completan el extenso programa expositivo en Málaga.

En el apartado de talleres, en los que no falta lugar ni para la gastronomía con dos propuestas de Bernardita Cocina ni para la inteligencia artificial con Disruptivos, también llega la artista visual Susana Blasco, que convoca el taller de collage colectivo ‘Versos sueltos’ el sábado 16 de noviembre en La Térmica.

La música es una parte fundamental de Moments e inunda con conciertos y djs algunos espacios malagueños tan emblemáticos como La Cochera Cabaret, Velvet Club y la Sala Marte. La Cochera Cabaret brindará su escenario a bandas como la madrileña Monteavaro y los malagueños Nadolibre (23 de noviembre) y el rap irreverente y fresco de los inclasificables Space Surimi (15 de noviembre). El XVIII aniversario Drunkorama se celebrará igualmente el 15 de noviembre en Velvet Club con los directos de Automatic Lovers y Martin Savage and the Jiggerz. En este mismo espacio, la tercera edición de Goetia Sessions trae los conciertos de Cuerda Huida, Mal Viaje, Ajeeb y Plastic Woods (8 de noviembre). La Sala Marte acoge el 22 de noviembre la Staf Parties 2024, que cuenta con los directos de Sorry Kini, que presenta nuevo disco, y Caradusanto. Juan Antonio Hr, Elphomega y Kid Caravan (M.E.M.O.) ofrecen las sesiones de Dj.

Otro evento top dentro de esta 11 edición será la entrega del Premio Moments 2024 a la banda Airbag, un nombre propio de la escena indie que lleva casi 25 años dándolo todo. El acto, que acoge la Sociedad Económica Amigos del País el 21 de noviembre, contará con el preestreno de la serie de cortos documentales ‘ICON’ dedicada al underground.

Los ciclos son otra de las patas del festival y este año se inauguran dos, I Ciclo Fistrosofía y I Ciclo Oquedades. La naturaleza reivindica, ambos en La Térmica. Fistrosofía supone las primeras jornadas de estudio y reflexión en torno a la figura de Chiquito de la Calzada. El miércoles 13 de noviembre se ha programado tres encuentros con ponentes de la talla de Rogelio López Cuenca, Ángel Idígoras, Natalia Meléndez Malavé, Elphomega y Francisco Daniel Medina, que ofrecerán sus experiencias y puntos de vista particulares en torno a la figura del inigualable Chiquito. Al día siguiente (14 de noviembre) y bajo el sugerente y poético título Oquedades, Moments ha preparado una tarde muy especial con parte de la gran familia de la escalada y la espeleología.

Alcanzan su segunda edición los ciclos ‘Camaradas’, con Dani Natoli y Kike España; ‘Designarium’, con Regina Dejiménez y María Ramírez y ‘Electroversos’, que cuenta con dos sedes, el Centre Pompidou Málaga y La Caverna de Amores, en las que cinco poetas pondrán a dialogar sus versos con cinco artistas sonoros. También ‘Wall Stories’ convoca por segundo año consecutivo una jornada de estudio, investigación y difusión del arte urbano.