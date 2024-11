Así se hace la tortilla más grande que se puede comer en este restaurante de Málaga

En el corazón de Monda, un pequeño pueblo en la provincia de Málaga, se esconde una joya gastronómica que ha captado desde siempre la atención de muchos por la gigantesca tortilla de patatas que elabora diaramente, hablamos del Bar de La Rubia. Este bar, con más de 60 años de historia, es famoso en toda la provincia por el espectacular tamaño y el sabor de su tortilla, un plato que podría ser calificado como el más grande de Málaga. El secreto detrás de esta monumental tortilla, que puede llegar a pesar entre 15 y 20 kilos, es el esmero y cariño que le pone Paqui de la Rubia, quien, junto con su hermano Juan, regenta el local que sus padres, Juan y Francisca, fundaron hace décadas.

El proceso de creación de esta colosal tortilla es un verdadero espectáculo culinario. Paqui emplea cinco docenas de huevos, varias cajas de patatas de alta calidad y un gran toque de paciencia. La cocción es lenta, cuidada y meticulosa, con un fuego controlado que permite que el tortillón se cocine perfectamente por dentro, sin que se queme por fuera. Para muchos, la técnica de Paqui es un arte, pues logra que la tortilla mantenga una textura ideal y un sabor inconfundible. El secreto de esta cocción impecable radica en una sartén especial, que jamás se le pega, y en la selección de ingredientes frescos y de calidad, como las patatas blancas de Coín y los huevos de una granja local en Monda. Y algo importante: aquí no se usa cebolla, una decisión práctica para satisfacer a todos los paladares. Preparar esta tortilla de tales dimensiones no es una tarea para cualquiera, y en palabras de Paqui, “se trata de hacer una tortilla de patatas, no de huevo”. Su consejo: no excederse con los huevos, ya que el exceso hace que la mezcla se deshaga y pierda su textura perfecta. Este consejo, fruto de años de experiencia, demuestra la maestría que Paqui ha alcanzado en la elaboración de su gran plato.

El proceso para crear esta tortilla comienza en la mañana, cuando Paqui y su equipo pelan y pican las patatas, que luego fríen en una gran freidora. Mientras tanto, los huevos son batidos con alegría y la mezcla de patatas y huevo se cocina en una sartén gigante que se destina exclusivamente a la preparación de esta tortilla, y el proceso de cocción dura varias horas. Este es un esfuerzo de paciencia y habilidad, y el resultado final es, sin duda, una de las tortillas de patatas más espectaculares que se pueden encontrar en toda la provincia de Málaga.

Para los curiosos que quieran probarla, se recomienda llegar al Bar de La Rubia al mediodía, momento en el cual la tortilla estará lista para ser servida en generosas porciones, tapas que equivalen a media o incluso una ración entera, acompañadas de una bien aliñada ensalada de pimientos asados que complementa perfectamente el plato. El local mantiene una atmósfera tradicional y familiar, de ambiente acogedor y un servicio cercano que recuerda a las tabernas de antaño. La cocina es sencilla pero llena de sabores auténticos, y la tortilla de patatas es la estrella indiscutible del menú.

El Bar de La Rubia se ha convertido en una parada obligatoria para los visitantes de Monda y sus alrededores, especialmente aquellos que disfrutan de explorar la Sierra de las Nieves. No son pocos los que deciden culminar su jornada de senderismo con una visita al bar de Paqui y Juan para degustar su famosa tortilla. Otros incluso organizan su visita al pueblo exclusivamente con la intención de probar este gran plato. El establecimiento, situado en la icónica plaza de la Ermita de Monda, cuenta con una clientela fiel, quienes conocen el local por el apodo de "el de Juanillo el de las papas", en honor a su fundador. El Bar de La Rubia abre sus puertas de lunes a sábado, ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas. La hospitalidad y amabilidad de Paqui, su hermano Juan y el resto del equipo son parte de la experiencia única que brinda este bar familiar.